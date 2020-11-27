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Formula 1 / 巴林大奖赛 / 自由练习报告

巴林大奖赛第一节练习：汉密尔顿带领梅赛德斯高居前二

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巴林大奖赛第一节练习：汉密尔顿带领梅赛德斯高居前二
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梅赛德斯包揽巴林大奖赛周五第一节自由练习时间榜前二名，新科七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿高居榜首。

2020赛季进入最后三场。根据事先多方商定，在传统赛道上进行的巴林大奖赛和阿布扎比大奖赛的周五练习期间，车队将协助倍耐力对开发中的2021年轮胎进行测试。不过与在葡萄牙进行的盲测不同的是，这一次车队知道测试的具体配方。

本周五，每位车手全天得到两套2021年C3配方轮胎，每一套都必须至少完成6圈，而且必须至少有一套是在赛道抓地力情况更好的第二节练习里使用。同时，倍耐力对胎压也做了强制的规定。至于两周后到了阿布扎比，每位车手将得到一套C4配方轮胎，并且至少在第二节练习里跑上8圈。

两辆梅赛德斯赛车在使用原型款C3轮胎时，就占据了时间榜前列。汉密尔顿跑出1分30.133秒，而他的队友瓦尔特利·博塔斯以0.144秒之差紧随其后。

虽然Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹用2020年的软胎跑出一圈1分30.201秒，挤到了博塔斯身前。但是梅赛德斯双雄换上本周末的中性胎——本赛季的C3配方轮胎——之后，重新巩固了时间榜的统治性地位。

英国人以1分29.033秒做出本周末的第一个阶段标杆时间，领先队友0.4秒之多。虽然俩人在阶段结束前再次为倍耐力进行轮胎测试，但是没有其他车手能够构成威胁。

佩雷兹成为整个阶段里最接近梅赛德斯的车手。在更换了一套新软胎后，墨西哥人做出1分30.000秒，比迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯快了0.018秒。而AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利落后西班牙人0.031秒，位居第五名。

两位红牛车手马克斯·维斯塔潘和亚历山大·阿尔本排名第六七位。在接近最后半小时之际，维斯塔潘在出最后一弯时打转，但成功摆正了车头，让他能够继续前进。而他的队友负责用硬胎进行了练习。在他们身后的是雷诺的埃斯特班·奥康、佩雷兹的队友兰斯·斯特罗尔和丹尼尔·里卡多。

去年在巴林拿到F1生涯第一个杆位的查尔斯·莱克勒克，驾驶法拉利赛车落后澳大利亚人0.08秒，以第11位完成本阶段。摩纳哥人一度在13号弯遭遇慢速行驶的另一名AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特。虽然避免了相撞，但是法拉利车手对俄罗斯人相当不满。上一场在土耳其获得本赛季第一个领奖台成绩的塞巴斯蒂安·维特尔落后队友0.03秒。

阿尔法·罗密欧在本周末的第一节练习里，由替补车手罗伯特·库比卡替换基米·莱科宁出场。波兰人落在维特尔之后，位列第13位，领先哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森，以及队友安东尼奥·吉奥维纳兹。

当加斯利位列第五时，他的AlphaTauri队友丹尼尔·科维亚特仅仅名列第17位。同样，兰多·诺里斯也与迈凯伦队友塞恩斯差距悬殊，排在倒数第三。

威廉姆斯的两辆赛车位列全场最后两位，并且差距明显。乔治·拉塞尔在本阶段里作壁上观，把赛车交给了试车手罗伊·尼萨尼。但是以色列人排名末尾，落在尼古拉斯·拉蒂菲之后。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 40 1'29.033  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 41 1'29.482 0.449
3 Mexico Sergio Perez Racing Point 31 1'30.000 0.967
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 31 1'30.018 0.985
5 France Pierre Gasly AlphaTauri 34 1'30.049 1.016
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull 18 1'30.294 1.261
7 Thailand Alex Albon Red Bull 34 1'30.302 1.269
8 France Esteban Ocon Renault 28 1'30.384 1.351
9 Canada Lance Stroll Racing Point 30 1'30.426 1.393
10 Australia Daniel Ricciardo Renault 30 1'30.508 1.475
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 29 1'30.589 1.556
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 24 1'30.628 1.595
13 Poland Robert Kubica Alfa Romeo 24 1'30.732 1.699
14 France Romain Grosjean Haas 28 1'30.832 1.799
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 29 1'30.854 1.821
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 27 1'30.896 1.863
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 37 1'31.020 1.987
18 United Kingdom Lando Norris McLaren 27 1'31.392 2.359
19 Canada Nicholas Latifi Williams 29 1'32.472 3.439
20 Israel Roy Nissany Williams 27 1'32.801 3.768
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