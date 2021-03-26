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巴林大奖赛FP1：维斯塔潘力挫梅赛德斯占据第一

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马克斯·维斯塔潘在2021赛季巴林揭幕战的第一节自由练习里，压制梅赛德斯双雄，在新赛季第一个赛道阶段里占据时间榜头名。

巴林大奖赛FP1：维斯塔潘力挫梅赛德斯占据第一

本赛季的周五两节练习从原来的90分钟缩短为60分钟。卫冕冠军刘易斯·汉密尔顿用第一套软胎在第一轮单圈练习过后做出全场第一个标杆1分32.214秒，领先维斯塔潘0.2秒，而另一位梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯位居第三。

进入最后20分钟，车手们纷纷换上第二套软胎。迈凯伦车手兰多·诺里斯以1分31.897秒，率先突破1分32秒大关。当汉密尔顿跑出的第二圈没有同胞快时，博塔斯进步到1分31.692秒，上升到第一位。

然而就在计时结束前，维斯塔潘用新轮胎做出1分31.394秒，一举攀升头名，领先芬兰人0.2秒。而汉密尔顿只能位列第四。

法拉利的查尔斯·莱克勒克以0.07秒之差排名第五，领先本赛季加盟红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。而AlphaTauri的皮埃尔·加斯利排名位居转投马拉内罗的卡洛斯·塞恩斯身前。

丹尼尔·里卡多在驾驶迈凯伦赛车的第一个阶段里位居第九，落后新队友半秒钟，而阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹跻身前十，刚好把队友基米·莱科宁挡在身后。

六十多年来首次重返F1的阿斯顿·马丁在第一个赛道阶段里无缘前十。塞巴斯蒂安·维特尔稍稍领先新队友兰斯·斯特罗尔，俩人分列第12、13位。

日本新秀角田裕毅驾驶AT02赛车排名第14位，位于Alpine新组合埃斯特班·奥康和费尔南多·阿隆索之前。两名威廉姆斯车手则在哈斯新搭档身前，其中米克·舒马赫比队友尼基塔·马兹平稍快。

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