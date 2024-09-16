巴林将继续举行2025年F1季前测试

F1官方确认2025赛季季前测试将于二月底在巴林国际赛车场进行。

新赛季的季前测试与近些年一样，将在巴林萨基尔的赛道上进行，并且仍然维持三天，日期为2月26-28日。

原本，对于明年季前测试的举办地点有不少讨论，一种声音表示希望回到巴塞罗那，因为新赛季的揭幕战将自2019年后第一次回到澳大利亚。

然而，最终F1还是决定在巴林进行赛季前唯一一轮的集中测试。尽管从旅途及物流来说，成本高于在西班牙，但巴林的天气较为温暖。与此同时，F1确认届时测试结束后，将把一大批物资留在巴林，等待四月的大奖赛，作为其为实现“2030年净零碳”目标而采取措施的一部分。

当前2024赛季仍有七场比赛要进行，但明年的测试已经让人迫不及待，因为将有诸多车手变动，包括七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿将第一次在F1官方场合驾驶法拉利赛车；18岁的基米·安东内利作为英国车手在梅赛德斯的接班人，将为他的新秀赛季做准备；卡洛斯·塞恩斯将作为威廉姆斯车手亮相。

新赛季将于3月16日在墨尔本阿尔伯特公园正式启动，而紧接着的周末——3月21-23日——将是2025年中国大奖赛。

2025赛季完整赛历