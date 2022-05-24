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2022赛季开始之后，阿尔法·罗密欧成为了排位赛Q3的常客，就此加入了中游集团领先车队的争夺，而且在个别比赛中甚至成为赛道上第三快的车队。

上周末的西班牙大奖赛里，瓦尔特利·博塔斯获得第六名，但成为前十名里唯一采用两次进站策略的车手。更重要的是C42赛车在低速弯居多的第三计时段表现得非常有竞争力。博塔斯在排位赛里通过第三计时段最快的时间，不仅排在前三位，甚至接近红牛的水平。

法拉利：27.336秒

红牛：27.411秒

阿尔法·罗密欧：27.443秒

哈斯：27.561秒

梅赛德斯：27.698秒

迈凯伦：27.768秒

Alpine：27.896秒

AlphaTauri： 27.984秒

阿斯顿·马丁：28.197秒

威廉姆斯：28.586秒

一般而言，加泰罗尼亚赛道的第三计时段被认为对同样曲折慢速的蒙特卡洛赛道有参考意义。博塔斯在上周日比赛后表示：“我认为下周（摩纳哥赛道）相当适合我们的赛车。那里主要是低俗弯，而我们的赛车在低速弯里非常好。”

不仅如此，GPS追踪数据显示，博塔斯进入12号弯右手弯的速度、驶出之字弯的速度、进入最后一弯的速度都领先所有其他车手。这暗示了在理想条件下，阿尔法·罗密欧的赛车在摩纳哥非常有希望冲击领奖台。

尽管数据上看本周末车队的形势乐观，但阿尔法·罗密欧赛道工程总监谢维·普约拉态度谨慎，他认为领先车队在过去几年里始终在摩纳哥具备统治力，因此中游车队想要爆冷会非常困难。

过去十年里，红牛、梅赛德斯和法拉利分享了在蒙特卡洛的杆位。去年法拉利由查尔斯·莱克勒克击败梅赛德斯和红牛车手拿到杆位，但在比赛开始前的出场圈里遭遇机械故障而遗憾地退赛。而摩纳哥人在本赛季已经过去的六个周末里，拿到了四个杆位。

“在表现方面，我肯定不会期待任何神奇的事情，”普约拉表示。“我们在低速弯里挺强的，但领先车队也在低速弯里很强。并非我们比他们更好，我们是与他们接近。可能我们对中游车队有更好的优势，余地更多了一点。但我认为法拉利、红牛和梅赛德斯在第三计时段的表现上，他们仍然很好。”

西班牙赛后，阿尔法·罗密欧继续排名制造商积分榜第五，相差第四名的迈凯伦11分，领先之后的Alpine 5分。

“我们（在西班牙）争夺第四名，后来我们名列第六。所以我想说为什么不争取第四或更好。我们肯定会尝试。如果有人犯错，我们将力求抓住机会。但我们现在的重点是保证我们的两辆赛车都能快，因为如果周冠宇也能加入争夺，我们就是很强的竞争者。”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

上周日，周冠宇在有机会争夺积分的情况下中途退赛，也遭遇了连续两场退赛。阿尔法·罗密欧在比赛结束后无法得知确切的原因，但知道与赛车的散热有关——比赛期间赛道温度超过36摄氏度。

比赛开始阶段，博塔斯与周冠宇都在启动时再次遇到了问题，普约拉承认车队仍然需要优化相关的系统设置。不过，他相信阿尔法·罗密欧在巴塞罗那启用的赛车升级取得了预期的效果，这也让他对车队的成绩有很高的期待。

“新套件的表现与我们的预期一样，”西班牙人说道。“我们想成为最好的中游车队，并且如果可能的话，挑战更快的赛车，这是我们的目标。”

“我们总是想要更好的结果，不是吗？（在西班牙）某个时刻我们在争夺第四。我认为我们在比赛里非常强。如果我们想与法拉利竞争——实际上莱克勒克在领跑比赛——那我们仍然有工作要完成。但如果你看中游集团，我认为我们达到了期望值。”

“如果与中游集团比较，其他人都在后面，有一个不错的领先优势。以周冠宇来说，我们在开始时损失了位置，随后他与很多人争夺。周冠宇在时段进行到中间时在赛道上做出超车，巴塞罗那是一条很超车的赛道，但他在超过别人。这说明我们整套组件是有效的，而且两位车手都表现得非常好。”