巴西大奖赛排位赛：马格努森雨中扮黑马，拿下F1首杆

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巴西大奖赛是2022赛季三个冲刺赛周末的最后一场，周五排位赛将决定周六100公里冲刺赛的发车顺序。而第一节练习结束后下雨但是又很快停下，让排位赛的条件非常微妙，天空零星地飘起小雨，直到Q3中途雨势加大。

十辆进入Q3的赛车中，有八辆得以用软胎完成干净的冲刺圈。第一个出场的马格努森，利用空旷的赛道，跑出一圈1分11.674秒。这圈时间让他排在马克斯·维斯塔潘和乔治·拉塞尔之前，占据了第一。

相反，法拉利的查尔斯·莱克勒克是唯一用半雨胎出场的车手，但车队预料的雨没有在此时掉下。而他的速度影响了红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。

不久之后，拉塞尔在他的第二圈进行到4号弯时，赛车轧到白线后无法进弯，一路冲上砂石区。英国人试图调头，不料赛车直接陷入了砂石，引发了红旗。此时Q3还剩下8分多钟，但是雨势逐渐变大。虽然赛道重新开放，但是条件恶化意味着无人能够提高个人时间。于是，今年回归哈斯的马格努森，在参加了139场大奖赛后第一次拿到杆位。

虽然这不等于周日正赛的发车位置，但在今年冲刺赛赛制修改后，周五排位赛授予货真价实的杆位。这也是哈斯车队自2015年参加F1以来的第一个杆位。

最后时刻的下雨使得Q3第一轮过后的排名没有改变，维斯塔潘将与马格努森一同从头排发车，拉塞尔也保住了第三名。兰多·诺里斯将与同胞分享第二排发车位。卡洛斯·塞恩斯尽管名列第五，但因为启用额外的内燃机而需要在正赛历退后5个发车位置。这意味着他身后的五名车手都将前进一个位置。

在红旗之前，埃斯特班·奥康名列第六，领先Alpine队友费尔南多·阿隆索，随后是刘易斯·汉密尔顿和受到干扰的佩雷兹。

本场排位赛从Q1开始就形势难料。当所有车手都用半雨胎做了第一个计时圈后。AlphaTauri率先让加斯利在第二圈换上软胎。法国人用干地轮胎一举冲上头名后，其他赛车也纷纷换上软胎出场，使得最后5分钟场面非常混乱。

最终，尼古拉斯·拉蒂菲以0.044秒之差无缘晋级。两位阿尔法·罗密欧车手同样一起遭到淘汰，其中周冠宇比队友瓦尔特利·博塔斯稍稍靠前。而角田裕毅和米克·舒马赫排在最后两位。

Q2的占据同样紧张，赛道不断改善，意味着所有赛车都无法保证安全。梅赛德斯的两位车手先用前一阶段使用过的软胎出场，但显然不足以做出有竞争力的时间。换上新软胎后，拉塞尔和汉密尔顿才惊险晋级。相比之下，威廉姆斯的亚历山大·阿尔本从Q1突围，但是止步于Q2，而他与及格线的差距也刚好是0.044秒。

Q1里第一个换上软胎的加斯利未能再前进一步，落在阿尔本身后0.064秒。塞巴斯蒂安·维特尔最后一次在英特拉格斯比赛，他在Q2的单圈时间仅比加斯利慢了0.003秒。随后德国人的前队友丹尼尔·里卡多。兰斯·斯特罗尔则在本阶段排名最后。