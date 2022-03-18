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Formula 1 / Bahrain GP 自由练习报告

巴林大奖赛FP1：加斯利做出全场标杆，周冠宇列第11

F1新时代在巴林正式开启，AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利在新赛季的第一个自由练习阶段里全场最快，周冠宇完成个人新秀赛季的第一次出场。

巴林大奖赛FP1：加斯利做出全场标杆，周冠宇列第11
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第一个赛道阶段仅仅进行了8分钟，费埃斯特班·奥康的Alpine赛车在通过主看台直道时有一块车壳脱落，赛会随即出示红旗，并且中断了12分钟。

赛道恢复绿旗之后，卫冕冠军马克斯·维斯塔潘驾驶红牛RB18赛车，用本周末的中性胎做出1分34.742秒攀升到第一，而刘易斯·汉密尔顿用相同轮胎跑出的单圈比对手慢了1.5秒左右。

剩下20分钟左右时，本赛季代表梅赛德斯参赛的乔治·拉塞尔用软胎做出一圈1分34.629秒。但是在他上升到第一位后不久，就被其他车手挤下。其中，加斯利用软胎以1分34.193秒冲上头名，法拉利两名车手紧随其后，查尔斯·莱克勒克比队友卡洛斯·塞恩斯快了0.054秒位居第二，但是他们在前半小时里用硬胎练习后，第二轮单圈模拟只用到中性胎。

拉塞尔的个人最快时间落到了第四，仍然以0.1秒的优势排在维斯塔潘身前，但后者在余下的阶段里没有更换更软的轮胎。汉密尔顿则在后半段更换了软胎后有所进步，但落在阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔身后。仅列第七，而且相差队友0.3秒之多。

费尔南多·阿隆索在基米·莱科宁退役后，本赛季成为赛道上参赛次数最多的车手。他在前半小时里一度用软胎做出全场第二快的时间。而最后他以1分35.000秒位列第八。AlphaTauri的角田裕毅和维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹分列第九十位。

本赛季唯一新秀周冠宇第一次作为正式车手参加大奖赛。他驾驶阿尔法·罗密欧C42赛车在整个60分钟的阶段里完成20圈后，在时间榜上排名第11位。不过，他的队友瓦尔特利·博塔斯一开场就遇到了问题，尽管在阶段结束前回到赛道，但没有做出有意义的时间。

在塞巴斯蒂安·维特尔因为新冠检测阳性而无法出战后，紧急感到巴林的尼科·霍肯博格在没有驾驶AMR22赛车参加测试的情况下，位居第14位。另一位同样没有任何测试里程的凯文·马格努森，第一次驾驶哈斯VF-22赛车后，在所有做出单圈时间的车手中垫底。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 France Pierre Gasly AlphaTauri 23 1'34.193  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 22 1'34.557 0.364
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 23 1'34.611 0.418
4 United Kingdom George Russell Mercedes 23 1'34.629 0.436
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull 22 1'34.742 0.549
6 Canada Lance Stroll Aston Martin 22 1'34.814 0.621
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 17 1'34.943 0.750
8 Spain Fernando Alonso Alpine 14 1'35.000 0.807
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 20 1'35.028 0.835
10 Mexico Sergio Perez Red Bull 23 1'35.050 0.857
11 China Guanyu Zhou Alfa Romeo 20 1'35.053 0.860
12 France Esteban Ocon Alpine 15 1'35.151 0.958
13 Canada Nicholas Latifi Williams 15 1'35.644 1.451
14 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 23 1'35.815 1.622
15 Thailand Alex Albon Williams 17 1'35.923 1.730
16 United Kingdom Lando Norris McLaren 22 1'36.304 2.111
17 Australia Daniel Ricciardo McLaren 20 1'36.402 2.209
18 Germany Mick Schumacher Haas 23 1'36.536 2.343
19 Denmark Kevin Magnussen Haas 21 1'36.804 2.611
20 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 2    
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