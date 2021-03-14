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巴林季前测试收官：维斯塔潘做出标杆时间

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马克斯·维斯塔潘在2021年季前测试最后一天，做出当天也是整个测试期间最快单圈时间。

巴林季前测试收官：维斯塔潘做出标杆时间

本赛季开始前，车队只有三天的时间对2021年新车进行赛道测试。继第一天承担了全天的驾驶工作并做出当天标杆之后，维斯塔潘在最后一天下午的阶段里回到RB16B赛车中。

进入最后一个小时，随着夜幕降临后赛道温度降低，车手们纷纷用较软配方的轮胎进行单圈模拟。维斯塔潘与AlphaTauri新人角田裕毅在时间榜上你来我往之后，最终还是荷兰人占据了第一位，采用C4配方轮胎的他把三天测试的标杆时间定格在1分28.960秒，也是唯一突破1分29秒大关的车手。

日本新秀仅仅落后0.087秒，但他所用的是C5配方的轮胎，不过这足够让两辆本田引擎提供动力的赛车占据前两位，领先身后的两辆使用法拉利动力单元的赛车0.6秒之多。今年加盟马拉内罗的卡洛斯·塞恩斯位居第三，领先阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁。

卫冕冠军刘易斯·汉密尔顿在下午的阶段里负责驾驶梅赛德斯新车W12。而他对赛车的感觉并不理想，多次出现转向过度的问题，甚至一度在准备开始冲刺模拟圈时，在最后一弯打转。英国人总共完成54圈，以C5配方轮胎做出了德国车队在整个三天里的最快时间，但相差维斯塔潘的标杆时间1秒之多，名列第五。

威廉姆斯车手乔治·拉塞尔以不到0.1秒的差距紧随其后。英国小将直到最后一天才得到驾驶FW43B的机会。而他同样以C5配方轮胎做出的个人最快时间，排在迈凯伦的丹尼尔·里卡多之前。澳大利亚人在连续完成了两个上午的工作之后，第一次在下午及夜间驾驶MCL35M赛车，而他只相差拉塞尔0.027秒。

本赛季转投红牛的塞尔吉奥·佩雷兹做出了上午阶段的最快时间，但是在全天时间榜上只能排在第八。下午出场驾驶Alpine赛车的费尔南多·阿隆索位列第九，而承担了上午工作的查尔斯·莱克勒克挤入前十。

大多数车队都能在最后一个工作日里按照既定计划进行，只有阿斯顿·马丁和塞巴斯蒂安·维特尔再次遇到了问题，因为涡轮吸气压力问题而在下午提前收工。不过，兰斯·斯特罗尔在前四小时里完成了80圈，并且对赛车状况感到满意。

至此，2021赛季季前测试划上了句号。两周之后，车队将回到萨基尔赛道，正式为新赛季节目。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 64 1'28.960  
2 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 91 1'29.053 0.093
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 79 1'29.611 0.651
4 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 166 1'29.766 0.806
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 54 1'30.025 1.065
6 United Kingdom George Russell Williams 158 1'30.117 1.157
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren 76 1'30.144 1.184
8 Mexico Sergio Perez Red Bull 49 1'30.187 1.227
9 Spain Fernando Alonso Alpine 78 1'30.318 1.358
10 Monaco Charles Leclerc Ferrari 80 1'30.486 1.526
11 United Kingdom Lando Norris McLaren 56 1'30.661 1.701
12 France Pierre Gasly AlphaTauri 76 1'30.828 1.868
13 France Esteban Ocon Alpine 61 1'31.310 2.350
14 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 67 1'31.531 2.571
15 Germany Mick Schumacher Haas 78 1'32.053 3.093
16 Finland Valtteri Bottas Mercedes 86 1'32.406 3.446
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 56 1'35.041 6.081
18 Canada Lance Stroll Aston Martin 80 1'36.100 7.140
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