巴林大奖赛FP2：汉密尔顿继续最快，阿尔本失控撞墙

刘易斯·汉密尔顿在一度被红旗中断的巴林大奖赛第二节练习最后阶段做出全场最快时间，确保梅赛德斯继续统治时间榜。
第二节练习开始后，两辆梅赛德斯赛车对倍耐力为2021年开发的原型款C3配方轮胎进行了测试，因此一直排在时间榜的倒数两位。
此时，红牛车手马克斯·维斯塔潘用2020年的C3配方轮胎做出1分29.318秒的单圈时间，并且高居第一。前一阶段仅次于梅赛德斯双雄的Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在分别使用了本周末的中性胎和软胎之后，以不到0.1秒的微弱劣势排在荷兰人之后。雷诺车手丹尼尔·里卡多则相差佩雷兹0.059秒。
本阶段过半时，瓦尔特利· 博塔斯用软胎做出了一圈1分39.336秒，以0.018秒之差位居维斯塔潘之后。此时，亚历山大·阿尔本在驶出最后一弯时赛车失控，重重地撞上护墙后，停在直道起始点附近。赛会出示红旗，以便清理他的红牛赛车——前后端均损坏严重并且变速箱也需要更换。
在经过了12分钟的等待之后，正当维修区的绿灯刚刚亮起，突然一只狗出现了一号弯，赛会立即再次亮出红灯。不过，这条白色的狗很快自觉跑出了赛道，使得练习终于得以进行。
赛道重新开放后，大量在维修区通道里排队的赛车一辆接着一辆驶上赛道，使得交通非常繁忙。还没有进行实质性的单圈模拟的汉密尔顿以软胎出场，不过因为车辆过多，他的第一圈不足以进入前三。不过，在计时器还剩15分钟左右时，英国人在终于得到干净的空间后，跑出1分28.971秒，在超过维斯塔潘的同时，做出当天的标杆时间。
在汉密尔顿上升到第一之后，佩雷兹和里卡多下滑到第四、五名。前一阶段速度不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利以第六名完成本阶段，领先迈凯伦的兰多·诺里斯。英国车手在黄昏下进行的阶段里只排在倒数的位置，而在夜里则名列第七。佩雷兹的队友兰斯·斯特罗尔仅比诺里斯慢了0.03秒。
AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特同样进步幅度很大，而且与斯特罗尔只有0.029秒的差距。撞车的阿尔本则守在第十位。
两名法拉利车手再次无缘前十，稍稍靠前的塞巴斯蒂安·维特尔排在第12位，相差身前的埃斯特班·奥康0.071秒，而查尔斯·莱克勒克则落在卡洛斯·塞恩斯之后。
从罗伯特·库比卡手里收回赛车的基米·莱科宁排在阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹和哈斯的凯文·马格努森之后，位列第17名。在芬兰人身后的是威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和另一名哈斯车手罗曼·格罗斯让。而前一阶段把赛车让给罗伊·尼萨尼的乔治·拉塞尔在重返赛道后，排在榜尾。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|28
|1'28.971
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|34
|1'29.318
|0.347
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|30
|1'29.336
|0.365
|4
|Sergio Perez
|Racing Point
|32
|1'29.403
|0.432
|5
|Daniel Ricciardo
|Renault
|27
|1'29.462
|0.491
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|36
|1'29.551
|0.580
|7
|Lando Norris
|McLaren
|30
|1'29.841
|0.870
|8
|Lance Stroll
|Racing Point
|32
|1'29.871
|0.900
|9
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|34
|1'29.900
|0.929
|10
|Alex Albon
|Red Bull
|17
|1'30.014
|1.043
|11
|Esteban Ocon
|Renault
|30
|1'30.085
|1.114
|12
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|35
|1'30.110
|1.139
|13
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|33
|1'30.271
|1.300
|14
|Charles Leclerc
|Ferrari
|30
|1'30.407
|1.436
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|33
|1'30.627
|1.656
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|27
|1'30.849
|1.878
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|34
|1'30.928
|1.957
|18
|Nicholas Latifi
|Williams
|32
|1'30.973
|2.002
|19
|Romain Grosjean
|Haas
|28
|1'31.119
|2.148
|20
|George Russell
|Williams
|29
|1'31.636
|2.665
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|巴林大奖赛
|Sub-event
|FP2
|Author
|Frankie Mao