巴林大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘杆位，前九名仅相差0.6秒

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, third place George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Simon Galloway / Motorsport Images
新赛季第一场排位赛，所有十支车队的新车都比上赛季明显提速，而且整个赛道上的差距明显缩小。不过，上赛季排名前五车队中的九位车手都进入了Q3。
杆位之争的第一圈，维斯塔潘用新软胎做出1分29.421秒后排名第一时，当时法拉利的莱克勒克用旧软胎做出1分29.480秒列第二。当其他9辆赛车跑完第一圈后，去年在巴林登上领奖台的费尔南多·阿隆索最后一个驾驶阿斯顿·马丁AMR24赛车出场，利用空旷的赛道做出第三快的单圈时间1分29.542秒。
进入最后一轮冲刺，除了尼科·霍肯博格之外的车手都用上新软胎。维斯塔潘将自己的标杆时间提高了0.242秒，达到1分29.179秒。莱克勒克也有进步，但停留在1分29.407秒，未能挑战红牛对手。
此时，阿隆索已经完成了他唯一的一圈。乔治·拉塞尔用本阶段个人第二套软胎冲出一圈1分29.485秒，以不到0.08秒错过了第一排，但让他攀升到第三。卡洛斯·塞恩斯和塞尔吉奥·佩雷兹与梅赛德斯车手只有很小的差距，分列第四和第五，而阿隆索滑落到第六。
两辆迈凯伦赛车将从第四排发车，兰多·诺里斯稍稍领先队友奥斯卡·皮亚斯特雷。刘易斯·汉密尔顿用旧软胎做了第一圈，但是他换上新软胎的最后一圈并不理想，只能接受第九的结果——仅仅领先霍肯博格。德国人为哈斯冲入了前十名，但没有新软胎可以使用。
撇开霍肯博格，发车区前九名的车手之间差距仅在0.6秒之内。
2024年第一场Q3入场券的争夺中，RB车手角田裕毅仅仅相差皮亚斯特雷的及格线时间0.007秒，而他身后的兰斯·斯特罗尔和亚历山大·阿尔本也只以0.1秒不到的差别饮恨出局。相比之下，丹尼尔·里卡多与队友相差0.1秒。当霍肯博格为杀入前十名时，凯文·马格努森只排在第15位。
Q1结束时，大部分在赛道做时间的车手都成功提高了时间，除了威廉姆斯的洛根·萨金特，而这一阶段从第一名到最后一名，俩俩之间的差距都在一秒之内。
哈斯和索伯的四位车手都有进步，当霍肯博格和马格努森分别做出1分30.566秒和1分30.646秒，并且排入前15位时，瓦尔特利·博塔斯和周冠宇虽然也有提高，但分别定格在1分30.756秒和1分30.757秒，意味着他们双双遭到淘汰——两者之间仅有0.001秒之差。不过，两位索伯车手将在萨金特和两辆Alpine赛车之前发车。
Alpine新车A524成为全场最慢的赛车，埃斯特办·奥康还相差萨金特0.023秒。皮埃尔·加斯利更是还落后队友0.155秒排名垫底。
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