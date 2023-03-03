巴林大奖赛FP1：佩雷兹领跑时间榜，阿隆索力压维斯塔潘占第二

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凭借着季前测试中的表现，卫冕冠军红牛是揭幕战巴林大奖赛的夺冠热门。佩雷兹继做出了三天测试的标杆时间后，再次在时间榜上占据领先为之。而且在同样使用C3配方轮胎——本周末最软轮胎——情况下，墨西哥人的1分32.758秒领先队友、两届世界冠军维斯塔潘以0.6秒。

不过红牛没有在本赛季第一个阶段占据前二名，季前测试里让人眼前一亮的阿斯顿·马丁，由阿隆索驾驶ARM23赛车始终在挑战前三，并且最终以1分33.196秒定格在第二名，相差佩雷兹0.438秒。

上周测试中里程数最少的迈凯伦，在回到赛道后呈现出明显的改善。兰多·诺里斯用软胎做出的时间排名第四，尽管相距前三名有0.8秒，但领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。不过，英国车手曾在1号弯冲出赛道。

伤愈回归赶上揭幕战的兰斯·斯特罗尔，自AMR23拍摄日后第一次在赛道上驾驶赛车。尽管在阶段开始25分钟后，点火系统故障导致他不得不回到车库进行检修，但是很快返回赛道后，加拿大人最终在时间榜上排名第六。

本阶段里令人经验的除了阿斯顿·马丁之外，还有哈斯和阿尔法·罗密欧。凯文·马格努森、周冠宇和瓦尔特利·博塔斯排在第七至第九名。中国小将和队友在大部分时间里都用较硬的轮胎，为赛季首战做准备，直到还剩16分钟时换上软胎。他做出一圈1分34.575秒，超过了博塔斯，而且一度排在第四。

季前测试里W14表现“不完美”的梅赛德斯仅仅排在中游，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔位列第十和第11位。

本赛季的三位新秀车手奥斯卡·皮亚斯特雷、尼克·德弗瑞斯饿洛根·萨金特完成了各自成为正式车手后的首个大奖赛阶段，分列第12、16和17名。尼克·霍肯博格在全职回归赛道后的第一个阶段排名第14位。而改换门庭的皮埃尔·加斯利落在新队友埃斯特班·奥康之后两个名次。

卡洛斯·塞恩斯在新赛季第一节练习里遭遇了惊险时刻，他的SF-23赛车在进入9号弯时出现了剧烈颠簸，随后失控打转，幸好没有缓冲区足够他避免任何撞击。但是西班牙人在新赛季的第一个阶段排在时间榜末尾。

不过，第一节练习在当地时间下午2点30分钟开始，至3点30分钟结束，并非排位赛和比赛的时间段。