Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous / 法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相
Formula 1 / 测试报告

巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题

By:

马克斯·维斯塔潘在2021年F1季前测试首日做出最快单圈时间，而卫冕冠军梅赛德斯不正常地受到可靠性问题困扰。

巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题

本赛季车队只有在萨基尔赛道的三天时间，来为有23场比赛的赛季做准备，而且14天之后揭幕战就将在巴林打响。然而，大风、沙尘暴给车队的新赛车检验工作带去了更多的麻烦，尽管全天只出现了一次红旗。

梅赛德斯新赛车W12第一圈跑完就出现了变速箱相关故障，此后长时间进行维修，直到上午阶段结束前，瓦尔特利·博塔斯才回到赛道，但只够再跑5圈。七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在下午出场，但是没有做出有竞争力的时间。

在卫冕冠军车队开局不利的情况下，上赛季获得年度第二的红牛则表现出RB16B的潜力，由维斯塔潘用C3配方的轮胎做出1分30.674秒的当日标杆。与此同时，去年重返年度前三的迈凯伦，由兰多·诺里斯拿下第二快的时间，落后荷兰人0.2秒。

迈凯伦可以说是本次测试开始时最顺利的车队，新加盟车队的丹尼尔·里卡多在上午的4小时里最快。不过，当日里程数最多的还是红牛，总计完成了139圈，相当于两场巴林大奖赛。

Alpine车手埃斯特班·奥康位居第三，领先阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。随后是法拉利新援卡洛斯·塞恩斯以及阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹。里卡多在下午交出赛车后，上午的标杆时间下滑到第七，但仍处于AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和新人角田裕毅之前。

汉密尔顿在下午接手赛车，不想赛道刮起沙尘暴，大多数车队都选择了不出场。英国人最终只累积了42圈，他个人最快的时间刚刚为梅赛德斯挤入前十。德国车队全天只收获48圈，在单圈时间上落后维斯塔潘2.2秒之多。

全天受到故障制约的不只是梅赛德斯。哈斯同样起步艰难。去年F2年度冠军米克·舒马赫只完成了15圈就因为变速箱需要更换而没有再出场。午休前，查尔斯·莱克勒克突然在4号弯停下新车SF12，引发了当天唯一的红旗。而斯特罗尔下午的出场，受到AMR21电子系统故障的耽误。

相比之下，威廉姆斯在第一天测试没有让正式车手出场，而是试车手罗伊·尼萨尼。

shares
comments
法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相

Previous article

法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
Formula 1

巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题

4h
2
Formula 1

F1公布2021版规则

Latest news
巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题
Formula 1

巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题

4h
法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相
Formula 1

法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相

2021年3月10日
威廉姆斯公布FW43B涂装
Formula 1

威廉姆斯公布FW43B涂装

2021年3月8日
哈斯发布2021年赛车和新冠名商
Formula 1

哈斯发布2021年赛车和新冠名商

2021年3月4日
阿斯顿·马丁新时代首款F1赛车AMR21发布
Formula 1

阿斯顿·马丁新时代首款F1赛车AMR21发布

2021年3月4日
Latest videos
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

More from
Frankie Mao
法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相
Formula 1 / 重大新闻

法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相

威廉姆斯公布FW43B涂装
Formula 1 / 重大新闻

威廉姆斯公布FW43B涂装

阿隆索不百分百确定能参加中国大奖赛 Prime
Formula 1 / 重大新闻

阿隆索不百分百确定能参加中国大奖赛

Trending Today

巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题
Formula 1 Formula 1 / 测试报告

巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题

F1公布2021版规则
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

F1公布2021版规则

Latest news

巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题
Formula 1 Formula 1 / 测试报告

巴林季前测试首日：维斯塔潘最快，梅赛德斯遭遇可靠性问题

法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相

威廉姆斯公布FW43B涂装
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

威廉姆斯公布FW43B涂装

哈斯发布2021年赛车和新冠名商
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

哈斯发布2021年赛车和新冠名商

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权