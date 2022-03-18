巴林大奖赛FP1：加斯利做出全场标杆，周冠宇列第11

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第一个赛道阶段仅仅进行了8分钟，费埃斯特班·奥康的Alpine赛车在通过主看台直道时有一块车壳脱落，赛会随即出示红旗，并且中断了12分钟。

赛道恢复绿旗之后，卫冕冠军马克斯·维斯塔潘驾驶红牛RB18赛车，用本周末的中性胎做出1分34.742秒攀升到第一，而刘易斯·汉密尔顿用相同轮胎跑出的单圈比对手慢了1.5秒左右。

剩下20分钟左右时，本赛季代表梅赛德斯参赛的乔治·拉塞尔用软胎做出一圈1分34.629秒。但是在他上升到第一位后不久，就被其他车手挤下。其中，加斯利用软胎以1分34.193秒冲上头名，法拉利两名车手紧随其后，查尔斯·莱克勒克比队友卡洛斯·塞恩斯快了0.054秒位居第二，但是他们在前半小时里用硬胎练习后，第二轮单圈模拟只用到中性胎。

拉塞尔的个人最快时间落到了第四，仍然以0.1秒的优势排在维斯塔潘身前，但后者在余下的阶段里没有更换更软的轮胎。汉密尔顿则在后半段更换了软胎后有所进步，但落在阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔身后。仅列第七，而且相差队友0.3秒之多。

费尔南多·阿隆索在基米·莱科宁退役后，本赛季成为赛道上参赛次数最多的车手。他在前半小时里一度用软胎做出全场第二快的时间。而最后他以1分35.000秒位列第八。AlphaTauri的角田裕毅和维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹分列第九十位。

本赛季唯一新秀周冠宇第一次作为正式车手参加大奖赛。他驾驶阿尔法·罗密欧C42赛车在整个60分钟的阶段里完成20圈后，在时间榜上排名第11位。不过，他的队友瓦尔特利·博塔斯一开场就遇到了问题，尽管在阶段结束前回到赛道，但没有做出有意义的时间。

在塞巴斯蒂安·维特尔因为新冠检测阳性而无法出战后，紧急感到巴林的尼科·霍肯博格在没有驾驶AMR22赛车参加测试的情况下，位居第14位。另一位同样没有任何测试里程的凯文·马格努森，第一次驾驶哈斯VF-22赛车后，在所有做出单圈时间的车手中垫底。