巴林大奖赛FP2：维斯塔潘聚首，领先法拉利双雄

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红牛车手在第一节练习里只以中性胎做出个人最快时间，进入暮光到夜晚的一个小时阶段后，他用中性胎完成的第一次单圈飞驰练习时间，比莱克勒克同期做出的最快圈1分33.121秒慢了半秒钟。

换上软胎后，摩纳哥车手驾驶法拉利F1-75提高到1分32.263秒。但是卫冕冠军的RB18更换了相同的轮胎后，成为巴林测试以来在萨基尔赛道上第一个突破1分32秒的车手，达到了1分31.936秒。余下的时间里，没有其他车手能够威胁到维斯塔潘，同样也无法与莱克勒克匹敌。

最接近俩人的是另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯。西班牙人在最后时刻再次取得进步，但是仍比队友慢了0.5秒左右，不过刚好把梅赛德斯的乔治·拉塞尔挤到第四位。英国车手在用软胎提高自己的时间前，落到了时间榜最后一位。就在他完成单圈模拟后，刘易斯·汉密尔顿也用软胎完成第二轮软胎的单圈练习，但由于DRS故障而在直道上损失时间，仅仅排在第九。

Alpine的两届世界冠军费尔南多·阿隆索延续了A522赛车良好的状态，以第五完成本阶段。在他身后的是今年加盟阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。芬兰人在上午遇到机械故障，基本错过了整个60分钟。第二节练习开始后，博塔斯立即驾驶C42出场，而他只比西班牙人慢了0.074秒，并且总共跑了29圈。另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹则以0.007秒之差排在博塔斯身后。

“二年级”的米克·舒马赫完成了他参加F1以来最出色的自由练习，在时间榜上排名第八，位于汉密尔顿身前。而他的新队友凯文·马格努森同样进入前十，暗示了哈斯VF-22竞争力比上赛季有了明显提升。

两位迈凯伦车手连续两个阶段排名前十开外，当兰多·诺里斯位列第11位时，丹尼尔·里卡多排在倒数第三。不仅如此，澳大利亚人因为赛车问题只跑了12圈，提前结束当天的驾驶工作。

第一节练习里全场最快的皮埃尔·加斯利落到第12位，在同胞埃斯特班·奥康身后。而他身后是AlphaTauri队友角田裕毅。

周冠宇完成了他新秀赛季的第一个周五练习。前一阶段排在第11名的中国小将，在本阶段位列第15。不过作为本赛季唯一的新秀，他与维斯塔潘的标杆时间只有2秒左右的差距。

当阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔排在周冠宇之后，临时顶替塞巴斯点·维特尔参赛的尼科·霍肯博格虽然只有第17名，但没有做过季前测试的他又为自己添加了27圈，尽可能多地适应赛车。

两位威廉姆斯车手排在最后两位，尼古拉斯·拉蒂菲比今年的队友压力山大·阿尔本稍快四分之一秒左右。