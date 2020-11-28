巴林大奖赛FP3：维斯塔潘领先梅赛德斯双雄

马克斯·维斯塔潘在巴林大奖赛第三节自由练习里打破梅赛德斯对时间榜的垄断，领先刘易斯·汉密尔顿0.2秒。
汉密尔顿在周五的两节练习里包揽了最快时间。进入最后一节练习，维斯塔潘在早期率先设下标杆时间1分29.617秒，比汉密尔顿当时做出的个人最快时间快0.3秒。
此后，瓦尔特利·博塔斯在更换了一套软胎后，首先跑到1分28秒。很快，他的队友提高到1分28.618秒。不过，稍后重返赛道的维斯塔潘进一步刷新时间，把本阶段的最快单圈定格在1分28.355秒。
与此同时，周五第二节练习里撞墙的亚历山大·阿尔本也展现出不俗的速度，虽然落后队友0.6秒，但是位列全场第四。
迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯暂时在排位赛前稍稍领先争三集团的其他对手，排在第五位。与他最接近的是本周末至今速度抢眼的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利。俩人只有0.017秒之差。驾驶另一辆MCL35赛车的兰多·诺里斯位列第七，领先加斯利的队友丹尼尔·科维亚特。两位Racing Point车手位居前十的最后两位，而兰斯·斯特罗尔本周末第一次位列塞尔吉奥·佩雷兹之前，尽管他只快了千分之八秒。
两辆雷诺赛车与Racing Point差距渺小，丹尼尔·里卡多距离佩雷兹很有0.013秒，而埃斯特班·奥康也以0.007秒之差紧随其后。
法拉利连续三个练习阶段都无缘前十。塞巴斯蒂安·维特尔位列第13名，而查尔斯·莱克勒克还落在安东尼奥·吉奥维纳兹之后。意大利人比阿尔法·罗密欧队友基米·莱科宁快了近一秒，芬兰人排在倒数第二，只领先尼古拉斯·拉蒂菲。
威廉姆斯在周五练习结束后发现加拿大人的赛车有燃油系统问题，不得不打破宵禁规则为其进行维修，帮助其得以在最后一个练习阶段里正常出场。相比之下，乔治·拉塞尔位列第16名，领先哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森。
|Cla
|Driver
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|km/h
|1
|Max Verstappen
|11
|1'28.355
|220.510
|2
|Lewis Hamilton
|12
|1'28.618
|0.263
|0.263
|219.856
|3
|Valtteri Bottas
|14
|1'28.721
|0.366
|0.103
|219.600
|4
|Alex Albon
|12
|1'29.018
|0.663
|0.297
|218.868
|5
|Carlos Sainz Jr.
|12
|1'29.455
|1.100
|0.437
|217.798
|6
|Pierre Gasly
|16
|1'29.472
|1.117
|0.017
|217.757
|7
|Lando Norris
|8
|1'29.567
|1.212
|0.095
|217.526
|8
|Daniil Kvyat
|17
|1'29.585
|1.230
|0.018
|217.482
|9
|Lance Stroll
|13
|1'29.660
|1.305
|0.075
|217.300
|10
|Sergio Perez
|12
|1'29.672
|1.317
|0.012
|217.271
|11
|Daniel Ricciardo
|9
|1'29.684
|1.329
|0.012
|217.242
|12
|Esteban Ocon
|11
|1'29.691
|1.336
|0.007
|217.225
|13
|Sebastian Vettel
|15
|1'29.859
|1.504
|0.168
|216.819
|14
|Antonio Giovinazzi
|10
|1'29.970
|1.615
|0.111
|216.552
|15
|Charles Leclerc
|14
|1'30.183
|1.828
|0.213
|216.040
|16
|George Russell
|16
|1'30.559
|2.204
|0.376
|215.143
|17
|Romain Grosjean
|16
|1'30.652
|2.297
|0.093
|214.923
|18
|Kevin Magnussen
|12
|1'30.759
|2.404
|0.107
|214.669
|19
|Kimi Raikkonen
|16
|1'30.823
|2.468
|0.064
|214.518
|20
|Nicholas Latifi
|19
|1'30.917
|2.562
|0.094
|214.296
|VIEW FULL RESULTS
Load comments
About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|巴林大奖赛
|Author
|Frankie Mao
Trending Today
巴林大奖赛FP3：维斯塔潘领先梅赛德斯双雄
shares
comments
Trending
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片
Slide show
载入语音播放