巴林大奖赛FP3：塞恩斯最快，前十名差距在0.5秒内

本周末最后一个阶段的练习在当地时间下午3点30分开始，赛道条件比晚间7点开始的排位赛炎热不少。维修区通道绿灯亮起后，只有刘易斯·汉密尔顿一人出场做了系统检测，大部分车队等了片刻才派出赛车。

经过两轮软胎的排位赛练习，今年年底将离开法拉利的塞恩斯做出1分30.824秒，超过早前费尔纳多·阿隆索设下的1分30.965秒。两名西班牙人一直排在时间榜前二名。维斯塔潘落后阿斯顿·马丁车手0.097秒，排在第三名，不过法拉利的查尔斯·莱克勒克仅以0.032秒紧随其后。

迈凯伦的兰多·诺里斯在度过并不顺利的周四练习日后，以第五名结束本周末的全部练习，但车队为他更换了动力单元内的能量储存器和电子控制器——本赛季第一位这么做的车手。而英国人以0.07秒领先同胞乔治·拉塞尔，但梅赛德斯车手也只比奥斯卡·皮亚斯特雷快百分之二秒。

塞尔吉奥·佩雷兹和尼科·霍肯博格、兰斯·斯特罗尔分列第八至第十。前十名车手之间的差距仅仅在半秒钟。当丹尼尔·里卡多位居第11名时，第二节练习里最快的刘易斯·汉密尔顿的软胎冲刺模拟圈并不顺利，只能排在第12位。

周冠宇做出1分32.00秒的个人最快时间，以第16名完成新赛季首场排位赛前的准备工作，略微领先索伯队友瓦尔特利·博塔斯。Alpine车队的皮埃尔·加斯利在本节排名末尾。