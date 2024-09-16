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Formula 1

巴林将继续举行2025年F1季前测试

F1确认2025季前测试地点和日期，全年赛程全部敲定

George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, VCARB 01, practice start

George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, VCARB 01, practice start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

F1官方确认2025赛季季前测试将于二月底在巴林国际赛车场进行。

新赛季的季前测试与近些年一样，将在巴林萨基尔的赛道上进行，并且仍然维持三天，日期为2月26-28日。

原本，对于明年季前测试的举办地点有不少讨论，一种声音表示希望回到巴塞罗那，因为新赛季的揭幕战将自2019年后第一次回到澳大利亚。

然而，最终F1还是决定在巴林进行赛季前唯一一轮的集中测试。尽管从旅途及物流来说，成本高于在西班牙，但巴林的天气较为温暖。与此同时，F1确认届时测试结束后，将把一大批物资留在巴林，等待四月的大奖赛，作为其为实现“2030年净零碳”目标而采取措施的一部分。

当前2024赛季仍有七场比赛要进行，但明年的测试已经让人迫不及待，因为将有诸多车手变动，包括七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿将第一次在F1官方场合驾驶法拉利赛车；18岁的基米·安东内利作为英国车手在梅赛德斯的接班人，将为他的新秀赛季做准备；卡洛斯·塞恩斯将作为威廉姆斯车手亮相。

新赛季将于3月16日在墨尔本阿尔伯特公园正式启动，而紧接着的周末——3月21-23日——将是2025年中国大奖赛。

2025赛季完整赛历

  地点 Date
巴林季前测试 萨基尔 2月26-28日
澳大利亚 墨尔本 3月14-16日
中国 上海 3月21-23日
日本 铃鹿 4月4-6日
巴林 萨基尔 4月11-13日
沙特阿拉伯 吉达 4月18-20日
迈阿密 迈阿密 5月2-4日
艾米利亚-罗马涅 伊莫拉 5月16-18日
摩纳哥 摩纳哥 5月23-25日
西班牙 巴塞罗那 5月30日-6月1日
加拿大 蒙特利尔 6月13-15日
奥地利 斯皮尔伯格 6月27-29日
英国 银石 7月4-6日
比利时 斯帕 7月25-27日
匈牙利 布达佩斯 8月1-3日
荷兰 赞德弗尔特 8月29-31日
意大利 蒙扎 9月5-7日
阿塞拜疆 巴库 9月19-21日
新加坡 新加坡 10月3-5日
美国 奥斯汀 10月17-19日
墨西哥 墨西哥城 10月24-26日
巴西 圣保罗 11月7-9日
拉斯维加斯 拉斯维加斯 11月20-22日
卡塔尔 卢塞尔 11月28-30日
阿布扎比 亚斯码头 12月5-7日

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