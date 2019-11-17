巴西大奖赛排位赛：维斯塔潘拿下个人第二个杆位

维斯塔潘在Q3开始后的第一次尝试中，虽然在9号弯稍稍走大，但还是以0.008秒的微弱优势排在维特尔之前。随后的第二轮冲刺里，德国人没有进步，而红牛车手进一步提高到1分07.508秒。

汉密尔顿的单圈时间超过了查尔斯·莱克勒克，但是没能挑战杆位。事后，新科六届世界冠军表示他的梅赛德斯赛车出现了动力不足现象，因此没能向第一排发起冲击。

荷兰人就此顺利拿下杆位，也就此打破了五年来梅赛德斯对英特拉格斯杆位的统治。而上一次红牛在圣保罗获得杆位，还是2013年由维特尔获得。

莱克勒克与维斯塔潘的杆位时间相差0.222秒。摩纳哥人直言是自己在最后一晚出现了“愚蠢的”失误，浪费了0.3-0.4秒的时间。由于身背引擎罚单，他将推后10个发车位，不过他也是前十名中唯一在Q2里用中性胎做出时间的车手，早早定下了比赛策略。

瓦尔特利·博塔斯同样没能在第二个冲刺圈里提高，与亚历山大·阿尔本分列第五、六名。

皮埃尔·加斯利成为中游集团里排名最靠前的车手，位列第七名，但是哈斯的罗曼·格罗斯让仅仅慢了千分之七秒。

基米·莱科宁获得第九名，将自斯帕以后，第一次在前十位起步。而凯文·马格努森的第十名，让哈斯成为唯一在前十名中有两辆赛车的车队。

在卡洛斯·塞恩斯因引擎故障未能在排位赛里出场之后，兰多·诺里斯以第十一名被挡在Q3之外，但是将在莱克勒克受罚后，从前十位发车。两名雷诺车手丹尼尔·里卡多和尼科·霍肯伯格双双被Q2遭到淘汰，分列名列第十二和十四位，莱科宁的队友安东尼奥·吉奥维纳兹介于中间。而塞尔吉奥·佩雷兹则以第十五名，列霍肯伯格之后。

Q2阶段里出现了罕见的现象，除了霍肯伯格之外，其他跑了两轮的车手都没有在第二圈里改善个人时间。

剩余车手中，丹尼尔·科维亚特位列第十六名。而兰斯·斯特罗尔仅排在除威廉姆斯的两名车手和塞恩斯之前。