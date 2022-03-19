巴林大奖赛排位赛：莱克勒克力压维斯塔潘夺杆位，周冠宇首秀闯入Q2

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新赛季的第一个周末，随着梅赛德斯无法解决W13“海豚跳”问题的背景下，红牛与法拉利的争夺成为趋势，而且集中在维斯塔潘与莱克勒克之间。

不过进入Q3后，卡洛斯·塞恩斯在第一轮飞驰后以1分30.687秒占据了头名，而莱克勒克和维斯塔潘的时间在1分30.7秒，分别列第二三位。来到第二轮冲刺，莱克勒克把个人时间提高到1分30.558秒，维斯塔潘虽然也有进步，但只是以1分30.681秒超过了塞恩斯，后者的第二圈并没有更快。就此，莱克勒克继2019年后第二次在萨基尔赛道拿下杆位，也是职业生涯第十个杆位。

另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹在第二次尝试中稍稍进步，但是不足以冲击前三名，将与塞恩斯一起从第二排发车。

梅赛德斯在整场排位赛里，最多只能争取第三排，但也受到了威胁，特别是过去五年里效力车队的瓦尔特利·博塔斯在代表阿尔法·罗密欧的第一场排位赛里向前东家发起了强烈的冲击。不过在对赛车感到挣扎的情况下，汉密尔顿为德国车队争取到了第五的发车位置，但新队友乔治·拉塞尔在Q3最后一圈没有跑出理想的时间。反倒是博塔斯抢到了第六名，将与昔日队友一起从第三排发车。

凯文·马格努森上演了回归F1后的惊人首秀，帮助哈斯哈斯自2019年巴西大奖赛后第一次进入排位赛Q3。虽然他在Q2里只跑了一圈后，因为液压问题无法换挡而回到车库，但足够他进入最后阶段。而车队为他及时修复赛车，确保他能在前十发车位的争夺里出场。结果丹麦人把费尔南多·阿隆索、拉塞尔及皮埃尔·加斯利挡在了身后。

Q2结束时，埃斯特班·奥康相距及格线0.065秒，排名第11位。米克·舒马赫相差法国车手0.2秒名列第12位，但是个人第五次进入Q2。迈凯伦遭遇了一个艰苦的周末，在Q1就损失了丹尼尔·里卡多——因为新冠检测阳性而错过了整个巴林测试。兰多·诺里斯倾尽全力但是也只能接受第13名的结果。压力山大·阿尔本在他回归F1后的第一场排位赛里代表新东家威廉姆斯闯入Q2，将从第14位开始比赛。

作为F1历史上第一位参加正赛的中国车手，周冠宇在个人第一场排位赛里，在Q3阶段表现出色，以那个阶段第14名顺利突围成功。Q2第一个飞驰圈，中国小将做出1分33.543秒，在第一轮后名列第15位。第二圈，他提高了1.2秒，但因为在5号弯跑出了赛道边界而被取消——也是本周末第一个被取消单圈时间的车手。虽然这意味着阿尔法·罗密欧新秀无缘下一阶段，将已经创造了历史，而他将从第15位开始自己的第一场大奖赛。

阿尔本在Q1最后时刻闯关成功，把AlphaTauri的角田裕毅淘汰出局，尽管俩人只相差了0.024秒。日本车手因为赛车故障没有在第三节练习里出场。时隔一年多再次替补比赛的尼科·霍肯博格，同样以0.05秒微弱劣势无缘晋级。他在周四才接到阿斯顿·马丁急召，顶替新冠检测呈阳性的塞巴斯蒂安·维特尔参赛。在没有参加过季前测试的情况下，已经比队友兰斯·斯特罗尔快0.255秒。加拿大人排在倒数第二，仅仅高于他的同胞尼古拉斯·拉蒂菲。后者在与阿尔本搭档后的第一场排位赛里，落后新队友近0.1秒。