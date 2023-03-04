巴林大奖赛FP3：阿隆索继续高居头名，维斯塔潘仅差0.005秒
费尔南多·阿隆索在巴林大奖赛排位赛前的最后一节练习里继续占据时间榜头名，但马克斯·维斯塔潘仅仅相差千分之五秒。
与周五第一节练习一样，第三节练习在下午进行，赛道温度并不代表排位赛和正赛的条件。尽管如此，单圈时间的比较依然引起关注，特别是阿隆索和维斯塔潘两位本周末的获胜热门之间。
周五晚上阶段最快的阿隆索，在前半段用软胎做出1分33.121秒继续高举榜首。前40分钟里，红牛的两辆赛车都用硬胎进行练习。
进入最后15分钟，兰斯·斯特罗尔换用一套软胎后跑出1分32.919秒，上升到第一。而周冠宇驾驶着阿尔法·罗密欧C43赛车前进到第二。不久后，更多赛车用本周末最软的轮胎做2023赛季第一场排位赛前最后一次冲刺模拟。
当维斯塔潘以一圈1分32.345秒上升到第一后，阿隆索回敬了一圈1分32.340秒，以0.005秒的微弱优势连续两个阶段抢下头名。塞尔吉奥·佩雷兹再次进入前三，相差队友0.101秒，而这意味着新赛季第一个周末的前三节练习的时间榜前三名，被相同的三位车手占据。
周五对W14感觉挣扎的刘易斯·汉密尔顿在最后60分钟练习时间排名第五，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。而乔治·拉塞尔位列第六，本周末第一次跻身前十，并且比斯特罗尔快了0.188秒。
卡洛斯·塞恩斯相距莱克勒克0.4秒，只能排在第八。新秀奥斯卡·皮亚斯特雷第一次在大奖赛阶段排入前十，刚好位于今年更换东家的皮埃尔·加斯利之前。周冠宇虽然滑落到第12位，但第一次连续三个阶段都跑在队友瓦尔特利·博塔斯之前。
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