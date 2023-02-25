巴林季前测试收官日：佩雷兹用C4轮胎做出三天最快时间

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卫冕冠军马克斯·维斯塔潘在第二天已经完成了所有测试工作，红牛最后一天的驾驶任务全部交给了佩雷兹。

进入最后两个小时，大多数车手都开始用较软配方的轮胎，以轻载油进行单圈模拟。下午出场的刘易斯·汉密尔顿先用C5配方轮胎做出1分30.781秒，超过了法拉利车手查尔斯·莱克勒克在上午阶段用C4配方跑出的标杆1分31.024秒。

不久之后，佩雷兹换上C4轮胎出场并刷出了一圈1分30.616秒，超过了七届世界冠军。梅赛德斯车手再用C5做了一次尝试，虽然有所进步，仍然相差墨西哥人0.359秒屈居第二。考虑到轮胎配方的差异，红牛RB19实际可以比梅赛德斯W14快更多。而且，这比去年巴林季前测试期间维斯塔潘用当时C5配方轮胎做出的最快时间快了1.4秒。

当天第三快的时间由汉密尔顿的前队友瓦尔特利·博塔斯做出。芬兰人负责阿尔法·罗密欧最后一天全天的驾驶工作，并在最后半小时前用最软配方的轮胎做出1分30.827秒。

不过，博塔斯在前半天的尾声阶段进行长距离模拟时，突然在赛道上停下赛车，导致了整个季前测试里第三次也是最后一次红旗。瑞士车队在午休时间解决了问题，帮助他在下午重返赛道，而且总共跑完131圈，成为当天里程数第三的车手，落后于最多的亚历山大·阿尔本（136圈）和佩雷兹（133圈）。

不过，莱克勒克在白天较热时跑出的个人最快圈时间也只是下滑到第四，而且依旧排在下午接手SF-23赛车的队友卡洛斯·塞恩斯身前一位。

前十名的时间全部是在使用较软配方的轮胎时做出。AlphaTauri的角田裕毅和哈斯车手凯文·马格努森分列第六七位，随后是梅赛德斯的乔治·拉塞尔，但是英国人的时间在上午用C5轮胎跑出。

阿斯顿·马丁在最后一天由费利佩·徳鲁戈维奇和费尔南多·阿隆索分担了两个阶段的工作，西班牙人在晚间只用了C4配方，比巴西车手在上午用C5配方的时间稍快。

迈凯伦的测试工作在最后一天遇到挫折。下周将迎来首场大奖赛的新秀奥斯卡·皮亚斯特雷在上午做了44圈。负责下午阶段的兰多·诺里斯，因为车队长时间对MCL60赛车的前轮进行修复，而损失了大量赛道时间，直到较晚才能够出场，只收获了37圈。

随着三天测试的收官，车队将有五天的调整时间，随后将在下周五的自由练习时间回到赛道上，为巴林揭幕战做最后的准备。