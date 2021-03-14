巴林季前测试收官：维斯塔潘做出标杆时间

本赛季开始前，车队只有三天的时间对2021年新车进行赛道测试。继第一天承担了全天的驾驶工作并做出当天标杆之后，维斯塔潘在最后一天下午的阶段里回到RB16B赛车中。

进入最后一个小时，随着夜幕降临后赛道温度降低，车手们纷纷用较软配方的轮胎进行单圈模拟。维斯塔潘与AlphaTauri新人角田裕毅在时间榜上你来我往之后，最终还是荷兰人占据了第一位，采用C4配方轮胎的他把三天测试的标杆时间定格在1分28.960秒，也是唯一突破1分29秒大关的车手。

日本新秀仅仅落后0.087秒，但他所用的是C5配方的轮胎，不过这足够让两辆本田引擎提供动力的赛车占据前两位，领先身后的两辆使用法拉利动力单元的赛车0.6秒之多。今年加盟马拉内罗的卡洛斯·塞恩斯位居第三，领先阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁。

卫冕冠军刘易斯·汉密尔顿在下午的阶段里负责驾驶梅赛德斯新车W12。而他对赛车的感觉并不理想，多次出现转向过度的问题，甚至一度在准备开始冲刺模拟圈时，在最后一弯打转。英国人总共完成54圈，以C5配方轮胎做出了德国车队在整个三天里的最快时间，但相差维斯塔潘的标杆时间1秒之多，名列第五。

威廉姆斯车手乔治·拉塞尔以不到0.1秒的差距紧随其后。英国小将直到最后一天才得到驾驶FW43B的机会。而他同样以C5配方轮胎做出的个人最快时间，排在迈凯伦的丹尼尔·里卡多之前。澳大利亚人在连续完成了两个上午的工作之后，第一次在下午及夜间驾驶MCL35M赛车，而他只相差拉塞尔0.027秒。

本赛季转投红牛的塞尔吉奥·佩雷兹做出了上午阶段的最快时间，但是在全天时间榜上只能排在第八。下午出场驾驶Alpine赛车的费尔南多·阿隆索位列第九，而承担了上午工作的查尔斯·莱克勒克挤入前十。

大多数车队都能在最后一个工作日里按照既定计划进行，只有阿斯顿·马丁和塞巴斯蒂安·维特尔再次遇到了问题，因为涡轮吸气压力问题而在下午提前收工。不过，兰斯·斯特罗尔在前四小时里完成了80圈，并且对赛车状况感到满意。

至此，2021赛季季前测试划上了句号。两周之后，车队将回到萨基尔赛道，正式为新赛季节目。