巴林大奖赛排位赛：维斯塔潘强势摘杆位，阿隆索止步第五

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此前的三节练习里，前三名被两位红牛车手和阿斯顿·马丁的阿隆索包揽，而西班牙人连续两节占据头名，让人对杆位之争非常期待。

排位赛开始后，赛道上的竞争异常激烈。排位赛Q1的时间榜上，20赛车在1.1秒之内，进入第二阶段后，前十名的入场券争夺更加胶着。不过，红牛RB19展现出的真实速度十分强劲，而法拉利也显露出更多速度，同时梅赛德斯并没有此前看起来那么糟糕，瞬间让局面扑朔迷离。

然而Q3开始后，维斯塔潘第一个飞驰圈就做出了1分29.897秒，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹、法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯都未能突破1分30秒大关，其中摩纳哥人挤在了两名红牛车手中间。

此时，梅赛德斯、阿隆索都按兵不动。直到阶段过半，三辆赛车方才出场，但只有一套软胎的西班牙人只做到了1分30.336秒。乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿则位列第六七名，而俩人之间只有不到0.04秒的差距。

随后，维斯塔潘、佩雷兹和塞恩斯再次出场，而莱克勒克却没有再做尝试。红牛车手都刷新了自己的时间，但两届世界冠军以0.138秒的优势锁定了新赛季第一个杆位。随着塞恩斯无法挑战对手，佩雷兹在时间榜上超过莱克勒克后，帮助红牛在本赛季揭幕战里锁定第一排发车位置。

错过季前测试但及时伤愈的兰斯·斯特罗尔驾驶另一辆AMR23取得第八名。尽管赛前对阿斯顿·马丁冲击杆位的期待没有实现，但英国车队相一年前有了长足的进步。

六支车队进入了Q3，除了三大车队和阿斯顿·马丁之外，还有Alpine的埃斯特班·奥康和哈斯的尼科·霍肯博格，俩人将分享第五排。

今年加盟哈斯的霍肯博格在排位赛里让人惊艳，帮助美国车队连续两年在第一场排位赛里坚持到最后。但他在Q3里唯一的计时圈因为在4号弯驶出界限而被取消，尽管无论如何也没有挑战到Alpine车手。

Q3的入场券争夺异常激烈。兰多·诺里斯以0.0134秒与Q3失之交臂，阿尔法·罗密欧两位车手也在最后时刻遭到淘汰，但是瓦尔特利·博塔斯和周冠宇与及格线只有0.3秒的差距，而这两位队友之间只有0.03秒。同样无缘下一阶段的还有威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。泰国车手闯入第二阶段后，最后一个做第一轮计时圈，但在第二计时段出现失误后放弃，而且没有留下时间。

新赛季首场排位赛，只进行了4分钟，因为赛道上有碎片。在阶段终止之前，两辆法拉利赛车试图用中性胎进行第一阶段，恢复之后，莱克勒克和塞恩斯换上旧软胎来做时间。整条赛道上的时间非常胶着。Q1最后阶段中下游车手纷纷刷新时间。角田裕毅和霍肯博格一举提升到前八名，而诺里斯与美国洛根·萨金特的时间完全相同，而迈凯伦车手更早做出，意味着美国新秀不幸遭到淘汰。

凯文·马格努森同样无缘晋级，在与新队友的较量中输掉第一场。奥斯卡·皮亚斯特雷和尼克·德弗瑞斯分列第18和19位，意味着三名新人全部出局。改换门庭的皮埃尔·加斯利尽管在自己的第二圈进步了1秒，但还是没能晋级。而且这一圈因为在15号弯跑出赛道被取消，让他在时间榜上跌倒了最后一名。

Pos Nº Driver Car / Engine Time Delay 1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'29.708 2 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1'29.846 0.138 3 16 Charles Leclerc Ferrari 1'30.000 0.292 4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'30.154 0.446 5 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'30.336 0.628 6 63 George Russell Mercedes 1'30.340 0.632 7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1'30.384 0.676 8 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'30.836 1.128 9 31 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'30.984 1.276 10 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1'31.055 1.347 11 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1'31.381 1.673 12 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1'31.443 1.735 13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1'31.473 1.765 14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1'32.510 2.802 15 23 Alexander Albon Williams/Mercedes - - 16 2 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'31.652 1.944 17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'31.892 2.184 18 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'32.101 2.393 19 21 Nyck de Vries AlphaTauri/Honda RBPT 1'32.121 2.413 20 10 Pierre Gasly Alpine/Renault 1'32.181 2.473