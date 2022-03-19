巴林大奖赛FP3：维斯塔潘继续领先莱克勒克，梅赛德斯追近

载入语音播放

德斯W13的海豚跳问题仍然没有明显改善。新赛季第一场排位赛前最后一个练习阶段开始后，两位梅赛德斯率先用软胎来做飞驰模拟。刘易斯·汉密尔顿做出了1分34.256秒，而他的新队友乔治·拉塞尔以1分34.270秒紧随其后。

但是法拉利和红牛车手很快攀升到银箭之前。维斯塔潘更以一圈1分33.035秒直接占据头名，领先当时第二快的勒克莱尔的0.7秒。

梅赛德斯阵营率先换行第二套软胎进行第二轮排位赛冲刺练习。当汉密尔顿做到1分33.121秒时，拉塞尔跑出1分32.935秒并上升到第一。但是他没有在这个位置上停留太久，就被勒克莱尔以更快的1分32.640秒超越。之后，维斯塔潘轻松地把标杆提高到1分32.544秒，比法拉利车手快不到0.1秒。

虽然塞尔吉奥·佩雷兹的个人最快圈把拉塞尔挤到了第四，但梅赛德斯的连夜调整还是取得了效果。相比周五单圈落后红牛0.6秒，目前缩小了一半，尽管就汉密尔顿而言，连续两节练习落在新队友身后，而且与维斯塔潘差距明显。

中游集团的竞争在周五之后变得更加激烈。上周才确认回归的凯文·马格努森，在他驾驶新一代F1赛车第三个赛道阶段里，在时间榜上排名领先余下的所有车手，而且只落后汉密尔顿0.3秒左右。紧随其后的阿尔法·罗密欧新组合瓦尔特利·博塔斯和周冠宇。芬兰人相差马格努森不到0.3秒，而中国小将以0.15秒的差距排名第八的结果，迎接个人第一场排位赛。

前十名的最后一个席位由阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔占据，刚好把迈凯伦的兰多·诺里斯挡在身后，而顶替塞巴斯蒂安·维特尔比赛的尼科·霍肯博格位列第13位。值得一提的是，仨人之间的差距在0.05秒之内。

当马格努森高居第七时，米克·舒马赫则名列第14位，在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利身后。周五第二阶段因为赛车漏水提前收工的丹尼尔·里卡多，在完成20圈后排在第15位。Alpine和威廉姆斯的四位车手分列第16至19位。角田裕毅因为AT03赛车的液压问题，没能在本阶段出场。