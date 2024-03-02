巴林大奖赛：维斯塔潘旗开得胜，周冠宇第11名完赛

轻松拿下杆位的维斯塔潘在本赛季第一次五盏红灯熄灭后顺利进入一号弯后领跑比赛，而且第一圈结束就把第二位的查尔斯·莱克勒克甩出一秒以上。之后的56圈，荷兰人稳稳领跑了每一圈，最终以领先队友塞尔吉奥·佩雷兹20秒以上的巨大优势，而且还拿下了本场最快单圈。红牛王牌在取得F1生涯第55场胜利的同时，以“大四喜”取得了卫冕征程上的第一场比赛胜利。

佩雷兹尽管只取得第五的发车位置，但开场后就展现了RB20赛车强大的速度，先后超过两辆法拉利和梅赛德斯的乔治·拉塞尔，很快跑在第二名。虽然他难以跟上队友，但帮助红牛在赛季揭幕战就包揽了前二名。

在红牛身后的争夺中，虽然拉塞尔在第三圈就超过了莱克勒克，但面对速度更快的佩雷兹，没有抵挡之力，而且还遇到了赛车过热问题，随后又被卡洛斯·塞恩斯超过并被勒克莱尔反超，只能接受第五名的结果。

发车位置在队友身后的塞恩斯，在比赛中表现出更强的速度，最终在“内战”中击败了莱克勒克。最后阶段他全力追击配额例子，但仍然相差2.6秒，不过还是占据了领奖台最后一个位置。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

与排位赛相似的是赛道上，除了维斯塔潘之外，其他集团之间的赛车之间速度非常接近。两辆迈凯伦和刘易斯·汉密尔顿在整场比赛里势均力敌，梅赛德斯依靠进站帮助自己的车手超过了奥斯卡·皮亚斯特雷，但无法真正接近兰多·诺里斯。这使得赛道上三位英国车手以第五六七名的顺序完赛，皮亚斯特雷则取得第八名。

排位赛结束后，费尔南多·阿隆索承认第六名已经超过了阿斯顿·马丁的预期。随着比赛的申日，AMR24无法与跟上迈凯伦，但西班牙人稳定在前十名。相比之下，兰斯·斯特罗尔在一号弯与哈斯的尼科·霍肯博格发生碰撞并落到最后一位的情况下，成功追回了积分区。

从第17位发车的周冠宇在发车后躲开了混乱，在第一圈结束时上升到第13位。依靠进站策略，他在比赛过半时进入了积分区。但面对两辆阿斯顿·马丁的速度，中国小将无法抗衡，先后被阿隆索和斯特罗尔超过。最后阶段，周冠宇尝试追赶处于第十名的斯特罗尔并不成功，最终与积分去失之交臂，但成为中游排名最高的车手。凯文·马格努森紧跟中国车手，以第12名完赛。

RB车队在以新身份参加的第一场比赛里“内战”激烈，而且比赛最后几圈，车队要求排名靠前的角田裕毅将位置让给队友丹尼尔·里卡多，试图追击马格努森，这引来了日本车手的不满，但他还是听从了安排。但是此举并没有奏效，而里卡多和角田以第13、14的顺序结束比赛。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本名列第15位，而与斯特罗尔碰擦后鼻翼受损的霍肯博格以第16名结束比赛。从最后一排发车的两位Alpine车手埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利只是前进到第17和18位。瓦尔特利·博塔斯和洛根·萨金特排在最后两位，后者在比赛中途冲出一号弯引发了该区域的黄旗，但他设法安全地重回赛道并继续比赛。事后，威廉姆斯报告说美国车手的方向盘存在问题。随着萨金特顺利完成比赛，本场比赛没有说赛车退赛。