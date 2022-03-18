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Formula 1 / Bahrain GP 自由练习报告

巴林大奖赛FP2：维斯塔潘聚首，领先法拉利双雄

马克斯·维斯塔潘在巴林大奖赛第二节自由练习里排名时间榜第一，但法拉利的查尔斯·莱克勒克只落后0.087秒。

巴林大奖赛FP2：维斯塔潘聚首，领先法拉利双雄
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红牛车手在第一节练习里只以中性胎做出个人最快时间，进入暮光到夜晚的一个小时阶段后，他用中性胎完成的第一次单圈飞驰练习时间，比莱克勒克同期做出的最快圈1分33.121秒慢了半秒钟。

换上软胎后，摩纳哥车手驾驶法拉利F1-75提高到1分32.263秒。但是卫冕冠军的RB18更换了相同的轮胎后，成为巴林测试以来在萨基尔赛道上第一个突破1分32秒的车手，达到了1分31.936秒。余下的时间里，没有其他车手能够威胁到维斯塔潘，同样也无法与莱克勒克匹敌。

最接近俩人的是另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯。西班牙人在最后时刻再次取得进步，但是仍比队友慢了0.5秒左右，不过刚好把梅赛德斯的乔治·拉塞尔挤到第四位。英国车手在用软胎提高自己的时间前，落到了时间榜最后一位。就在他完成单圈模拟后，刘易斯·汉密尔顿也用软胎完成第二轮软胎的单圈练习，但由于DRS故障而在直道上损失时间，仅仅排在第九。

Alpine的两届世界冠军费尔南多·阿隆索延续了A522赛车良好的状态，以第五完成本阶段。在他身后的是今年加盟阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。芬兰人在上午遇到机械故障，基本错过了整个60分钟。第二节练习开始后，博塔斯立即驾驶C42出场，而他只比西班牙人慢了0.074秒，并且总共跑了29圈。另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹则以0.007秒之差排在博塔斯身后。

“二年级”的米克·舒马赫完成了他参加F1以来最出色的自由练习，在时间榜上排名第八，位于汉密尔顿身前。而他的新队友凯文·马格努森同样进入前十，暗示了哈斯VF-22竞争力比上赛季有了明显提升。

两位迈凯伦车手连续两个阶段排名前十开外，当兰多·诺里斯位列第11位时，丹尼尔·里卡多排在倒数第三。不仅如此，澳大利亚人因为赛车问题只跑了12圈，提前结束当天的驾驶工作。

第一节练习里全场最快的皮埃尔·加斯利落到第12位，在同胞埃斯特班·奥康身后。而他身后是AlphaTauri队友角田裕毅。

周冠宇完成了他新秀赛季的第一个周五练习。前一阶段排在第11名的中国小将，在本阶段位列第15。不过作为本赛季唯一的新秀，他与维斯塔潘的标杆时间只有2秒左右的差距。

当阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔排在周冠宇之后，临时顶替塞巴斯点·维特尔参赛的尼科·霍肯博格虽然只有第17名，但没有做过季前测试的他又为自己添加了27圈，尽可能多地适应赛车。

两位威廉姆斯车手排在最后两位，尼古拉斯·拉蒂菲比今年的队友压力山大·阿尔本稍快四分之一秒左右。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 20 1'31.936  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 20 1'32.023 0.087
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 22 1'32.520 0.584
4 United Kingdom George Russell Mercedes 25 1'32.529 0.593
5 Spain Fernando Alonso Alpine 24 1'32.877 0.941
6 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 30 1'32.951 1.015
7 Mexico Sergio Perez Red Bull 20 1'32.958 1.022
8 Germany Mick Schumacher Haas 24 1'33.085 1.149
9 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 23 1'33.144 1.208
10 Denmark Kevin Magnussen Haas 23 1'33.183 1.247
11 United Kingdom Lando Norris McLaren 27 1'33.280 1.344
12 France Esteban Ocon Alpine 25 1'33.360 1.424
13 France Pierre Gasly AlphaTauri 24 1'33.621 1.685
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 26 1'33.789 1.853
15 China Guanyu Zhou Alfa Romeo 27 1'33.953 2.017
16 Canada Lance Stroll Aston Martin 25 1'33.958 2.022
17 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 28 1'34.061 2.125
18 Australia Daniel Ricciardo McLaren 12 1'34.166 2.230
19 Canada Nicholas Latifi Williams 28 1'34.486 2.550
20 Thailand Alex Albon Williams 22 1'34.735 2.799
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