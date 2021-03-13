巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题

本赛季车队只有在萨基尔赛道的三天时间，来为有23场比赛的赛季做准备，而且14天之后揭幕战就将在巴林打响。然而，大风、沙尘暴给车队的新赛车检验工作带去了更多的麻烦，尽管全天只出现了一次红旗。

梅赛德斯新赛车W12第一圈跑完就出现了变速箱相关故障，此后长时间进行维修，直到上午阶段结束前，瓦尔特利·博塔斯才回到赛道，但只够再跑5圈。七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在下午出场，但是没有做出有竞争力的时间。

在卫冕冠军车队开局不利的情况下，上赛季获得年度第二的红牛则表现出RB16B的潜力，由维斯塔潘用C3配方的轮胎做出1分30.674秒的当日标杆。与此同时，去年重返年度前三的迈凯伦，由兰多·诺里斯拿下第二快的时间，落后荷兰人0.2秒。

迈凯伦可以说是本次测试开始时最顺利的车队，新加盟车队的丹尼尔·里卡多在上午的4小时里最快。不过，当日里程数最多的还是红牛，总计完成了139圈，相当于两场巴林大奖赛。

Alpine车手埃斯特班·奥康位居第三，领先阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。随后是法拉利新援卡洛斯·塞恩斯以及阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹。里卡多在下午交出赛车后，上午的标杆时间下滑到第七，但仍处于AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和新人角田裕毅之前。

汉密尔顿在下午接手赛车，不想赛道刮起沙尘暴，大多数车队都选择了不出场。英国人最终只累积了42圈，他个人最快的时间刚刚为梅赛德斯挤入前十。德国车队全天只收获48圈，在单圈时间上落后维斯塔潘2.2秒之多。

全天受到故障制约的不只是梅赛德斯。哈斯同样起步艰难。去年F2年度冠军米克·舒马赫只完成了15圈就因为变速箱需要更换而没有再出场。午休前，查尔斯·莱克勒克突然在4号弯停下新车SF12，引发了当天唯一的红旗。而斯特罗尔下午的出场，受到AMR21电子系统故障的耽误。

相比之下，威廉姆斯在第一天测试没有让正式车手出场，而是试车手罗伊·尼萨尼。