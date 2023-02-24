巴林季前测试第二日：周冠宇全场最快，梅赛德斯遇故障

载入语音播放

卫冕冠军马克斯·维斯塔潘下午从队友塞尔吉奥·佩雷兹手里结过红牛RB19赛车后，以C3配方轮胎做出的1分31.650秒长时间占据头名，直到当进入最后半小时，周冠宇用C5轮胎——最软配方的轮胎——跑出一圈1分31.610秒后上升到第一，尽管前二名之间只有0.04秒之差。

周冠宇的最快圈在第二、三计时段为全场最快（第一计时段由维斯塔潘跑出）。他承担了阿尔法·罗密欧第二个测试日全天的驾驶工作，总共完成133圈，仅次于当天里程数最多的威廉姆斯新秀洛根·萨金特的154圈。不过，中国小将的季前测试工作已经全部完成。

费尔南多·阿隆索驾驶阿斯顿·马丁新车AMR23连续两天跻身前三，在距离当天测试结束还剩不到75分钟时，用C3配方轮胎做出1分32.205秒，而且也跑了130圈的高里程。

AlphaTauri车手尼克·德弗瑞斯同样在尾声阶段使用了较软配方的轮胎，并且在使用C4配方时把个人单圈时间提高到时间榜第四。下午出场的尼科·霍肯博格用相同轮胎做出的时间，让他帮助哈斯以第五快结束当第二日的工作，也意味着前五名的时间全都在气温较凉爽的条件下做出。

迎来个人新秀赛季的萨金特位居时间榜第七，介于法拉利的卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克之间。奥斯卡·皮亚斯特雷和皮埃尔·加斯利驾驶他们各自的新赛车分列第九十位。

第二天所有出场的17名车手中，乔治·拉塞尔里程数最少。刘易斯·汉密尔顿在上午跑完72圈后，将梅赛德斯W14赛车交给队友。然而，年轻的英国人在完成26圈后，赛车突然在赛道上卡在4档，迫使他不得不停车并导致了测试至今的第二次红旗。梅赛德斯很快确认这次意外由液压系统问题造成。

至此，2023季前测试只剩下最后一个工作日。维斯塔潘因为有电竞相关事务，同样提前结束了自己的全部测试。而阿斯顿·马丁确认费利佩·徳鲁戈维奇和阿隆索将分别在上下午出场。