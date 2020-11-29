巴林大奖赛：汉密尔顿稳健获胜，幸存者格罗斯让荣获“最佳车手”

比赛开场圈，除了格罗斯让的事故之外，赛道上状况不少。先是从第一排发车的瓦尔特利·博塔斯起步不利，很快就被马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹超过。接着，芬兰人又在一号弯里被亚历山大·阿尔本和丹尼尔·里卡多超过。当他挣扎于进入节奏时，挡到了身后其他赛车。扎堆的争夺中，兰多·诺里斯在与埃斯特班·奥康、皮埃尔·加斯利争抢位置时鼻翼受损。

比赛被红旗中断81分钟后才重新开始。根据安全车线规则，原本落到第六位的博塔斯反而能从第四位第二次投入比赛。而第二次静态发车之后，他试图向维斯塔潘和佩雷兹发起挑战，但是没有成功。

就在此时，Racing Point车手兰斯·斯特罗尔在与AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特在8号弯发生碰撞后，赛车倾倒在地面。安全车再次立即出动。当医疗车赶到事发现场时，加拿大人自己爬出了赛车并且毫发未损。

安全车刚刚开始带跑，博塔斯因为轧到碎片后爆胎，不得不进入维修区换胎，让他从直接下落到第16位。而为了清理倒栽在地的RP20赛车，安全车一直带领到第八圈结束。

当比赛再次恢复进行后，处于零头位置的汉密尔顿牢牢守住位置，没有给身后的马克斯·维斯塔潘任何机会。不过荷兰人也迅速拉开与佩雷兹的差距。此后的比赛就进入了汉密尔顿与维斯塔潘的拉锯战。

汉密尔顿在第19圈结束时进站并换上中性胎，而维斯塔潘和佩雷兹在一圈后做出反应，但都换上了硬胎。虽然荷兰人很快用最快圈追近梅赛德斯赛车，但是汉密尔顿立即还以颜色。

第34圈，维斯塔潘率先进行第二停，但还是换上硬胎，而汉密尔顿在后一圈结束时换上硬胎，依然稳稳地守在领先位置。虽然红牛车手不断刷新最快单圈，但是他的对手没有丝毫破绽，保持着不到5秒的优势。

眼看比赛即将剩下最后10圈，红牛再次把维斯塔潘召回，给他换上中性胎。但是梅赛德斯选择按兵不动，让汉密尔顿拥有了20多秒的优势。同期，佩雷兹虽然无法赶上前两名，但是没有在与进站时间不同的迈凯伦车手的较量中出现任何失误，能够牢牢地守在第三位。

然而就在墨西哥人有望连续两场比赛登上领奖台时，他的赛车突然在倒数第四圈时发生引擎相关鼓掌。尽管他试图坚持，但还是被迫停在了赛道上。由于RP20赛车燃油泄漏在赛道上，安全车不得不再次出动。

此时梅赛德斯决定继续让汉密尔顿留在赛道上，因为维斯塔潘在疯狂刷新单圈后，留下的差距不足以确保英国人进站后还能处在安全的空间。而最终正如德国车队所料，比赛在安全车带领下结束，确保了汉密尔顿在取得本赛季五连胜的同时，职业生涯分站胜利累积到95场胜利。

博塔斯爆胎后上升到第四名的阿尔本，在整场比赛中同样没有任何过错，最终在佩雷兹退赛后，幸运地进入前三名，第一次与维斯塔潘同时登上领奖台。荷兰人则做出了本场比赛的最快单圈。

开场圈鼻翼受损的诺里斯，得以在比赛暂停期间换上新鼻翼，并且在比赛第三次重新开始后始终领先雷诺的对手。当他以第四名完赛时，排位赛Q2里因线控刹车故障而提前退出争夺的卡洛斯·塞恩斯连续超过直接竞争对手后，以第五名完成比赛。得益于佩雷兹和斯特罗尔双双没能拿到积分，迈凯伦在“争三大战”里拿到了关键的22分，在制造商积分榜上反超Racing Point，以17分的优势暂列第三位。

皮埃尔·加斯利成为全场唯一完成一停策略的车手。法国人一度处于第五位，但是面对两辆速度强劲的迈凯伦赛车，他无力阻挡。不过，最后三圈的安全车，帮助他守住了对丹尼尔·里卡多的位置，为AlphaTauri带回第六名。

在被动情况下奋起直追的博塔斯，最终拿到第八名，领先埃斯特班·奥康。而法拉利的查尔斯·莱克勒克同样受到佩雷兹退赛的恩惠，幸运地跻身积分区。

当比赛长时间暂停后重新开始时，塞巴斯蒂安·维特尔向车队抱怨莱克勒克的切线动作过于鲁莽，险些导致在奥地利时相撞的悲剧。此后，德国人又向车队反应赛车难以驾驶，一度落到最后一名。而他最后排名第13位，落在科维亚特和威廉姆斯车手乔治·拉塞尔身后。俄罗斯人被判定要为与斯特罗尔的事故负责，被罚停10秒。

尼古拉斯·拉蒂菲则驾驶另一辆威廉姆斯赛车，在阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁、安东尼奥·吉奥维纳兹之前完赛。凯文·马格努森获得第17名，仅仅在成绩榜上领先遗憾退赛的佩雷兹。

本场比赛的最佳车手授予了在火灾事故中勇敢逃生的格罗斯让。在经过赛道医生的简单检查后，法国人被医疗直升机送到当地的BDF Military Hospital接受进一步的检查。