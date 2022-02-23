巴塞罗那测试首日：诺里斯单圈最快，维斯塔潘狂刷147圈

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2022赛季的季前测试一共6天，第一轮在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道进行。上午的4个小时结束时，法拉利车手查尔斯·莱克勒克用C3配方轮胎做出1分20.165秒并且位列榜首，诺里斯用相同的轮胎跑出当时第二快的时间1分20.474秒。

当天测试进入最后半小时左右，迈凯伦车手换上更软的C4配方轮胎后提高了个人时间。1分19.568秒，比莱克勒克上午的个人最快时间快了0.5秒之多，并且最终成为2022年第一个赛道阶段的标杆时间。

法拉利在上午由莱克勒克驾驶赛车之后，下午由卡洛斯·塞恩斯接手。摩纳哥人的时间排名全场第二，而他的队友在下午用C3配方轮胎跑出1分20.416秒的个人最快时间，名列第三。

梅赛德斯当天的驾车任务同样由两名车手分担。乔治·拉塞尔在上午第一次作为正式车手代表德国车队出场，在完成了70圈后，排名第四。刘易斯·汉密尔顿则在下午坐进W13赛车，个人时间稍稍落后新队友0.145秒，位居第五名。

排在两位梅赛德斯车手身后的是阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔，德国人在上午的阶段里出场，在收工前完成了52圈。角田裕毅则负责了AlphaTauri第一天的驾驶任务，跑完121圈的他驾驶AT03做出全场第七的时间，领先Alpine的费尔南多·阿隆索。西班牙人全天完成了127圈，是当天个人里程数第二多的车手。

卫冕世界冠军马克斯·维斯塔潘也进行了一整天的测试，而且狂跑147圈，成为当天里程数最多的车手，尽管他在时间榜上仅列第九位，但他的个人最快圈是用C2配方在上午的阶段里做出。

在他身后、列第十的是今年加盟阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。这支索伯运作的车队也是唯一没有正式发布赛车的车队，但给C42赛车用了迷彩的临时涂装进行测试。芬兰人在下午出场，接替承担上午工作的车队试车手罗伯特·库比卡。但是，俩人全天一共只跑了32圈，是里程数最少的车队。

作为威廉姆斯车手重返赛道的亚历山大·阿尔本和新队友尼古拉斯·拉蒂菲分享了赛车，分列第11和第14位。去年获得年度第八名的威廉姆斯，在新赛季第一个工作日进展顺利，两位车手各跑了66圈，正好相当于一场西班牙大奖赛的公里数。

另一位阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔同样在巴塞罗那达到了一场大奖赛的里程数，不过下午驾驶赛车的他在全天里排在第13位。

哈斯同样在第一天进展不顺利。当尼基塔·马兹平上午只跑了20圈后，下午承担任务的米克·舒马赫驾驶VF-22也只收获了22圈。德国人在下午遇到了底板问题，但是赶在了当天结束之前回归赛道。

这是F1进入新规则时期后，车队集中进行赛道测试的第一天。15位车手一共在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道跑完1104圈，等于5161.2公里的总距离。

中国车手周冠宇作为今年唯一的新秀，将在明天下午的阶段里第一次驾驶C42赛车。红牛的塞尔吉奥·佩雷兹、Alpine的埃斯特班·奥康、AlphaTauri的皮埃尔·加斯利也都将在明天进行测试。