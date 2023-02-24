巴林季前测试第二日：周冠宇全场最快，梅赛德斯遇故障
周冠宇在巴林季前测试第二天力压马克斯·维斯塔潘做出全场最快单圈时间，成为第一个在F1正式赛道阶段占据时间榜第一名的中国车手。
卫冕冠军马克斯·维斯塔潘下午从队友塞尔吉奥·佩雷兹手里结过红牛RB19赛车后，以C3配方轮胎做出的1分31.650秒长时间占据头名，直到当进入最后半小时，周冠宇用C5轮胎——最软配方的轮胎——跑出一圈1分31.610秒后上升到第一，尽管前二名之间只有0.04秒之差。
周冠宇的最快圈在第二、三计时段为全场最快（第一计时段由维斯塔潘跑出）。他承担了阿尔法·罗密欧第二个测试日全天的驾驶工作，总共完成133圈，仅次于当天里程数最多的威廉姆斯新秀洛根·萨金特的154圈。不过，中国小将的季前测试工作已经全部完成。
费尔南多·阿隆索驾驶阿斯顿·马丁新车AMR23连续两天跻身前三，在距离当天测试结束还剩不到75分钟时，用C3配方轮胎做出1分32.205秒，而且也跑了130圈的高里程。
AlphaTauri车手尼克·德弗瑞斯同样在尾声阶段使用了较软配方的轮胎，并且在使用C4配方时把个人单圈时间提高到时间榜第四。下午出场的尼科·霍肯博格用相同轮胎做出的时间，让他帮助哈斯以第五快结束当第二日的工作，也意味着前五名的时间全都在气温较凉爽的条件下做出。
迎来个人新秀赛季的萨金特位居时间榜第七，介于法拉利的卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克之间。奥斯卡·皮亚斯特雷和皮埃尔·加斯利驾驶他们各自的新赛车分列第九十位。
第二天所有出场的17名车手中，乔治·拉塞尔里程数最少。刘易斯·汉密尔顿在上午跑完72圈后，将梅赛德斯W14赛车交给队友。然而，年轻的英国人在完成26圈后，赛车突然在赛道上卡在4档，迫使他不得不停车并导致了测试至今的第二次红旗。梅赛德斯很快确认这次意外由液压系统问题造成。
至此，2023季前测试只剩下最后一个工作日。维斯塔潘因为有电竞相关事务，同样提前结束了自己的全部测试。而阿斯顿·马丁确认费利佩·徳鲁戈维奇和阿隆索将分别在上下午出场。
Latest news
巴林季前测试收官日：佩雷兹用C4轮胎做出三天最快时间
巴林季前测试收官日：佩雷兹用C4轮胎做出三天最快时间 巴林季前测试收官日：佩雷兹用C4轮胎做出三天最快时间
阿尔法·罗密欧C43克服了两个关键弱点
阿尔法·罗密欧C43克服了两个关键弱点 阿尔法·罗密欧C43克服了两个关键弱点
周冠宇相信阿尔法·罗密欧找回了“失去的速度”
周冠宇相信阿尔法·罗密欧找回了“失去的速度” 周冠宇相信阿尔法·罗密欧找回了“失去的速度”
宝马如何在最新M项目中注入传奇精神
宝马如何在最新M项目中注入传奇精神 宝马如何在最新M项目中注入传奇精神
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.