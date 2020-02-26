巴塞罗那测试第二轮：库比卡领跑时间榜

除了哈斯之外的九支车队都派出了两名车手在上、下午两个阶段里轮流驾驶赛车。

库比卡作为阿尔法的替补和测试车手，在上午用C5配方轮胎做出1分16.942秒，在午休时占据时间榜第一，比当时第二快的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利快了接近0.6秒。基米·莱科宁在下午接管了C39赛车，但是瑞士车队的重心转向了长距离。

马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹分别在下午驾驶红牛RB16和Racing Point RP02出场，而他们都提高了车队的最快时间。荷兰人用C3配方轮胎做出1分17.347秒，西班牙人使用相同配方的轮胎，只落后了0.081秒。这意味着库比卡的时间成为当天的标杆。

下午坐进SAT01赛车的丹尼尔·科维亚特以C2配方轮胎跑出了比加斯利以C4配方轮胎更快的时间，位居第四名。上午出场的亚历山大·阿尔本排名第五，单与法国人只有0.01秒之差。

不过，两支红牛车队在上午都因为赛车出现机械问题而损失了时间。阿尔本只跑了29眼，加斯利更是只有25圈进账。

刘易斯·汉密尔顿和塞巴斯蒂安·维特尔分别承担了梅赛德斯和法拉利上午的测试项目，但只分别排名第七、十位。

19位车手中，只有库比卡、加斯利和尼古拉斯·拉蒂菲的个人最快时间使用C5配方做出。与此同时，多位车手尝试了倍耐力为今年将第一次重新举办F1大奖赛的赞德弗尔特赛道打磨的轮胎。

相比第一阶段总共只出现了六面红旗，第二轮测试第一天就有三次赛道进入红旗状态。先是维特尔在八号弯走上了砂石带，之后则是尼古拉斯·拉蒂菲在9、10号弯之间的短直到上停车。

距离当天测试结束还剩五分钟时，维斯塔潘和科维亚特在同一圈里不同位置停下赛车，也让当天测试因红旗提前结束。