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巴林大奖赛FP3：维斯塔潘高居头名，领先汉密尔顿0.7秒

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红牛车手马克斯·维斯塔潘在2021赛季揭幕战巴林大奖赛的排位赛延续了强大的单圈统治力，包揽三节自由练习的最快圈，并且对梅赛德斯车手拥有明显优势。

巴林大奖赛FP3：维斯塔潘高居头名，领先汉密尔顿0.7秒

周六练习在下午的高温下进行，前十几分钟只有少量赛车出场。接近半程时，汉密尔顿在前两轮单圈模拟过后，做出1分32.897秒，落后周五占据统治性地位的维斯塔潘，荷兰人跑出一圈1分32.617秒。但是，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利跑出1分32.321秒，成为更高的标杆。

进入最后15分钟，汉密尔顿更换一套轮胎后，进步到1分31.316秒后上升到第一。此时，连续多个计时圈因为在4号弯驶出界限而被取消的瓦尔特利·博塔斯，以1分31.855秒，紧随队友身后。

此后，当加斯利用新轮胎再次提高到1分31.583秒，超过博塔斯时，本赛季加盟红牛的塞尔吉奥·佩雷兹也打破了1分32秒大关，虽然落在芬兰人之后。轮到维斯塔潘出场后，他用本周末最软配方的轮胎，刷出一圈惊人的1分30.577秒，足足比汉密尔顿快乐0.739秒。荷兰人就此包揽本周末三个练习阶段的最快单圈时间。

法拉利延续着本赛季第一个比赛周末令人欣喜的状态，成为赛道上第四快的车队。不过，与周五第二节练习时一样，仍然是新加盟车队的卡洛斯·塞恩斯更加考前。西班牙人落后佩雷兹0.2秒，位列第六。在他身后则是阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁，芬兰人曾在周五第二节练习里损害了鼻翼。

埃斯特班·奥康代表Alpine在本周末对此挤入时间榜前十名，而且以0.008秒的微弱优势位居阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔之前。相比兰多·诺里斯在周五表现不俗，迈凯伦在本阶段只是由丹尼尔·里卡多面前跑进前十，而澳大利亚人只比查尔斯·莱克勒克稍快0.005秒。摩纳哥人一度在本阶段早期通过3号弯时打转，并且只领先安东尼奥·吉奥维纳兹0.018秒。

塞巴斯蒂安·维特尔延续着他加盟阿斯顿·马丁之后在萨基尔赛道的糟糕运气。他向车队报告有物体击中了赛车，不得不进站。与此同时，今年回归的两届世界冠军费尔南多·阿隆索开局慢热，连续三个阶段位列前十名之外，虽然他在排位赛前的最后一节练习里领先诺里斯。

当加斯利展现出AT02赛车良好的竞争力，高居第三时，他的新队友、日本新秀角田裕毅位列第13位。本赛季的另两位新人——共同效力哈斯的米克·舒马赫和尼基塔·马兹平——虽然位于尼古拉斯·拉蒂菲之前，但落在乔治·拉塞尔之后。德国车手比队友快0.2秒，但是相差英国人0.1秒。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 11 1'30.577  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 14 1'31.316 0.739
3 France Pierre Gasly AlphaTauri 13 1'31.583 1.006
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 16 1'31.855 1.278
5 Mexico Sergio Perez Red Bull 11 1'31.908 1.331
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 16 1'32.108 1.531
7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 15 1'32.224 1.647
8 France Esteban Ocon Alpine 11 1'32.423 1.846
9 Canada Lance Stroll Aston Martin 13 1'32.431 1.854
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren 12 1'32.477 1.900
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 17 1'32.482 1.905
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 11 1'32.500 1.923
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 15 1'32.709 2.132
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 15 1'32.755 2.178
15 Spain Fernando Alonso Alpine 15 1'32.820 2.243
16 United Kingdom Lando Norris McLaren 10 1'32.860 2.283
17 United Kingdom George Russell Williams 14 1'33.323 2.746
18 Germany Mick Schumacher Haas 14 1'33.422 2.845
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 14 1'33.622 3.045
20 Canada Nicholas Latifi Williams 16 1'33.959 3.382
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