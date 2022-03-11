巴林测试第二日：塞恩斯在常规时间最快

载入语音播放

轮胎跑出1分33.943秒，一举超越Alpine车手埃斯特班·奥康在上午阶段里跑出那个阶段最快的1分34.276秒，上升到了第一。不久之后，西班牙人换上了C4配方轮胎，以一圈1分33.532秒巩固了自己的地位，并且一直保持到收工。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔一度很接近塞恩斯。负责下午试车工作的他用C4配方轮胎，驾驶AMR22跑出一圈1分34.064秒，与西班牙车手次快的那一圈非常接近。但是，法拉利车手更快的那一圈把差距扩大到将近0.5秒。

进入最后一个小时，上赛季为世界冠军激烈争夺的马克斯·维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿，突然在双双用到C4配方轮胎时“飙”起了单圈时间。英国人用C4配方做出的1分35.471秒，让他前进到第五。而上午阶段里第三快的荷兰人以1分34.232秒上升到第三。但是，梅赛德斯车手改用更软的C5配方后，个人单圈进步到1分34.141秒，把红牛对手挤到了身后。

还剩半小时左右时，塞恩斯与维斯塔潘在赛道上“表演”起一对一战斗，在半圈里多次交换位置。不久之后，荷兰人又一次加速，以C4配方进步到1分34.011秒，以0.053秒的微弱有时跃居斯特罗尔之前，但还是相差塞恩斯0.4秒之多。

汉密尔顿以第四的排名结束了当天的工作，他的47圈加上乔治·拉塞尔上午收获的67圈，帮助梅赛德斯全天累积了114圈。

当前四名的时间都是在下午做出时，奥康没有改进个人时间，最后滑落到了第五。事实上，法国人下午有一个多小时在车房里度过。当时他已经积累了103圈，却在13号弯被车队告知停下赛车。不过，Alpine帮助他在全天结束前回到了赛道上，而且把个人全天里程添加到111圈。值得一提的是，法国车队在今天为A522赛车换上将在本赛季前两场比赛里启用的接近全粉色涂装。

上午出场的查尔斯·莱克勒克，比奥康慢了0.1秒左右，但用的是C3配方轮胎。而他的个人最快时间最后排在当天第六，领先迈凯伦的兰多·诺里斯和阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔。

丹尼尔·里卡多在因为身体不适而缺席了第一个工作日后，虽然迈凯伦表示他有所好转，但不足以在第二天回到赛车里。诺里斯因此连续两天负责MCL36的测试工作。然而迈凯伦遭遇更打的麻烦是刹车的过热问题无法就地解决，不得不从英国基地紧急空运更多备用零件到巴林。这使得英国小将第二天的赛道时间受到严重限制，最后只为车队完成了60圈。

本赛季回归的凯文·马格努森在下午阶段开始后，时隔一年多第一次回到F1赛车驾驶舱。而他在常规的4个消失里跑了39圈后位列第九，排在AlphaTauri的角田裕毅之前，但日本车手全天总共完成了120圈，成为当天里程数最多的车手。

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

阿尔法·罗密欧在本轮第二个工作日总共积累了73圈。相比于瓦尔特利·博塔斯在上午只有25圈进账，周冠宇在下午出场并完成48圈。不过，在前四小时阶段最后时刻博塔斯停车之后，中国小将在自己的阶段开始后做了几次检测圈，随后直接进入长距离模式，没有进行单圈模拟。他与拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲一样，都用C2原型轮胎做出个人最快时间。

威廉姆斯在萨基尔的第二个工作日遭遇挫折。上午的阶段进行了两个多小时后，拉蒂菲驾驶的FW44赛车突然有火苗从后轮窜出，迫使他不得不紧急放慢速度，结果又引起了在12号弯打转。赛道出示红旗的同时，加拿大人从赛车里跳出，并且协助赛道抢险员迅速扑灭了火苗。

这次中断长达近40分钟。在那之前，加拿大人只完成了12圈。威廉姆斯初步判断问题并不严重，但赛车后部受损需要维修。午休过后，FW44仍然没有返回赛道的迹象。而下午的阶段进行到一半左右，英国车队发布公告称正在对赛车进行维修，但是不会再次出场。拉蒂菲在午饭时段接受采访时表示车队仍在调查原因，而他猜测自己打转的原因是火灾融化了一些悬挂相关的零件。

事实上，自威廉姆斯的事故以后，全天赛道上状况不断。在上午驾驶哈斯VF-22赛车的米克·舒马赫，因为排气管问题而提前结束自己的时段。而刚刚进入上午的最后一个小时不久，维特尔在驶出维修区后不久，就感觉到赛车有异样，于是在1号弯就走了逃生路线，最后在3号弯附近的护墙后面停下赛车。

赛道才恢复了绿旗状态不久，眼看距离午休时间只剩两分钟，博塔斯的阿尔法·罗密欧C42赛车停在了赛道上。国际汽联就此宣布上午的阶段提前结束。

下午阶段里，奥康导致的红旗持续了大约20分钟，但赛道重新开放不到10分钟，诺里斯的MCL36方才离开维修近百米，就缓缓停了下来，再次导致了红旗。英国小将协助抢险人员一起，把赛车推回到维修区。而迈凯伦很快为他重新准备好赛车回到赛道上。而距离当天测试结束还剩10分钟左右时，赛道又出现红旗，但疑似国际汽联进行系统检测。

不过当天8小时的测试时间结束之后，哈斯得到了额外的一个小时，作为对其因为物资运输耽误而错过第一天上午时段的补偿。马格努森得以在这一个小时里独享赛道。结果他在更加接近下周日比赛条件的情况下，用C4配方轮胎刷新了塞恩斯的标杆，达到了1分33.207秒。而加上这一个小时，他第一天重返驾驶舱共计完成60圈。

2022年季前测试只剩下最后一个工作日。哈斯也将在明天的上午阶段得到额外一个小时，然后在下午其他车队收工后，有另外两个小时继续，从而在总测试时间上与其他车队相等。