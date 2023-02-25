巴林季前测试收官日：佩雷兹用C4轮胎做出三天最快时间
塞尔吉奥·佩雷兹在巴林测试最后一天做出整个三天里的最快单圈时间，尽显红牛RB19赛车的速度优势。
卫冕冠军马克斯·维斯塔潘在第二天已经完成了所有测试工作，红牛最后一天的驾驶任务全部交给了佩雷兹。
进入最后两个小时，大多数车手都开始用较软配方的轮胎，以轻载油进行单圈模拟。下午出场的刘易斯·汉密尔顿先用C5配方轮胎做出1分30.781秒，超过了法拉利车手查尔斯·莱克勒克在上午阶段用C4配方跑出的标杆1分31.024秒。
不久之后，佩雷兹换上C4轮胎出场并刷出了一圈1分30.616秒，超过了七届世界冠军。梅赛德斯车手再用C5做了一次尝试，虽然有所进步，仍然相差墨西哥人0.359秒屈居第二。考虑到轮胎配方的差异，红牛RB19实际可以比梅赛德斯W14快更多。而且，这比去年巴林季前测试期间维斯塔潘用当时C5配方轮胎做出的最快时间快了1.4秒。
当天第三快的时间由汉密尔顿的前队友瓦尔特利·博塔斯做出。芬兰人负责阿尔法·罗密欧最后一天全天的驾驶工作，并在最后半小时前用最软配方的轮胎做出1分30.827秒。
不过，博塔斯在前半天的尾声阶段进行长距离模拟时，突然在赛道上停下赛车，导致了整个季前测试里第三次也是最后一次红旗。瑞士车队在午休时间解决了问题，帮助他在下午重返赛道，而且总共跑完131圈，成为当天里程数第三的车手，落后于最多的亚历山大·阿尔本（136圈）和佩雷兹（133圈）。
不过，莱克勒克在白天较热时跑出的个人最快圈时间也只是下滑到第四，而且依旧排在下午接手SF-23赛车的队友卡洛斯·塞恩斯身前一位。
前十名的时间全部是在使用较软配方的轮胎时做出。AlphaTauri的角田裕毅和哈斯车手凯文·马格努森分列第六七位，随后是梅赛德斯的乔治·拉塞尔，但是英国人的时间在上午用C5轮胎跑出。
阿斯顿·马丁在最后一天由费利佩·徳鲁戈维奇和费尔南多·阿隆索分担了两个阶段的工作，西班牙人在晚间只用了C4配方，比巴西车手在上午用C5配方的时间稍快。
迈凯伦的测试工作在最后一天遇到挫折。下周将迎来首场大奖赛的新秀奥斯卡·皮亚斯特雷在上午做了44圈。负责下午阶段的兰多·诺里斯，因为车队长时间对MCL60赛车的前轮进行修复，而损失了大量赛道时间，直到较晚才能够出场，只收获了37圈。
随着三天测试的收官，车队将有五天的调整时间，随后将在下周五的自由练习时间回到赛道上，为巴林揭幕战做最后的准备。
|Cla
|#
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|km/h
|1
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|133
|1'30.305
|215.748
|2
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|65
|1'30.664
|0.359
|0.359
|214.894
|3
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|131
|1'30.827
|0.522
|0.163
|214.508
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|67
|1'31.024
|0.719
|0.197
|214.044
|5
|55
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|76
|1'31.036
|0.731
|0.012
|214.016
|6
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|79
|1'31.261
|0.956
|0.225
|213.488
|7
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|95
|1'31.381
|1.076
|0.120
|213.208
|8
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|83
|1'31.442
|1.137
|0.061
|213.066
|9
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|80
|1'31.450
|1.145
|0.008
|213.047
|10
|34
|Felipe Drugovich
|Aston Martin
|Mercedes
|77
|1'32.075
|1.770
|0.625
|211.601
|11
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|37
|1'32.160
|1.855
|0.085
|211.406
|12
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|56
|1'32.762
|2.457
|0.602
|210.034
|13
|23
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|136
|1'32.793
|2.488
|0.031
|209.964
|14
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|76
|1'33.257
|2.952
|0.464
|208.919
|15
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|77
|1'33.329
|3.024
|0.072
|208.758
|16
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|44
|1'33.655
|3.350
|0.326
|208.031
|17
|21
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|Red Bull
|87
|1'38.244
|7.939
|4.589
|198.314
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