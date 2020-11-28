巴林大奖赛排位赛：汉密尔顿摘下第98杆，梅赛德斯包揽头排

虽然维斯塔潘在第三节练习里做出最快时间，但是进入排位赛后，汉密尔顿优势明显。在连续两个阶段霸占第一名之后，梅赛德斯车手在Q3第一个计时圈里跑出1分27.677秒，领先红牛对手0.146秒。

英国人在第二圈进一步提高时间，走出1分27.264秒，刷新了巴林国际赛车场的最快单圈纪录。维斯塔潘虽然也有进步，但只是不足以挑战对手。最后一圈，此前一直落在红牛车手之后的博塔斯跑出1分27.553秒后，前进到了第二位。

汉密尔顿就此拿到了F1生涯第98个杆位。而维斯塔潘虽然没能取得第一排的位置，但是对能够从赛道的干净一侧起步感到满意。

“三巨头”自成一个集团时，第四位的争夺非常激烈。最终，亚历山大·阿尔本力压众多对手，抢到了余下车手中的“第一”。制造商积分榜“争三集团”中，雷诺的丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康只有千分之二秒之差。但是，塞尔吉奥·佩雷兹代表Racing Point在第二个计时圈里一句超过两位重要竞争对手，将从第五位发车。

奥康在被挤出前三排后，将与AlphaTauri的皮埃尔·加斯利一起从第四排发车。迈凯伦在损失了卡洛斯·塞恩斯后，由兰多·诺里斯取缔第九的排位赛，领先加斯利的队友丹尼尔·科维亚特。

Q2开始后不久，卡洛斯·塞恩斯在飞行圈刚刚来到一号弯时，赛车突然失控后停下并且无法重新启动，导致了红旗的出现。

在中断8分钟后，虽然本阶段还有9分10秒，但是不少车队改变了策略，不少车手直到最后3分钟才出场做唯一的计时圈，而且绝大多数人都选择中性胎。

结果，去年在巴林包揽三节练习和排位赛前二名的法拉利，本周末继续无缘前十，两名车手分列第11、12位。塞巴斯蒂安·维特尔距离及格线只有0.14秒之差，不过他连续两场排位赛居于队友查尔斯·莱克勒克之前。

在Q1做出第二快时间的兰斯·斯特罗尔没能在第二阶段里找到节奏，仅仅排在第13位。闯入Q2的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔止步于第14位。

当拉塞尔代表威廉姆斯 进入Q2时，阿尔法·罗密欧和哈斯的四名车手，以及英国人的威廉姆斯队友尼古拉斯·拉蒂菲在第一阶段就遭到淘汰。

安东尼奥·吉奥维纳兹在五人中排名最靠前，领先队友基米·莱科宁0.319秒。后三人相当接近，都做到1分30.1，从凯文·马格努森到拉蒂菲只有不到0.07秒的差距。