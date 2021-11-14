巴西大奖赛：汉密尔顿强势击败维斯塔潘获胜

所有20辆赛车中，19辆用中性胎开始比赛。发车阶段，杆位出发的博塔斯虽然反应速度比维斯塔潘稍快，但是被后者在一号弯里略微挤出了赛道。此后，另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹，利用芬兰人没有进入节奏，前进到了第二。

因为更换引擎而退后5位发车的汉密尔顿，从一开始就发起猛冲。第一圈结束时，他上升到第七，而4圈过后，他已经来到了第四的位置。不久后，当他逐渐接近落到第三的博塔斯，芬兰人遵照车队指示，在一号弯前让过队友。从此，梅赛德斯与红牛开始了赛道上下的斗智斗勇。

第19圈，汉密尔顿与佩雷兹展开较量后，成功超过了墨西哥车手，但此时维斯塔潘领先3秒以上。7圈过后，眼见无法追近领跑的红牛赛车，梅赛德斯让汉密尔顿率先进站并更换硬胎。

红牛在一圈后做出反应，让维斯塔潘换上相同配方的轮胎。与此同时，汉密尔顿的前方遇到了迈凯伦的丹尼尔·里卡多，稍稍影响了他的赶路步伐。之后，英国人一度追到对手身后DRS范围内，但是并没有真正的机会。

第40圈，红牛触发了第二轮进站，给维斯塔潘换上第二套新硬胎。而且，博塔斯和佩雷兹也先后进站，倒是汉密尔顿晚了3圈才做出反应。虽然英国人没能利用晚进站积累时间的overcut策略超过争冠对手，但是成功缩小了差距。

本场比赛表现凶猛的汉密尔顿，试图在3号弯攻击维斯塔潘，但是被逼出了赛道。国际汽联赛事总监迈克尔·马西向赛会干事上报了这次事件，但最终被认定不需要介入调查。

汉密尔顿没有为此感到困扰，而是重新发起追击。终于在又一次不成功的尝试后，在第59圈完成了致命一击。这时梅赛德斯赛车完全释放了速度，很快建立了稳定的领先优势。最终，这位七届世界冠军以10.4秒率先冲线，获得了本赛季个人第六场胜利——也是F1生涯第101胜。虽然最快单圈在最后一圈被佩雷兹抢走，但英国人在世界冠军争夺中，追回了5分。

博塔斯的第一次进站，利用了虚拟安全车的时机，这在他与佩雷兹的第三名之争中起到了关键作用。当第二轮轮胎过后，芬兰人锁定了佩雷兹身前的位置，并且最终以第三名完成比赛。墨西哥人在第四名没有悬念的情况下，最后时刻执行红牛的止损战术，确保没有被汉密尔顿和梅赛德斯多拿走一分。

中游集团的争夺里，法拉利最终击败了近期表现出色的AlphaTauri。虽然查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯落后获胜的汉密尔顿达到50秒左右，但成为争冠二强之外，排名最高的车手——分列第五六名，而且西班牙人成为最后一位没有被套圈的车手。

皮埃尔·加斯利以第七名完赛，领先两位Alpine车手埃斯特班·奥康和费尔南多·阿隆索。本周末在巴西度过22岁生日的兰多·诺里斯，在里卡多因为赛车失去动力而退赛后，帮助迈凯伦拿到了一个积分。事实上，诺里斯在一号弯前试图从外线超越塞恩斯，但左后轮与法拉利赛车的右前轮相撞后爆胎，不得不立即进站。这改变了他的策略，但最终至少以第十完成比赛，尽可能止住了损失。

当第12位发车的阿隆索跑进积分区时，第九位起步的塞巴斯蒂安·维特尔则掉出了积分区，最终与第十名相差1.2秒。在德国人身后的，是他的前法拉利队友基米·莱科宁。后者因为在冲刺赛后更换了尾翼，只能从维修区开始比赛。

比赛开始后，兰斯·斯特罗尔与角田裕毅发生了事故——日本车手吃到10秒罚单，而散落的碎片导致了安全车出动。比赛刚刚重新开始后后，本赛季结束后将退役的芬兰人与哈斯的米克·舒马赫发生了碰撞，但没有受到调查，一路追到了第12名。

本场过后，2021赛季还剩最后三场在海湾地区的比赛。维斯塔潘依然领跑车手年度积分榜，但优势缩小到14分。与此同时，第一三名的成绩，使得梅赛德斯能够再次略微扩大对红牛的优势——目前达到了11分。