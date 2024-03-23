巴林财团全权收购迈凯伦集团，布朗续约至2030

2016年，布朗作为迈凯伦技术集团执行总监到沃金任职，两年后紧随前主席罗恩·丹尼斯离开，他成为了车队CEO，负责迈凯伦赛车项目的经营管理。

在他的管理下，迈凯伦在各项大赛里扩张，从原来只专注于F1，进军到IndyCar、电动方程式和Extreme E。而在布朗上任之后，迈凯伦F1车队的运作管理和车手阵容都发生变化。2019年，卡洛斯·塞恩斯在巴西获得第三名，实现了车队自2014年后第一个领奖台成绩。此后，丹尼尔·里卡多在2021年意大利大奖赛获胜，同时兰多·诺里斯第二名完赛，成为2012年后迈凯伦取得的最好成绩。

不过2023年迈凯伦再次发生重大改变，在提前与里卡多终止合约后，迈凯伦用另一位年轻澳大利亚车手奥斯卡·皮亚斯特雷与诺里斯搭档。同时，原领队安德烈亚斯·塞德尔投奔将在未来成为奥迪厂商F1项目的索伯并担任CEO。

然而，尽管新领队安德雷亚·斯戴拉上任后开局不利，但车队及时止损调整了赛车理念，从赛季中期开始拿到了八个领奖台成绩，并在赛季末几乎成为可以挑战红牛的车队。

“我很高兴能继续领导迈凯伦车队，并成为这样一支历史悠久的车队的一员，”布朗表示。“能与迈凯伦车队不同赛事中的天才员工们并肩作战是我的荣幸。我们将一起继续推动赛车运动的发展，并努力实现赛道内外的最高性能。”

迈凯伦集团执行主席保罗·沃尔什补充道：“扎克展现出了卓越的领导才能，在推动迈凯伦车队前进的过程中发挥了重要作用。他的续约体现了我们对他在未来几年带领车队取得更大成功的能力充满信心。”

新冠疫情期间，在布朗的运筹之下，整个迈凯伦企业安全度过了不稳定的财政时期。它向巴林国家银行申请了1.5亿英镑的贷款，同意出售和回租其 F1和跑车工厂，还出售了其大奖赛车队的股份，并裁去1000个岗位。

就在布朗的消息发布后不久，迈凯伦集团宣布其已经完成资产重组，正在进行转型历程中的一个重要里程碑，即原本已经是其F1车队大股东的巴林王国主权财富基金（Bahrain Mumtalakat Holding Company）在将所有优先股转换为普通股后，获得了集团全部股本的所有权。

Mumtalakat 自 2007 年从丹尼斯和已故的曼苏尔·奥杰手中购得30%股份以来，一直是迈凯伦车队的合作伙伴。而迈凯伦集团将其F1车队股份以1.85亿英镑的价格出售给美国投资公司 MSP Sports Capital之后， 也曾保留了迈凯伦车队67%的股份。

不过。就在迈凯伦股份全部转让给巴林财团的消息公布前夕，本周四在英国上议院，迈凯伦与巴林的关系被作为有关利用体育改善人权记录不良国家形象的辩论的一部分而被提出。斯克里文勋爵（Lord Scriven）在辩论中，更是声称 F1 主席兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利傲慢，“缺乏专业精神并且不作为”，不回应外界对这项锦标赛在试图“体育洗白”自身形象的国家进行比赛的担忧。