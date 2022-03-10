巴林测试首日：加斯利最快，W13惹眼球

载入语音播放

2022赛季第二轮也是最后一轮为期三天的测试在萨基尔展开。哈斯车队由于物资运输的耽搁，没有在上午出场，而其他九支车队从当地时间上午10点维修区一开放，就开始做各自安排的项目。

上午4个小时结束时，承担法拉利第一个半天测试工作的查尔斯·莱克勒克用C3配方轮胎做出1分34.531秒并占据了时间榜第一，比排名第二的威廉姆斯新车手亚历山大·阿尔本快了0.5秒。

午休之后，卡洛斯·塞恩斯接管了F1-75赛车。他在下午阶段里总共跑了超过50圈，同样用C3配方轮胎做出了个人最快时间1分34.359秒，比莱克勒克快了0.172秒。但是西班牙人并没能帮助法拉利拿下当日最快单圈，因为加斯利在进入最后一个小时后刷新了标杆。

法国人驾驶着搭配C4配方轮胎的AT03赛车，先跑出一圈1分34.010秒，在时间榜上攀升到第一。之后，他又换上更软的C5配方轮胎。这让他进一步提高到1分33.902秒。而余下的半小时不到时间里，没有其他车手在进行单圈飞驰模拟，加斯利就此做出了巴林测试第一天的标杆时间，并且全天收获103圈。

不过，当天的测试比原定时间提前9分钟结束，因为红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹在8号弯遭遇问题后停在赛道边。墨西哥人虽然在时间榜上排名第十，但他的个人最快圈只是用C2配方轮胎做出，而他以138圈成为当日里程数最多的车手。

排在两名法拉利车手之后列第四位的，是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。加拿大人在下午坐进AMR22赛车，而他以C4配方轮胎做出的个人最快时间，落后莱克勒克0.2秒。负责上半天驾车任务的塞巴斯蒂安·维特尔排在第八。而俩人总共为英国车队完成89圈。

今年回归F1的阿尔本没有在下午追求更快的单圈，但他上午做出的时间还是能够挤入前五，而且他为威廉姆斯积累了104圈。迈凯伦的兰多·诺里斯以0.3秒不到的差距，排在第六名，但他只用到C2配方轮胎记录下个人最快的那一圈。

原先迈凯伦安排了丹尼尔·里卡多出场，但是当天测试开始前，车队发出通知，由于澳大利亚人身体不适，诺里斯首先出场并且负责全天的驾驶工作。英国小将在午休前只完成了21圈，而下午也长时间地停留在车库里，最终只是又多跑了29圈。

阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯在下午接替周冠宇驾驶C42赛车，总共完成66圈，排在诺里斯与维特尔的中间。与德国人一样，博塔斯的个人最快圈同样用C3配方轮胎做出。上午的阶段里，周冠宇用相同配方轮胎做出的个人最快时间为1分37.164秒。距离午休90分钟左右时，周冠宇的赛车停在维修区的进口处，让他不得不爬出赛车。不过在赛车运回阿尔法车房后，他又很快返回赛道。前四个小时里，中国小将一共记录了54圈。而在两位车手的努力下，阿尔法·罗密欧当天总共收获120圈，度过了季前测试开始以来车队里程数最多的一天。

相比梅赛德斯车手乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿只在时间榜上分列第九和第十一，以及总计122圈，改头换面的W13因为其几乎没有侧箱的设计而吸引了许多目光——以及竞争对手的质疑。

Alpine在巴林的第一天相对产量不足，尤其是下午坐进A522赛车的费尔南多·阿隆索只有24圈进账，加上埃斯特班·奥康在上午完成的42圈，也只有66圈。

哈斯赛车终于在下午出现在赛道上，由车队的替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂负责驾驶。巴西人跑了47圈，用C2原型款轮胎做出个人最快时间。刚刚与美国车队签约多年的凯文·马格努森——接替被车队解除合约的尼基塔·马兹平——已经来到巴林国际赛道，将在第二个工作日首次感受2022年新一代F1赛车。

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images