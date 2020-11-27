巴林大奖赛第一节练习：汉密尔顿带领梅赛德斯高居前二

2020赛季进入最后三场。根据事先多方商定，在传统赛道上进行的巴林大奖赛和阿布扎比大奖赛的周五练习期间，车队将协助倍耐力对开发中的2021年轮胎进行测试。不过与在葡萄牙进行的盲测不同的是，这一次车队知道测试的具体配方。

本周五，每位车手全天得到两套2021年C3配方轮胎，每一套都必须至少完成6圈，而且必须至少有一套是在赛道抓地力情况更好的第二节练习里使用。同时，倍耐力对胎压也做了强制的规定。至于两周后到了阿布扎比，每位车手将得到一套C4配方轮胎，并且至少在第二节练习里跑上8圈。

两辆梅赛德斯赛车在使用原型款C3轮胎时，就占据了时间榜前列。汉密尔顿跑出1分30.133秒，而他的队友瓦尔特利·博塔斯以0.144秒之差紧随其后。

虽然Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹用2020年的软胎跑出一圈1分30.201秒，挤到了博塔斯身前。但是梅赛德斯双雄换上本周末的中性胎——本赛季的C3配方轮胎——之后，重新巩固了时间榜的统治性地位。

英国人以1分29.033秒做出本周末的第一个阶段标杆时间，领先队友0.4秒之多。虽然俩人在阶段结束前再次为倍耐力进行轮胎测试，但是没有其他车手能够构成威胁。

佩雷兹成为整个阶段里最接近梅赛德斯的车手。在更换了一套新软胎后，墨西哥人做出1分30.000秒，比迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯快了0.018秒。而AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利落后西班牙人0.031秒，位居第五名。

两位红牛车手马克斯·维斯塔潘和亚历山大·阿尔本排名第六七位。在接近最后半小时之际，维斯塔潘在出最后一弯时打转，但成功摆正了车头，让他能够继续前进。而他的队友负责用硬胎进行了练习。在他们身后的是雷诺的埃斯特班·奥康、佩雷兹的队友兰斯·斯特罗尔和丹尼尔·里卡多。

去年在巴林拿到F1生涯第一个杆位的查尔斯·莱克勒克，驾驶法拉利赛车落后澳大利亚人0.08秒，以第11位完成本阶段。摩纳哥人一度在13号弯遭遇慢速行驶的另一名AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特。虽然避免了相撞，但是法拉利车手对俄罗斯人相当不满。上一场在土耳其获得本赛季第一个领奖台成绩的塞巴斯蒂安·维特尔落后队友0.03秒。

阿尔法·罗密欧在本周末的第一节练习里，由替补车手罗伯特·库比卡替换基米·莱科宁出场。波兰人落在维特尔之后，位列第13位，领先哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森，以及队友安东尼奥·吉奥维纳兹。

当加斯利位列第五时，他的AlphaTauri队友丹尼尔·科维亚特仅仅名列第17位。同样，兰多·诺里斯也与迈凯伦队友塞恩斯差距悬殊，排在倒数第三。

威廉姆斯的两辆赛车位列全场最后两位，并且差距明显。乔治·拉塞尔在本阶段里作壁上观，把赛车交给了试车手罗伊·尼萨尼。但是以色列人排名末尾，落在尼古拉斯·拉蒂菲之后。