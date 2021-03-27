巴林大奖赛FP3：维斯塔潘高居头名，领先汉密尔顿0.7秒

周六练习在下午的高温下进行，前十几分钟只有少量赛车出场。接近半程时，汉密尔顿在前两轮单圈模拟过后，做出1分32.897秒，落后周五占据统治性地位的维斯塔潘，荷兰人跑出一圈1分32.617秒。但是，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利跑出1分32.321秒，成为更高的标杆。

进入最后15分钟，汉密尔顿更换一套轮胎后，进步到1分31.316秒后上升到第一。此时，连续多个计时圈因为在4号弯驶出界限而被取消的瓦尔特利·博塔斯，以1分31.855秒，紧随队友身后。

此后，当加斯利用新轮胎再次提高到1分31.583秒，超过博塔斯时，本赛季加盟红牛的塞尔吉奥·佩雷兹也打破了1分32秒大关，虽然落在芬兰人之后。轮到维斯塔潘出场后，他用本周末最软配方的轮胎，刷出一圈惊人的1分30.577秒，足足比汉密尔顿快乐0.739秒。荷兰人就此包揽本周末三个练习阶段的最快单圈时间。

法拉利延续着本赛季第一个比赛周末令人欣喜的状态，成为赛道上第四快的车队。不过，与周五第二节练习时一样，仍然是新加盟车队的卡洛斯·塞恩斯更加考前。西班牙人落后佩雷兹0.2秒，位列第六。在他身后则是阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁，芬兰人曾在周五第二节练习里损害了鼻翼。

埃斯特班·奥康代表Alpine在本周末对此挤入时间榜前十名，而且以0.008秒的微弱优势位居阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔之前。相比兰多·诺里斯在周五表现不俗，迈凯伦在本阶段只是由丹尼尔·里卡多面前跑进前十，而澳大利亚人只比查尔斯·莱克勒克稍快0.005秒。摩纳哥人一度在本阶段早期通过3号弯时打转，并且只领先安东尼奥·吉奥维纳兹0.018秒。

塞巴斯蒂安·维特尔延续着他加盟阿斯顿·马丁之后在萨基尔赛道的糟糕运气。他向车队报告有物体击中了赛车，不得不进站。与此同时，今年回归的两届世界冠军费尔南多·阿隆索开局慢热，连续三个阶段位列前十名之外，虽然他在排位赛前的最后一节练习里领先诺里斯。

当加斯利展现出AT02赛车良好的竞争力，高居第三时，他的新队友、日本新秀角田裕毅位列第13位。本赛季的另两位新人——共同效力哈斯的米克·舒马赫和尼基塔·马兹平——虽然位于尼古拉斯·拉蒂菲之前，但落在乔治·拉塞尔之后。德国车手比队友快0.2秒，但是相差英国人0.1秒。