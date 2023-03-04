巴林大奖赛排位赛：维斯塔潘强势摘杆位，阿隆索止步第五
卫冕冠军马克斯·维斯塔潘在巴林大奖赛排位赛中以不可阻挡的势头，摘下本赛季第一个杆位，赛前热门费尔南多·阿隆索止步第五位。
此前的三节练习里，前三名被两位红牛车手和阿斯顿·马丁的阿隆索包揽，而西班牙人连续两节占据头名，让人对杆位之争非常期待。
排位赛开始后，赛道上的竞争异常激烈。排位赛Q1的时间榜上，20赛车在1.1秒之内，进入第二阶段后，前十名的入场券争夺更加胶着。不过，红牛RB19展现出的真实速度十分强劲，而法拉利也显露出更多速度，同时梅赛德斯并没有此前看起来那么糟糕，瞬间让局面扑朔迷离。
然而Q3开始后，维斯塔潘第一个飞驰圈就做出了1分29.897秒，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹、法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯都未能突破1分30秒大关，其中摩纳哥人挤在了两名红牛车手中间。
此时，梅赛德斯、阿隆索都按兵不动。直到阶段过半，三辆赛车方才出场，但只有一套软胎的西班牙人只做到了1分30.336秒。乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿则位列第六七名，而俩人之间只有不到0.04秒的差距。
随后，维斯塔潘、佩雷兹和塞恩斯再次出场，而莱克勒克却没有再做尝试。红牛车手都刷新了自己的时间，但两届世界冠军以0.138秒的优势锁定了新赛季第一个杆位。随着塞恩斯无法挑战对手，佩雷兹在时间榜上超过莱克勒克后，帮助红牛在本赛季揭幕战里锁定第一排发车位置。
错过季前测试但及时伤愈的兰斯·斯特罗尔驾驶另一辆AMR23取得第八名。尽管赛前对阿斯顿·马丁冲击杆位的期待没有实现，但英国车队相一年前有了长足的进步。
六支车队进入了Q3，除了三大车队和阿斯顿·马丁之外，还有Alpine的埃斯特班·奥康和哈斯的尼科·霍肯博格，俩人将分享第五排。
今年加盟哈斯的霍肯博格在排位赛里让人惊艳，帮助美国车队连续两年在第一场排位赛里坚持到最后。但他在Q3里唯一的计时圈因为在4号弯驶出界限而被取消，尽管无论如何也没有挑战到Alpine车手。
Q3的入场券争夺异常激烈。兰多·诺里斯以0.0134秒与Q3失之交臂，阿尔法·罗密欧两位车手也在最后时刻遭到淘汰，但是瓦尔特利·博塔斯和周冠宇与及格线只有0.3秒的差距，而这两位队友之间只有0.03秒。同样无缘下一阶段的还有威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。泰国车手闯入第二阶段后，最后一个做第一轮计时圈，但在第二计时段出现失误后放弃，而且没有留下时间。
新赛季首场排位赛，只进行了4分钟，因为赛道上有碎片。在阶段终止之前，两辆法拉利赛车试图用中性胎进行第一阶段，恢复之后，莱克勒克和塞恩斯换上旧软胎来做时间。整条赛道上的时间非常胶着。Q1最后阶段中下游车手纷纷刷新时间。角田裕毅和霍肯博格一举提升到前八名，而诺里斯与美国洛根·萨金特的时间完全相同，而迈凯伦车手更早做出，意味着美国新秀不幸遭到淘汰。
凯文·马格努森同样无缘晋级，在与新队友的较量中输掉第一场。奥斯卡·皮亚斯特雷和尼克·德弗瑞斯分列第18和19位，意味着三名新人全部出局。改换门庭的皮埃尔·加斯利尽管在自己的第二圈进步了1秒，但还是没能晋级。而且这一圈因为在15号弯跑出赛道被取消，让他在时间榜上跌倒了最后一名。
|Pos
|Nº
|Driver
|Car / Engine
|Time
|Delay
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull/Honda RBPT
|1'29.708
|2
|11
|Sergio Pérez
|Red Bull/Honda RBPT
|1'29.846
|0.138
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'30.000
|0.292
|4
|55
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1'30.154
|0.446
|5
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin/Mercedes
|1'30.336
|0.628
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|1'30.340
|0.632
|7
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1'30.384
|0.676
|8
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin/Mercedes
|1'30.836
|1.128
|9
|31
|Esteban Ocon
|Alpine/Renault
|1'30.984
|1.276
|10
|27
|Nico Hülkenberg
|Haas/Ferrari
|1'31.055
|1.347
|11
|4
|Lando Norris
|McLaren/Mercedes
|1'31.381
|1.673
|12
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo/Ferrari
|1'31.443
|1.735
|13
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo/Ferrari
|1'31.473
|1.765
|14
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'32.510
|2.802
|15
|23
|Alexander Albon
|Williams/Mercedes
|-
|-
|16
|2
|Logan Sargeant
|Williams/Mercedes
|1'31.652
|1.944
|17
|20
|Kevin Magnussen
|Haas/Ferrari
|1'31.892
|2.184
|18
|81
|Oscar Piastri
|McLaren/Mercedes
|1'32.101
|2.393
|19
|21
|Nyck de Vries
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'32.121
|2.413
|20
|10
|Pierre Gasly
|Alpine/Renault
|1'32.181
|2.473
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