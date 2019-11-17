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Formula 1 / 巴西大奖赛 / 排位赛报告

巴西大奖赛排位赛：维斯塔潘拿下个人第二个杆位

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巴西大奖赛排位赛：维斯塔潘拿下个人第二个杆位
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2019年11月17日 上午12:37

马克斯·维斯塔潘在巴西大奖赛排位赛里力压塞巴斯蒂安·维特尔和刘易斯·汉密尔顿，摘下个人F1生涯第二个杆位。

维斯塔潘在Q3开始后的第一次尝试中，虽然在9号弯稍稍走大，但还是以0.008秒的微弱优势排在维特尔之前。随后的第二轮冲刺里，德国人没有进步，而红牛车手进一步提高到1分07.508秒。

汉密尔顿的单圈时间超过了查尔斯·莱克勒克，但是没能挑战杆位。事后，新科六届世界冠军表示他的梅赛德斯赛车出现了动力不足现象，因此没能向第一排发起冲击。

荷兰人就此顺利拿下杆位，也就此打破了五年来梅赛德斯对英特拉格斯杆位的统治。而上一次红牛在圣保罗获得杆位，还是2013年由维特尔获得。

莱克勒克与维斯塔潘的杆位时间相差0.222秒。摩纳哥人直言是自己在最后一晚出现了“愚蠢的”失误，浪费了0.3-0.4秒的时间。由于身背引擎罚单，他将推后10个发车位，不过他也是前十名中唯一在Q2里用中性胎做出时间的车手，早早定下了比赛策略。

瓦尔特利·博塔斯同样没能在第二个冲刺圈里提高，与亚历山大·阿尔本分列第五、六名。

皮埃尔·加斯利成为中游集团里排名最靠前的车手，位列第七名，但是哈斯的罗曼·格罗斯让仅仅慢了千分之七秒。

基米·莱科宁获得第九名，将自斯帕以后，第一次在前十位起步。而凯文·马格努森的第十名，让哈斯成为唯一在前十名中有两辆赛车的车队。

在卡洛斯·塞恩斯因引擎故障未能在排位赛里出场之后，兰多·诺里斯以第十一名被挡在Q3之外，但是将在莱克勒克受罚后，从前十位发车。两名雷诺车手丹尼尔·里卡多和尼科·霍肯伯格双双被Q2遭到淘汰，分列名列第十二和十四位，莱科宁的队友安东尼奥·吉奥维纳兹介于中间。而塞尔吉奥·佩雷兹则以第十五名，列霍肯伯格之后。

Q2阶段里出现了罕见的现象，除了霍肯伯格之外，其他跑了两轮的车手都没有在第二圈里改善个人时间。

剩余车手中，丹尼尔·科维亚特位列第十六名。而兰斯·斯特罗尔仅排在除威廉姆斯的两名车手和塞恩斯之前。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'07.508  
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'07.631 0.123
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'07.699 0.191
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'07.874 0.366
5 Thailand Alex Albon Red Bull 1'07.935 0.427
6 France Pierre Gasly Toro Rosso 1'08.837 1.329
7 France Romain Grosjean Haas 1'08.854 1.346
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'08.984 1.476
9 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'09.037 1.529
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'08.868 1.360
11 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'08.903 1.395
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'08.919 1.411
13 Germany Nico Hulkenberg Renault 1'08.921 1.413
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'07.728 0.220
15 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'09.035 1.527
16 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 1'09.320 1.812
17 Canada Lance Stroll Racing Point 1'09.536 2.028
18 United Kingdom George Russell Williams 1'10.126 2.618
19 Poland Robert Kubica Williams 1'10.614 3.106
20 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren    
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Author Frankie Mao

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