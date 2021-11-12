巴西大奖赛排位赛：汉密尔顿全场最快，以0.4秒击败维斯塔潘

巴西大奖赛是本赛季第三次采用冲刺排位赛的赛制。在周五唯一的一节自由练习中，汉密尔顿做出了全场的标杆。

排位赛开始后，英国人在每个阶段继续高居第一。进入Q3后，他的第一圈就比第二名的马克斯·维斯塔潘快了0.2秒。来到第二圈，荷兰人没有进步，而梅赛德斯车手打破了1分08秒大关，最终达到1分07.934秒，把优势扩大到0.4秒之多。

相比之下，瓦尔特利·博塔斯未能在自己的第二次尝试里提高时间，仍然屈居维斯塔潘身后。这意味着两位争夺世界冠军的车手将在本赛季最后一场冲刺排位赛里，一同从第一排发车，获得胜利的人将得到3个积分。

尽管如此，由于更换了本赛季个人第五个内燃机，无论汉密尔顿在周六100公里的比赛中成绩如何，都将在周日的正赛中退后5个发车位置。

另一名红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹在排位赛里名列第四，将与博塔斯分享第二排的发车位置。

近期状态出色的皮埃尔·加斯利，驾驶着AlphaTauri赛车，在中游集团里脱颖而出，而且领先余下车手0.3秒，获得第五的发车位。

法拉利虽然没能成为最快的第二集团车队，但是在制造商年度第三名的争夺中，压制着直接竞争对手迈凯伦。卡洛斯·塞恩斯与查尔斯·莱克勒克分列第六七名，而兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多紧随其后。

费尔南多·阿隆索将代表Alpine从第十开始明天的短程冲刺。虽然他在Q2结束时没有提高个人时间，但是涉险过关。相反，他的Alpine队友尽管有所进步，却仍倒在及格线前。法国人在本阶段结束时名列第11，刚好比及格线上的队友慢了0.052秒。

塞巴斯蒂安·维特尔落后奥康0.2秒，排在第12位，同样无缘前十名争夺。角田裕毅在他个人第一场在英特拉格斯的排位赛里，最终获得第13名，领先两位阿尔法·罗密欧车手。

本赛季结束后将退役的基米·莱科宁，在他的最后一场巴西排位赛中，击败了队友安东尼奥·吉奥维纳兹。

Q1结束时，阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔以不到0.07秒之差，无缘进入第二轮。与加拿大人一起遭到淘汰的，是威廉姆斯和哈斯的四位车手。其中，尼古拉斯·拉蒂菲位于队友乔治·拉塞尔身前，而尼基塔·马兹平垫底。