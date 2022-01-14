巴德科沃斯基离开Alpine车队

巴德科沃斯基在2017年底加入当时还以“雷诺”为名字的法国制造商车队。此举引起了争议，因为之前他在国际汽联担任技术工作，能够接触到所有车队的技术信息。

不过在加入国际汽联之前，出生于波兰的巴德科沃斯基曾在普罗斯特、法拉利和迈凯伦车队任职。而当2020年西里尔·阿比特博尔离开法国车队后，巴德科沃斯基全权主持恩斯顿基地的日常运作。

可以理解的是，巴德科沃斯基离开Alpine车队的决定非常突然。本周四，车队公布了他已经离任的消息。同时车队表示，首席执行官劳伦特·罗西将临时接过波兰人先前的职责。

巴德科沃斯基在车队声明中表示："我真的很喜欢在雷诺及之后Alpine领导团队工作，与这样一个有才华和敬业的团队一起共事。今后的赛季里我将继续关注车队的进步。"

罗西对马辛过去四年的工作予以了感谢，并且强调“车队正全神贯注于为巴林的第一场比赛做好准备，而且要在表现上取得质的进步。"

2021赛季Alpine获得制造商年度第五名，不过埃斯特班·奥康在匈牙利帮助车队获得了品牌重塑后的第一场胜利，也是他个人首次赢下大奖赛。

有消息按时，巴德科沃斯基可能回到国际汽联。该机构作为F1及全球汽车运动的最高管理者，因为上赛季阿布扎比大奖赛中F1赛事总监迈克尔·马西备受争议的安全车重启程序操作而饱受质疑，而且已经正式启动了事件的调查。

无论如何，如今巴德科沃斯基的离开，意味着恩斯顿基地空出了一个高级管理职位。上赛季结束前，曾传出奥马尔·萨弗诺尔将从阿斯顿·马丁战投Alpine的传闻，但当时被当事人否认。不过刚刚进入2022年，萨弗诺尔就确认离开了劳伦斯·斯特罗尔拥有的车队。