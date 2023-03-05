巴林大奖赛：维斯塔潘领衔红牛前二，阿隆索登台
马克斯·维斯塔潘在揭幕战巴林大奖赛里轻松领跑获胜，与塞尔吉奥·佩雷兹一起为红牛包揽前二名，而费尔南多·阿隆索带领阿斯顿·马丁强势登上领奖台。
比赛开始时，佩雷兹启动缓慢，被第三位发车的莱克勒克领先进入一号弯。在他们身后，汉密尔顿以出色的起步先超过了队友拉塞尔，随后经过与阿隆索的对抗，连续上升两个为止。拉塞尔与斯特罗尔争夺位置，后者在4号弯尝试切入内线，却轻微撞上了横切入弯的阿隆索的尾部，但两辆赛车都能继续比赛。
维斯塔潘顺利领跑比赛，并且5圈就建立了3秒以上的优势。此后的比赛里，维斯塔潘没有遭遇任何阻力，除了第一次换台时，始终处于领跑为止。不过，红牛尝试用与法拉利不同的策略来取得最大化的结果。
当莱克勒克和塞恩斯分列第二四位时，法拉利执行了双车进站来换上硬胎。而红牛的维斯塔潘和佩雷兹间隔两圈进站并且双双换上软胎。这个策略发挥了作用，佩雷兹在第26圈干净利落地超过了莱克勒克，使得两辆红牛回到了前二名，并且将这个名次保持到了终点，在双冠王卫冕征程的第一场比赛取得了包揽前二名的成绩。
赛前，阿斯顿·马丁的比赛模拟速度十分惊人，虽然阿隆索在排位赛里只取得第五，但阿斯顿·马丁被认为有机会冲击领奖台。尽管比赛开始后的发展一度看似对英国车队不利，但进入中段向有利于他们的方向发展。
汉密尔顿在第一阶段无法接近塞恩斯，一些身后的中游赛车进站后进站，梅赛德斯做出反应，让他守在第五的位置。第30圈，英国人第二次进站换上第二套硬胎。
与此同时，拉塞尔在赛道上非常忙碌——也更艰难，与两辆阿斯顿·马丁赛车交战。虽然他尽全力阻挡了阿隆索，但仍待被后者超过。之后他在第一次进站时也遇到差池，落到了博塔斯和阿隆索身后。英国人超过博塔斯后，却被斯特罗尔赶超，落到了第八名。此后俩人的顺序没有变化。
比汉密尔顿晚4圈进站的阿隆索，利用更新的轮胎在9-10弯完成超越，并自信地说出“let’s go”，向9秒远的塞恩斯发起追击。
第40圈，处于第三位的莱克勒克突然赛车失去动力后停下，丢掉了眼看到手的领奖台，为阿隆索打开了大门。虚拟安全车很快结束使得阿隆索快马加鞭，第45圈追到塞恩斯身后。在一轮攻防之后，两名西班牙车手的位置发生了调换。阿隆索完成超越后进入了前三名，并且在无线电里说“yes, bye-bye”。
此时两辆红牛赛车已经遥不可及，阿隆索在无线电里关心起队友斯特罗尔。在得知后者处于第六时表示“仍然很惊人”。西班牙人第一次代表阿斯顿·马丁比赛就登上领奖台，也是自2021年卡塔尔大奖赛后再次进入前三。
被阿隆索超过后，汉密尔顿试图紧随其后，利用阿斯顿·马丁赛车的尾流冲击有些挣扎的塞恩斯。但是W14无法真正追近，使得仅存的法拉利车手守住了第四名。
因为训练中受伤了手腕而错过了季前测试的斯特罗尔，及时伤愈后参加揭幕战。在第一次系统性驾驶AMR23的情况下表现出色。尽管最后阶段加拿大人在10号弯遇险，但拉塞尔距离遥远，最终以第六名完赛。阿斯顿·马丁也由此在制造商年度积分榜上排名第三。
阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯名列第八。虽然芬兰人难以与阿斯顿·马丁和梅赛德斯交战，但得以稳居中上游。今年转投Alpine的皮埃尔·加斯利尝试在最后猛追，但最后还差1.1秒，但在埃斯特班·奥康遭遇折磨的比赛里，为新东家带回了积分。最后一个积分被威廉姆斯的亚历山大·阿尔本拿下。
在前十名之外发车的威廉姆斯采取了与红牛相同的策略，即在第一次进站时换上软胎。此举帮助阿尔本与新队友洛根·萨金特能够在积分区边缘争夺，其中泰国车手长期位居第十。尽管AlphaTauri的角田裕毅在虚拟安全车后猛追，但还是与积分失之交臂。美国新秀萨金特则在第一场F1比赛里表现不俗，以第12名完赛。
本行从第13位发车的周冠宇，在起步后掉落到第19位，此后开始了追赶。长时间困在AlphaTauri和哈斯赛车身后。最后阶段，中国小将紧追萨金特，但没有机会，于是他换上一套软胎，成功做出了全场最快单圈时间1分33.996秒，尽管这让他名列第16位完赛，落在凯文·马格努森、尼克·德弗瑞斯和尼科·霍肯博格之后。
迈凯伦遭遇了一场悲惨的比赛。新秀奥斯卡·皮亚斯特雷在开场后不久遇到了变速箱问题，车队试图为他更换方向盘，但是没能解决问题，令他不得不退赛。第11位发车的兰多·诺里斯则遇到了动力单元问题，全场5次进站，最终落后两圈。
但是最悲剧的还是要算奥康，从比赛一开始他就步步为营。他先因为发车程序错误被罚时5秒，然而车队在他进站时执行出发却出现了违规，意味着法国人再次受罚。而他进站时又超速，再加罚5秒。法国人对此表示不理解，并且最终退出比赛。
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