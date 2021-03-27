巴林大奖赛排位赛：维斯塔潘强势挫败汉密尔顿，摘下2021首个杆位

凭借着RB16B在季前测试和前三节练习里的强劲速度，维斯塔潘无疑成为杆位的最大热门，而杆位争夺异常胶着。

第一轮冲刺过后，本周末在所有三节练习里最快的维斯塔潘跑出1分29.526秒，仅仅领先汉密尔顿0.023秒。来到第二次尝试，汉密尔顿一度做出更快的计时段时间，把个人时间提高到1分29.385秒。然而，维斯塔潘在整条赛道的三个计时段上更快，一举突破1分29秒，以1分28.997秒，达到0.388秒的令人信服的优势，拿下本赛季揭幕战的杆位。

这是荷兰人F1生涯第四个杆位，也是红牛自2012年后第一次在巴林拿到杆位，更是2013赛季以来第一次将在揭幕战从杆位开始比赛。

当汉密尔顿与维斯塔潘激战正酣时，驾驶另一辆梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯则无法对红牛当家车手发起挑战，而且第一圈落在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利之后。不过，芬兰人在最后一圈提高之后，终于进入了前三名。

上赛季落入低谷的法拉利，出人意料地成为全场第三快的车队，尽管在此前的练习阶段已有表现不俗。但是，查尔斯·莱克勒克在前两节练习没能跑出理想单圈的情况下，做出了全场第四快的时间，力压加斯利和迈凯伦新组合，将与博塔斯一同从第二排发车。

加斯利与里卡多将分享第三排，而澳大利亚人在加盟迈凯伦后的第一场排位赛里以0.047秒击败了新队友兰多·诺里斯。后者稍稍领先第一次代表法拉利投入排位赛的卡洛斯·塞恩斯。

时隔两年重返F1的费尔南多·阿隆索为Alpine跻身前十，并且领先阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。西班牙人在三个练习阶段始终排在前十名之外，但在进入排位赛后展现了个人风采。

Q2前半段，梅赛德斯、红牛、迈凯伦的六位车手以及AlphaTauri的加斯利都用中性胎出场，其中里卡多和佩雷兹都因为在4号弯违反赛道界限规则而被取消了时间。不过，俩人都信心十足地继续使用同款配方轮胎进行第二个计时圈。

然而随着赛道的进化、其他用软胎的车手纷纷进步之后，墨西哥人以0.035秒的微弱劣势被挤出了前十名争夺。阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹名列第12位，并在本赛季第一场排位赛里击败队友基米·莱科宁。

当加斯利势头强劲时，他的新秀对偶角田裕毅在个人第一场F1排位赛里止步Q2，但是位列莱科宁和威廉姆斯的乔治·拉塞尔之前。

Q1计时器归零前，新人尼基塔·马兹平在1号弯打转后停车，虽然停在了缓冲区一侧，但是引发了黄旗。此时多辆赛车正开始做最后一个计时圈，为进入Q2努力。

当队友阿隆索在最后一圈提高了个人时间并闯入Q2时，埃斯特班·奥康却以0.4秒之差倒在了及格线前，而他抱怨自己受到了黄旗影响。威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲使出了全力，原本上升到及格线之上，但在其他车手同样进步之后，被挤到了淘汰区。

除了赛道上最慢的哈斯的两位车手不出意外地位列最后两名之外，本赛季转投阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔不但无缘晋级Q2，而且只排在倒数第三，结束了他加盟英国跑车品牌后的第一场排位赛。

不过多名在Q1最后时刻做出单圈时间的车手都将受到赛会调查，以确认没有违反黄旗规则。