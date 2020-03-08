巴林大奖赛将"闭门"比赛

就在该海湾王国宣布评估疫情现状后决定暂停赛事售票的几天后，赛会方面现在宣布，定于3月22日的F1比赛将不对观众开放。

在周日早上由赛会发布的一份声明中，巴林宣布2020赛季第二轮大奖赛只会通过电视进行转播。

声明中写道：“在与王室国际卫生专案组和我们的国际合作伙伴商讨后，巴林决定今年的巴林大奖赛将只为参赛者开放。

“作为F1的主办国，平衡支持者和参赛者的福利是一个重大的责任。

“基于新冠肺炎在全球持续的传播，要举行面向公众、数以万计国际游客和本土车迷近距离观看重大体育赛事，在当下是不正确的。

“但是为了确保赛事本身和其国际赞助商都不会受到太多的影响，届时的比赛将在电视转播下举行。”

巴林方面表示，近几周为了限制病毒传播，已经做了一些限制措施，如果成千上万的车迷到比赛现场观赛，已经这些措施全功尽弃。

声明中补充道：“到目前为止，巴林早期采取的保护、诊断和隔离确诊新冠肺炎患者的措施是非常成功的。

“这个方法包含了快速、主动的测量，识别那些被感染者，其中很大一部分病例是曾坐飞机去到感染国的人。

“严厉执行保持远距离的社交距离，进一步有效防止了病毒的传播。如果比赛继续按照原计划举行，那么显然无法维持这个措施。

“我们知道很多人看到这个新闻会有多失望，特别是那些计划前来观看赛事的人们。这已经是F1在国际赛历上的一枚奠基石，但是安全仍然是我们的首要任务。”

巴林的此举是在意大利宣布其许多地区——包括了法拉利所在的摩德纳——已经被隔离之后几个小时做出的。

不过，下周末新赛季揭幕战澳大利亚大奖赛将会照常举行。

翻译/Vandy