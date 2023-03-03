巴林大奖赛FP2：阿隆索力压维斯塔潘拿下第一

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相比第一节练习在下午的高温中进行，第二个阶段的开始时间与排位赛和正赛一致，意味着赛道温度更加接近。

开场阶段，两位法拉利车手查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯以软胎做出前二名的时间，而刘易斯·汉密尔顿在用软胎跑了两次之后上升到第三。同期，第一阶段里最快的两支车队红牛和阿斯顿·马丁只用到中性胎。

本阶段接近半程，兰斯·斯特罗尔换上软胎做单圈冲刺模拟，一举跑出1分31.450秒的时间后冲到第一。周冠宇驾驶阿尔法·罗密欧C43赛车以同样配方的轮胎刷新了个人最快时间，相差加拿大人0.1秒。很快，今年作为哈斯车手全职回归的尼科·霍肯博格取代了斯特罗尔，上升到头名。

此后，佩雷兹和莱克勒克也都进步并前进到更靠前的排名，而前一阶段挤在两位红牛车手之间的阿隆索，成为全场第一个打破1分31秒大关的车手，把新的标杆提高到1分30.907秒。卫冕冠军维斯塔紧接着西班牙人做单圈模拟，但他只做到了1分31.076秒，紧随其后。荷兰人一度向车队报告赛车的弹跳比在测试里更多。不过，尽管阿隆索在时间榜上以微弱优势占据第一，但是维斯塔潘在长距离速度方面稍占上风。

随着更多车手进行完单圈模拟，周冠宇的排名有所下滑，但仍然进入了以第十名结束2023赛季第一个周五练习日，并且连续两个阶段领先队友瓦尔特利·博塔斯。

今年加盟Alpine的皮埃尔·加斯利在第一节练习的慢热之后找到手感，做出1分31.475秒之后排在斯特罗尔之后，但领先刘易斯·汉密尔顿和兰多·诺里斯。后者卷入了一次维修区事故，几乎在维修区通道里撞上AlphaTauri车手尼克·德弗瑞斯。

梅赛德斯的乔治·拉塞尔度过了困难的一天，连续两个阶段无缘前十。塞恩斯在开始阶段的那一轮软胎练习后，没有在随后进步，仅仅名列第14位。