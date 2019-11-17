巴西大奖赛排位赛：维斯塔潘拿下个人第二个杆位

马克斯·维斯塔潘在巴西大奖赛排位赛里力压塞巴斯蒂安·维特尔和刘易斯·汉密尔顿，摘下个人F1生涯第二个杆位。
维斯塔潘在Q3开始后的第一次尝试中，虽然在9号弯稍稍走大，但还是以0.008秒的微弱优势排在维特尔之前。随后的第二轮冲刺里，德国人没有进步，而红牛车手进一步提高到1分07.508秒。
汉密尔顿的单圈时间超过了查尔斯·莱克勒克，但是没能挑战杆位。事后，新科六届世界冠军表示他的梅赛德斯赛车出现了动力不足现象，因此没能向第一排发起冲击。
荷兰人就此顺利拿下杆位，也就此打破了五年来梅赛德斯对英特拉格斯杆位的统治。而上一次红牛在圣保罗获得杆位，还是2013年由维特尔获得。
莱克勒克与维斯塔潘的杆位时间相差0.222秒。摩纳哥人直言是自己在最后一晚出现了“愚蠢的”失误，浪费了0.3-0.4秒的时间。由于身背引擎罚单，他将推后10个发车位，不过他也是前十名中唯一在Q2里用中性胎做出时间的车手，早早定下了比赛策略。
瓦尔特利·博塔斯同样没能在第二个冲刺圈里提高，与亚历山大·阿尔本分列第五、六名。
皮埃尔·加斯利成为中游集团里排名最靠前的车手，位列第七名，但是哈斯的罗曼·格罗斯让仅仅慢了千分之七秒。
基米·莱科宁获得第九名，将自斯帕以后，第一次在前十位起步。而凯文·马格努森的第十名，让哈斯成为唯一在前十名中有两辆赛车的车队。
在卡洛斯·塞恩斯因引擎故障未能在排位赛里出场之后，兰多·诺里斯以第十一名被挡在Q3之外，但是将在莱克勒克受罚后，从前十位发车。两名雷诺车手丹尼尔·里卡多和尼科·霍肯伯格双双被Q2遭到淘汰，分列名列第十二和十四位，莱科宁的队友安东尼奥·吉奥维纳兹介于中间。而塞尔吉奥·佩雷兹则以第十五名，列霍肯伯格之后。
Q2阶段里出现了罕见的现象，除了霍肯伯格之外，其他跑了两轮的车手都没有在第二圈里改善个人时间。
剩余车手中，丹尼尔·科维亚特位列第十六名。而兰斯·斯特罗尔仅排在除威廉姆斯的两名车手和塞恩斯之前。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1'07.508
|2
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|1'07.631
|0.123
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1'07.699
|0.191
|4
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1'07.874
|0.366
|5
|Alex Albon
|Red Bull
|1'07.935
|0.427
|6
|Pierre Gasly
|Toro Rosso
|1'08.837
|1.329
|7
|Romain Grosjean
|Haas
|1'08.854
|1.346
|8
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|1'08.984
|1.476
|9
|Kevin Magnussen
|Haas
|1'09.037
|1.529
|10
|Lando Norris
|McLaren
|1'08.868
|1.360
|11
|Daniel Ricciardo
|Renault
|1'08.903
|1.395
|12
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1'08.919
|1.411
|13
|Nico Hulkenberg
|Renault
|1'08.921
|1.413
|14
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'07.728
|0.220
|15
|Sergio Perez
|Racing Point
|1'09.035
|1.527
|16
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|1'09.320
|1.812
|17
|Lance Stroll
|Racing Point
|1'09.536
|2.028
|18
|George Russell
|Williams
|1'10.126
|2.618
|19
|Robert Kubica
|Williams
|1'10.614
|3.106
|20
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|巴西大奖赛
|Author
|Frankie Mao