巴西大奖赛冲刺赛：拉塞尔强势超越维斯塔潘后获胜

载入语音播放

本赛季最后一场冲刺赛在较短的英特拉格斯赛道上进行24圈，总共103.356公里。

周五排位爱里以黑马姿态拿下杆位的凯文·马格努森第一次在F1从杆位发车，成功在一号弯取得领先，并且领跑了第一圈。但是哈斯赛车的性能劣势很快显现，维斯塔潘在第2圈结束时成功抢走领先位置，之后丹麦人连续被更快的赛车超过。

荷兰人在发车后一度受到拉塞尔的挑战，英国人试图在一号弯的外线寻找机会但没有成功。红牛车手领跑后迅速跑开，而拉塞尔带领着卡洛斯·塞恩斯往前冲。与此同时，汉密尔顿也在前几圈过后，从第八位提升到第四。

第12圈，用软胎的拉塞尔追上了用中性胎的维斯塔潘，俩人在直道上和塞纳S弯展开激战，两次面对梅赛德斯车手的冲击，丽人几乎并驾齐驱，两届世界冠军都神奇地守住了位置。不过第15圈，眼看维斯塔潘出最后一弯后抓地力稍显不足，拉塞尔改变了进攻线路，在4号弯前超越成功。紧接着，梅赛德斯车手就建立了2秒以上的优势。

维斯塔潘的中性胎开始挣扎后，被开场后提升名次的塞恩斯和汉密尔顿追上。法拉利车手在超过对手的过程中，右后轮被红牛赛车的鼻翼剐蹭到。随后汉密尔顿在第20圈干净利落地在直道上超过红牛对手，进入了前三名。

拉塞尔趁着身后激战上演之时轻松跑远，最终以3.9秒的优势第一次在大奖赛周末的比赛中率先冲过终点线。继去年瓦尔特利·博塔斯之后，梅赛德斯连续两年赢下英特拉格斯的冲刺赛。汉密尔顿在最后几圈猛追塞恩斯，但仍然相差0.4秒，俩人分别获得第二三名。

塞恩斯由于本周启用了额外的内燃机，将在正赛退后5个发车位置。这原本应该把汉密尔顿送上第一排，但是英国人和丹尼尔·里卡多、周冠宇一起因为发车程序问题受到调查。

维斯塔潘则以第四完赛，跟在他身后的是红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹，墨西哥人领先了年度第二的对手查尔斯·莱克勒克。

第四位发车的兰多·诺里斯在比赛速度方面挣扎，滑落到第七名完赛。而虽然马格努森被更快的赛车超过，但成功保住了前八名，为哈斯带回了一个积分。

开场阶段激烈的争夺中，两位Alpine赛车在前两圈的争夺里发生了碰撞，处于积分区的费尔南多·阿隆索不得不进站更换鼻翼。而两辆阿斯顿·马丁也上演了近距离的交战，兰斯·斯特罗尔把即将告别的队友塞巴斯蒂安·维特尔逼上了左侧的草地，而这次危险行为给他带来了10秒罚时的处罚。

维特尔最终超越队友继续往前追，但是止步于第九。皮埃尔·加斯利名列第十，随后是丹尼尔·里卡多。

最后一位发车的米克·舒马赫冲到了第12名完赛，而周冠宇则带领着博塔斯同样提升了名次，位列第13和14名。阿隆索在更换鼻翼后落到最后，但在完赛时前进到第15位。亚历山大·阿尔本在2号弯冲出了赛道后，成为全场唯一退赛的车手。