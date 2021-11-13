巴西大奖赛冲刺赛：博塔斯获胜摘下杆位，汉密尔顿追到第五

汉密尔顿在周五排位赛里名列第一，但是他的梅赛德斯W12赛车的尾翼在车检中不符合规则。经过将近24小时的调查，最终英国人的排位赛成绩被取消，迫使他不得不从在本场100公里的冲刺赛中从最后一位发车。与此同时，马克斯·维斯塔潘没有因为在排位赛后擅自触碰汉密尔顿的赛车而受到竞赛处罚——被罚款5万欧元，并且递进到了第一的发车位。

然而发车阶段，相比用中性胎起步的红牛车手，用软胎的博塔斯强势冲出，在一号弯里取得领先。之后的24圈里，芬兰人牢牢守在第一的位置，在今年三场冲刺赛里第二次胜出。他的这次胜利，不能进让自己能在正赛里从杆位发车，也确保了梅赛德斯目前在积分榜上仍然领先。

法拉利车手卡洛斯·塞恩斯同样依靠着软胎的抓地力优势，在发车阶段表现神勇，而且在短直道上超过了维斯塔潘，从第五上升到第二，尽管几圈后被对手超回。此后，尽管西班牙人向车队表示他的轮胎消耗过多，而且塞尔吉奥·佩雷兹始终DRS攻击范围内，但他成功抵御并以第三名完赛，哪怕落后了前两名17.5秒之多。

这个结果也帮助法拉利在制造商年度第三名的争夺中，对迈凯伦增添了一分，领先优势达到14.5分。而由于红牛获得了第二四名，错过了积分追平梅赛德斯的机会。

不得不最后一位发车的汉密尔顿，用中性胎投入比赛，而且在发车后连续上升了4个位置。此后，英国人疯狂蒙追，最后一圈之前，他在超过冲刺赛日度过22岁生日的兰多·诺里斯后，以第五名完成比赛。在因为更换引擎而需要退后5位发车的情况下，他最大化地止住了损失。

在英国人身后依次是诺里斯、查尔斯·莱克勒克、皮埃尔·加斯利、埃斯特班·奥康和塞巴斯蒂安·维特尔，组成了前十名。他们将在梅赛德斯车手罚退到第十之后，各自前进一个发车位。