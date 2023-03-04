巴林大奖赛FP3：阿隆索继续高居头名，维斯塔潘仅差0.005秒

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与周五第一节练习一样，第三节练习在下午进行，赛道温度并不代表排位赛和正赛的条件。尽管如此，单圈时间的比较依然引起关注，特别是阿隆索和维斯塔潘两位本周末的获胜热门之间。

周五晚上阶段最快的阿隆索，在前半段用软胎做出1分33.121秒继续高举榜首。前40分钟里，红牛的两辆赛车都用硬胎进行练习。

进入最后15分钟，兰斯·斯特罗尔换用一套软胎后跑出1分32.919秒，上升到第一。而周冠宇驾驶着阿尔法·罗密欧C43赛车前进到第二。不久后，更多赛车用本周末最软的轮胎做2023赛季第一场排位赛前最后一次冲刺模拟。

当维斯塔潘以一圈1分32.345秒上升到第一后，阿隆索回敬了一圈1分32.340秒，以0.005秒的微弱优势连续两个阶段抢下头名。塞尔吉奥·佩雷兹再次进入前三，相差队友0.101秒，而这意味着新赛季第一个周末的前三节练习的时间榜前三名，被相同的三位车手占据。

周五对W14感觉挣扎的刘易斯·汉密尔顿在最后60分钟练习时间排名第五，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。而乔治·拉塞尔位列第六，本周末第一次跻身前十，并且比斯特罗尔快了0.188秒。

卡洛斯·塞恩斯相距莱克勒克0.4秒，只能排在第八。新秀奥斯卡·皮亚斯特雷第一次在大奖赛阶段排入前十，刚好位于今年更换东家的皮埃尔·加斯利之前。周冠宇虽然滑落到第12位，但第一次连续三个阶段都跑在队友瓦尔特利·博塔斯之前。