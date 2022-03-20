巴林大奖赛：莱克勒克击退维斯塔潘力助法拉利包揽前二，周冠宇首秀得分

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杆位出发后稳健地守住领先位置。第二位发车的维斯塔潘在无法真正追近的情况下，在第14圈率先进站，试图进行undercut战术。法拉利迅速做出反应后，莱克勒克在出站后刚刚卡在通过主看台直道的对手身前，但是0.3秒左右的差距下，两辆赛车展开了激烈的缠斗。接下来几圈，俩人多次在1号弯和4号弯交换位置。第19圈，维斯塔潘尝试在1号弯晚刹车，但是轮胎锁死，莱克勒克趁势成功守住第一并迅速拉开一秒以上。

在他们身后，各自队友卡洛斯·塞恩斯与塞尔吉奥·佩雷兹为第三名展开拉锯战。当法拉利为西班牙人同样在第一停时换上软胎时，红牛则为墨西哥人换了中性胎。虽然佩雷兹可以跑得更猛，而且一度保持着最快单圈，但是并没有真正追近法拉利赛车。

同期，因为梅赛德斯W13比赛速度不及对手，刘易斯·汉密尔顿虽然在开场圈后上升到第四，但在软胎衰退后被佩雷兹超过。而乔治·拉塞尔在第九位发车的情况下，很快追到了队友身后。梅赛德斯在第12圈就早早让汉密尔顿进站且换上硬胎。此后，德国车队又更早地进行第二停。但是这并没能帮助两位车手接近领奖台，只能跑在第五六位。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

第30圈时，红牛先召唤维斯塔潘第二次进站并换上硬胎，莱克勒克在一圈后完成自己的换胎，稳稳地守住对红牛赛车的位置。此时，荷兰人在无线电里向车队抱怨“这是我第二次在出场圈跑得从容一点，我已经在第一位了，下次我再也不这么干”。

莱克勒克迅速建立对维斯塔潘的差距，并一直保持着稳定的优势。然而在进入最后15圈后，局面忽然暗藏玄机。维斯塔潘在第43圈第三次进站换上软胎，领先的法拉利赛车并没有进站。而是处于第三位的塞恩斯以及佩雷兹先第三次进站。

正当维斯塔潘回到第二时，莱克莱克带领下比赛进入第46圈，而AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利在处于积分区的情况下突然在赛道上停下赛车，并且尾部喷出火苗。虽然赛道抢险员迅速灭火，但是为了清理赛车，赛会把虚拟安全车切换为安全车。

此时，已经跑了半圈的莱克莱克对维斯塔潘的差距扩大至30秒左右，立即进入维修区并且出站后回到第一的位置。

近期，国际汽联针对上赛季收官战引发争议的安全车程序，刚刚确认对相关规则的修改。担任本场揭幕战赛事总监的维蒂奇按照新规则执行了所有程序，让比赛在第51圈重新开始。

莱克莱克快速地冲过大直道后第一个进入一号弯，而维斯塔潘不仅没有跟上，反而遭遇了塞恩斯的压力。而眼看摩纳哥人跑远，卫冕冠军向红牛报告电池能量不足，但是工程师却告知他没有看到他说的问题。就在双方继续沟通时，第54圈塞恩斯超过了红牛赛车，而且维斯塔潘速度越来越慢，不断被其他赛车超过，最终只能驶回维修区——并且退出了比赛。

此后，莱克勒克彻底锁定揭幕战的胜利。三年前，他在萨基尔赛道的比赛里领跑了大半场，却在最后阶段因为引擎故障而把胜利拱手相让。如今，他在弥补遗憾的同时，拿下了个人职业生涯的第三场胜利。塞恩斯的第二名完赛，确保法拉利自2019年新加坡大奖赛后第一次包揽前二名。

最后几圈里，佩雷兹受到了汉密尔顿的DRS威胁。就在两辆赛车胶着地进入最后一圈时，RB16在一号弯突然失控停下而且无法重启，令红牛在收购本田的动力单元IP并贴上自己名字标签后，第一场就遭遇了疑似动力单元相关的双退赛。而得益于红牛的遭遇，汉密尔顿意外地登上了领奖台，拉塞尔也为梅赛德斯取得第四名。

周六排位赛里以第七名震惊全场的凯文·马格努森，驾驶着 哈斯VF-22赛车在比赛里延续了优秀的表现。在整场与阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯的比赛里，丹麦人笑到了最后，以第五名完成了自己回归F1的首场比赛——事实上也是他两段哈斯生涯的最佳成绩。

博塔斯在代表瑞士车队的第一战里发车并不理想，从第六位掉到前十之外。不过，他充分发挥了C42赛车重载油的速度，成为积分区的强烈竞争者。尾声阶段的安全车出动前，他已经泡在第八。虽然最终没能在第六的发车名次基础上前进一步，但是帮助阿尔法·罗密欧取得2019年巴西大奖赛以来最好的单场成绩。

两辆以粉色涂装比赛的Alpine赛车双双进入积分区。第11位发车的埃斯特班·奥康在开场阶段因为与还是车手米克·舒马赫撞车而被罚5秒，但还是以第九名完赛，领先两届世界冠军队友费尔南多·阿隆索两个名次。而AlphaTauri的角田裕毅在他第二个赛季的第一场比赛里名列第八。

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22, Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

积分区的最后一个位置被参加个人第一场大奖赛的周冠宇拿下。本场比赛标志着F1历史上没有中国车手比赛的空缺被正式填补。从第15位出发的中国小将虽然起步并不理想，在一号弯落到了最后一位，但是他立即奋起直追。凭借C42赛车不错的速度，这位本赛季唯一的新秀多次做出精彩的超越，很快就追到积分区边缘。

加斯利引发的安全车期间，周冠宇跟随队友博塔斯一起进站换上了软胎。虽然这让他出站后位于第13位，但在与“二年级”的舒马赫的较量中完成超越。而当两辆红牛赛车退赛后，中国小将以第十名冲过终点线，实现了个人——以及作为中国车手——在第一场比赛里获得积分的重大突破。

小舒马赫名列第11位，与积分区擦肩而过。在他身后的是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。AMR22赛车在整个周末表现挣扎，尽管车队为斯特罗尔和尼科·霍肯博格——顶替新冠检测阳性的塞巴斯蒂安·维特尔出赛——使用晚进站的策略，但没有太好的效果。

今年以威廉姆斯车手身份回归的压力山大·阿尔本，在大多数时间里处于中下游，但获得第13名的他还是在内部竞争中击败队友尼古拉斯·拉蒂菲，后者落在两位迈凯伦车手之后，只是高于霍肯博格。

迈凯伦MCL36同样在整个周末没有状态，而因为新冠检测阳性而错过巴林测试的丹尼尔·里卡多，最后领先队友兰多·诺里斯完赛。霍肯博格尽管本次替补参赛没能上演2020年时的表现，但在两年没有比赛的情况下，周四才收到紧急召唤的他坚持到了57圈比赛的最后。