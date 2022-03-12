巴林测试收官日：维斯塔潘最后时刻“抢走“标杆

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，下午阶段也相对平稳，除了哈斯车手米克·舒马赫和阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯引发了两次短暂的同期，其他时间车队和车手都能按计划进行各自的测试项目。

进入倒入第二小时后，也就是接近下周巴林大奖赛的排位赛时间，车手们纷纷换上比较软的轮胎做单圈模拟。驾驶法拉利F1-75的莱克勒克在几圈的尝试后，最终用C4配方轮胎记录下一圈1分32.415秒，一举冲上了时间榜第一。

下午接手RB18赛车的卫冕冠军马克斯·维斯塔潘也做了排位赛模拟。虽然他的个人时间落后摩纳哥人0.23秒只能屈居第二，但红牛赛车使用的是较硬一级的C3配方轮胎。当博塔斯制造的红旗时段结束后，荷兰人在进入最后20分钟时，换上C5配方后比法拉利车手快了0.4秒，达到1分31.973秒。

余下的时间里没有其他车手加入“竞争”，反而红牛车手自己又刷出了1分31.720秒，进一步巩固了榜首的位置。这让他拿下整个巴林测试时间榜“P1”，为自己的卫冕赛季讨了好口彩。

负责梅赛德斯最后半天工作的乔治·拉塞尔用到C5配方与W13赛车搭配来做单圈冲刺尝试。虽然他攀升到第三位，但那圈个人最快时间定格在1分32.759秒，相差维斯塔潘的新标杆时间一秒之多。原本拉塞尔至少能够以当天第三，完成自己加盟梅赛德斯后第一个赛季的季前测试工作。然而，就在最后5分钟里，Alpine的两届世界冠军费尔南多·阿隆索换上最软的轮胎后，让个人最快单圈时间前进了一大步，把梅赛德斯车手挤到了第四。

而在这位梅赛德斯新晋正式车手身后的，恰是他取代的德国车队前车手瓦尔特利·博塔斯。芬兰人在午休后从队友周冠宇手里接过阿尔法·罗密欧C42赛车，并用C3轮胎把个人时间改进到1分32.985秒。然而，他刚刚刷新了个人最快圈，下一圈却在出4号弯时突然卡在4挡，只能缓缓地驶到缓冲区外围的护墙后停下。在起初的黄旗之后，国际汽联发出红旗信号中断了测试。而阿尔法·罗密欧在收回赛车之后，没有在余下的时间里回到赛道上。

AlphaTauri车手角田裕毅落后博塔斯0.017秒紧随其后，但正好让他排在上午最快的佩雷兹身前。舒马赫在哈斯车队快速地重新调整好赛车后回到赛道上，并用C3配方轮胎提高了个人时间，但以接近0.05秒的差距位列佩雷兹之后。

在丹尼尔·里卡多因感染新冠病毒而无法在最后一天回到赛道的情况下，兰多·诺里斯连续第三天驾驶迈凯伦MCL36赛车。他在最后一天里完成90圈，而且在倒计时阶段把自己提高到当日时间榜第九，跃居阿斯顿·马丁车手塞巴斯蒂安·维特尔之上。德国人在下午阶段里完成了81圈。

相比之周冠宇用C4轮胎做出的上午阶段第二快的时间，最后落到当天的第十一名，中国小将在上午为阿尔法·罗密欧收获82圈。加上博塔斯在停车前的68圈，瑞士车队得以在本轮最后一天尽可能补上了前两天落下的里程。

威廉姆斯对最后一天的车手安排做了调整，由尼古拉斯·拉蒂菲在上午出场，下午则让他与压力山大·阿尔本分担。泰国车手在下午跑了18圈，而拉蒂菲回到赛车后总计全天完成124圈，比当天里程第二多的阿隆索还多2圈。

当地时间下午7点，红旗准时亮起，除了哈斯之外的九支车队结束了2022赛季揭幕前所有的赛道工作。美国车队被给予了额外的两个小时，来弥补周四上午损失的时间。