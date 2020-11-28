巴林大奖赛FP3：维斯塔潘领先梅赛德斯双雄

汉密尔顿在周五的两节练习里包揽了最快时间。进入最后一节练习，维斯塔潘在早期率先设下标杆时间1分29.617秒，比汉密尔顿当时做出的个人最快时间快0.3秒。

此后，瓦尔特利·博塔斯在更换了一套软胎后，首先跑到1分28秒。很快，他的队友提高到1分28.618秒。不过，稍后重返赛道的维斯塔潘进一步刷新时间，把本阶段的最快单圈定格在1分28.355秒。

与此同时，周五第二节练习里撞墙的亚历山大·阿尔本也展现出不俗的速度，虽然落后队友0.6秒，但是位列全场第四。

迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯暂时在排位赛前稍稍领先争三集团的其他对手，排在第五位。与他最接近的是本周末至今速度抢眼的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利。俩人只有0.017秒之差。驾驶另一辆MCL35赛车的兰多·诺里斯位列第七，领先加斯利的队友丹尼尔·科维亚特。两位Racing Point车手位居前十的最后两位，而兰斯·斯特罗尔本周末第一次位列塞尔吉奥·佩雷兹之前，尽管他只快了千分之八秒。

两辆雷诺赛车与Racing Point差距渺小，丹尼尔·里卡多距离佩雷兹很有0.013秒，而埃斯特班·奥康也以0.007秒之差紧随其后。

法拉利连续三个练习阶段都无缘前十。塞巴斯蒂安·维特尔位列第13名，而查尔斯·莱克勒克还落在安东尼奥·吉奥维纳兹之后。意大利人比阿尔法·罗密欧队友基米·莱科宁快了近一秒，芬兰人排在倒数第二，只领先尼古拉斯·拉蒂菲。

威廉姆斯在周五练习结束后发现加拿大人的赛车有燃油系统问题，不得不打破宵禁规则为其进行维修，帮助其得以在最后一个练习阶段里正常出场。相比之下，乔治·拉塞尔位列第16名，领先哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森。