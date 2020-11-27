巴林大奖赛FP2：汉密尔顿继续最快，阿尔本失控撞墙

第二节练习开始后，两辆梅赛德斯赛车对倍耐力为2021年开发的原型款C3配方轮胎进行了测试，因此一直排在时间榜的倒数两位。

此时，红牛车手马克斯·维斯塔潘用2020年的C3配方轮胎做出1分29.318秒的单圈时间，并且高居第一。前一阶段仅次于梅赛德斯双雄的Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在分别使用了本周末的中性胎和软胎之后，以不到0.1秒的微弱劣势排在荷兰人之后。雷诺车手丹尼尔·里卡多则相差佩雷兹0.059秒。

本阶段过半时，瓦尔特利· 博塔斯用软胎做出了一圈1分39.336秒，以0.018秒之差位居维斯塔潘之后。此时，亚历山大·阿尔本在驶出最后一弯时赛车失控，重重地撞上护墙后，停在直道起始点附近。赛会出示红旗，以便清理他的红牛赛车——前后端均损坏严重并且变速箱也需要更换。

在经过了12分钟的等待之后，正当维修区的绿灯刚刚亮起，突然一只狗出现了一号弯，赛会立即再次亮出红灯。不过，这条白色的狗很快自觉跑出了赛道，使得练习终于得以进行。

赛道重新开放后，大量在维修区通道里排队的赛车一辆接着一辆驶上赛道，使得交通非常繁忙。还没有进行实质性的单圈模拟的汉密尔顿以软胎出场，不过因为车辆过多，他的第一圈不足以进入前三。不过，在计时器还剩15分钟左右时，英国人在终于得到干净的空间后，跑出1分28.971秒，在超过维斯塔潘的同时，做出当天的标杆时间。

在汉密尔顿上升到第一之后，佩雷兹和里卡多下滑到第四、五名。前一阶段速度不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利以第六名完成本阶段，领先迈凯伦的兰多·诺里斯。英国车手在黄昏下进行的阶段里只排在倒数的位置，而在夜里则名列第七。佩雷兹的队友兰斯·斯特罗尔仅比诺里斯慢了0.03秒。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特同样进步幅度很大，而且与斯特罗尔只有0.029秒的差距。撞车的阿尔本则守在第十位。

两名法拉利车手再次无缘前十，稍稍靠前的塞巴斯蒂安·维特尔排在第12位，相差身前的埃斯特班·奥康0.071秒，而查尔斯·莱克勒克则落在卡洛斯·塞恩斯之后。

从罗伯特·库比卡手里收回赛车的基米·莱科宁排在阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹和哈斯的凯文·马格努森之后，位列第17名。在芬兰人身后的是威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和另一名哈斯车手罗曼·格罗斯让。而前一阶段把赛车让给罗伊·尼萨尼的乔治·拉塞尔在重返赛道后，排在榜尾。