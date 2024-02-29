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自由练习报告

巴林大奖赛FP2：汉密尔顿最快，梅赛德斯包揽前二

刘易斯·汉密尔顿在巴林大奖赛第二节自由练习中最快，他的梅赛德斯队友乔治乔治·拉塞尔以0.206秒之差位居第二，卫冕冠军马克斯·维斯塔潘依然未排入前三。

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Zak Mauger / Motorsport Images

相比第一节自由练习，本阶段在当地时间下午6点开始，赛道条件更加接近排位赛和正赛可能出现的环境。尽管如此，气温下降到17摄氏度，还伴随着强烈的大风。

汉密尔顿在用软胎做第一个单圈模拟时，跑出了1分30.374秒的单圈时间。而在余下的时间里，没有其他车手打破这个时间。

拉塞尔的第一圈只能排在第八，但稍后他进步到1分30.580秒，尽管仍与队友有一定差距，但足够超过两位西班牙语车手——费尔南多·阿隆索和卡洛斯·塞恩斯。

迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷是本阶段里较快的迈凯伦车手，而他排名第五把卫冕冠军维斯塔潘挤到了第六，后者相差汉密尔顿的标杆时间 0.477秒。

进入最后三分之一时间，大部分赛车都进行比赛模拟，因此时间榜鲜有变化。尼科·霍肯博格以第七名结束当天练习，兰斯·斯特罗尔、查尔斯·莱克勒克、塞尔吉奥·佩雷兹分列第八至十位。

迈凯伦的兰多·诺里斯没有做出有代表性的单圈时间，排在时间榜最后一位。他在放弃最初用软胎的单圈模拟后，遇到了更多困难，不得不要求车队为他更换了方向盘。

周冠宇在本阶段排名第19位，但他完成了27圈，是本阶段圈数第二多的车手。

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