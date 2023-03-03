巴林大奖赛FP1：佩雷兹领跑时间榜，阿隆索力压维斯塔潘占第二
塞尔吉奥·佩雷兹在2023赛季第一个大奖赛赛道阶段占据时间榜第一，而阿斯顿·马丁“新人”费尔南多·阿隆索阻止了卫冕冠军红牛包揽前二。
凭借着季前测试中的表现，卫冕冠军红牛是揭幕战巴林大奖赛的夺冠热门。佩雷兹继做出了三天测试的标杆时间后，再次在时间榜上占据领先为之。而且在同样使用C3配方轮胎——本周末最软轮胎——情况下，墨西哥人的1分32.758秒领先队友、两届世界冠军维斯塔潘以0.6秒。
不过红牛没有在本赛季第一个阶段占据前二名，季前测试里让人眼前一亮的阿斯顿·马丁，由阿隆索驾驶ARM23赛车始终在挑战前三，并且最终以1分33.196秒定格在第二名，相差佩雷兹0.438秒。
上周测试中里程数最少的迈凯伦，在回到赛道后呈现出明显的改善。兰多·诺里斯用软胎做出的时间排名第四，尽管相距前三名有0.8秒，但领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。不过，英国车手曾在1号弯冲出赛道。
伤愈回归赶上揭幕战的兰斯·斯特罗尔，自AMR23拍摄日后第一次在赛道上驾驶赛车。尽管在阶段开始25分钟后，点火系统故障导致他不得不回到车库进行检修，但是很快返回赛道后，加拿大人最终在时间榜上排名第六。
本阶段里令人经验的除了阿斯顿·马丁之外，还有哈斯和阿尔法·罗密欧。凯文·马格努森、周冠宇和瓦尔特利·博塔斯排在第七至第九名。中国小将和队友在大部分时间里都用较硬的轮胎，为赛季首战做准备，直到还剩16分钟时换上软胎。他做出一圈1分34.575秒，超过了博塔斯，而且一度排在第四。
季前测试里W14表现“不完美”的梅赛德斯仅仅排在中游，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔位列第十和第11位。
本赛季的三位新秀车手奥斯卡·皮亚斯特雷、尼克·德弗瑞斯饿洛根·萨金特完成了各自成为正式车手后的首个大奖赛阶段，分列第12、16和17名。尼克·霍肯博格在全职回归赛道后的第一个阶段排名第14位。而改换门庭的皮埃尔·加斯利落在新队友埃斯特班·奥康之后两个名次。
卡洛斯·塞恩斯在新赛季第一节练习里遭遇了惊险时刻，他的SF-23赛车在进入9号弯时出现了剧烈颠簸，随后失控打转，幸好没有缓冲区足够他避免任何撞击。但是西班牙人在新赛季的第一个阶段排在时间榜末尾。
不过，第一节练习在当地时间下午2点30分钟开始，至3点30分钟结束，并非排位赛和比赛的时间段。
|Cla
|#
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|km/h
|1
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|21
|1'32.758
|210.043
|2
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'33.196
|0.438
|0.438
|209.056
|3
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|21
|1'33.375
|0.617
|0.179
|208.655
|4
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'34.165
|1.407
|0.790
|206.904
|5
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|17
|1'34.257
|1.499
|0.092
|206.702
|6
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1'34.298
|1.540
|0.041
|206.613
|7
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|20
|1'34.402
|1.644
|0.104
|206.385
|8
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|18
|1'34.575
|1.817
|0.173
|206.007
|9
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'34.689
|1.931
|0.114
|205.759
|10
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|13
|1'34.917
|2.159
|0.228
|205.265
|11
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'34.966
|2.208
|0.049
|205.159
|12
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|24
|1'34.997
|2.239
|0.031
|205.092
|13
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|20
|1'35.015
|2.257
|0.018
|205.053
|14
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|22
|1'35.043
|2.285
|0.028
|204.993
|15
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|20
|1'35.105
|2.347
|0.062
|204.859
|16
|21
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|Red Bull
|25
|1'35.402
|2.644
|0.297
|204.222
|17
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|22
|1'35.455
|2.697
|0.053
|204.108
|18
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|24
|1'35.749
|2.991
|0.294
|203.482
|19
|23
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|15
|1'36.018
|3.260
|0.269
|202.911
|20
|55
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'36.072
|3.314
|0.054
|202.797
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