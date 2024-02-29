巴林大奖赛FP1：里卡多软胎做出最快时间

由于本节练习的时间早于排位赛和正赛，只有索伯、RB、迈凯伦车队使用了软胎。最终，里卡多以1分32.869秒成为最快的车手，兰多·诺里斯以0.032秒的微弱劣势紧随前队友，而在英国人身后的现任队友、另一位澳大利亚车手奥斯卡·皮亚斯特雷。另一位RB车手角田裕毅排名第四，但相差队友0.314秒。费尔南多·阿隆索列第五名。

卫冕冠军马克斯·维斯塔潘用较硬轮胎完成的个人最快时间排名第六，而乔治·拉塞尔、查尔斯·莱克勒克分列第七至第九。索伯的瓦尔特利·博塔斯挤入前十，排在法拉利的卡洛斯·塞恩斯和另一辆红牛赛车的塞尔吉奥·佩雷兹之前。

进入最后10分钟，当一些车手再次进行单圈模拟时，但早期速度更快的车手放弃使用软胎，而是侧重于重载油。周冠宇在本阶段里完成15圈——比队友少5圈，位列时间榜第15位。