巴林将继续举行2025年F1季前测试
F1确认2025季前测试地点和日期，全年赛程全部敲定
George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, VCARB 01, practice start
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
F1官方确认2025赛季季前测试将于二月底在巴林国际赛车场进行。
新赛季的季前测试与近些年一样，将在巴林萨基尔的赛道上进行，并且仍然维持三天，日期为2月26-28日。
原本，对于明年季前测试的举办地点有不少讨论，一种声音表示希望回到巴塞罗那，因为新赛季的揭幕战将自2019年后第一次回到澳大利亚。
然而，最终F1还是决定在巴林进行赛季前唯一一轮的集中测试。尽管从旅途及物流来说，成本高于在西班牙，但巴林的天气较为温暖。与此同时，F1确认届时测试结束后，将把一大批物资留在巴林，等待四月的大奖赛，作为其为实现“2030年净零碳”目标而采取措施的一部分。
当前2024赛季仍有七场比赛要进行，但明年的测试已经让人迫不及待，因为将有诸多车手变动，包括七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿将第一次在F1官方场合驾驶法拉利赛车；18岁的基米·安东内利作为英国车手在梅赛德斯的接班人，将为他的新秀赛季做准备；卡洛斯·塞恩斯将作为威廉姆斯车手亮相。
新赛季将于3月16日在墨尔本阿尔伯特公园正式启动，而紧接着的周末——3月21-23日——将是2025年中国大奖赛。
2025赛季完整赛历
|地点
|Date
|巴林季前测试
|萨基尔
|2月26-28日
|澳大利亚
|墨尔本
|3月14-16日
|中国
|上海
|3月21-23日
|日本
|铃鹿
|4月4-6日
|巴林
|萨基尔
|4月11-13日
|沙特阿拉伯
|吉达
|4月18-20日
|迈阿密
|迈阿密
|5月2-4日
|艾米利亚-罗马涅
|伊莫拉
|5月16-18日
|摩纳哥
|摩纳哥
|5月23-25日
|西班牙
|巴塞罗那
|5月30日-6月1日
|加拿大
|蒙特利尔
|6月13-15日
|奥地利
|斯皮尔伯格
|6月27-29日
|英国
|银石
|7月4-6日
|比利时
|斯帕
|7月25-27日
|匈牙利
|布达佩斯
|8月1-3日
|荷兰
|赞德弗尔特
|8月29-31日
|意大利
|蒙扎
|9月5-7日
|阿塞拜疆
|巴库
|9月19-21日
|新加坡
|新加坡
|10月3-5日
|美国
|奥斯汀
|10月17-19日
|墨西哥
|墨西哥城
|10月24-26日
|巴西
|圣保罗
|11月7-9日
|拉斯维加斯
|拉斯维加斯
|11月20-22日
|卡塔尔
|卢塞尔
|11月28-30日
|阿布扎比
|亚斯码头
|12月5-7日
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