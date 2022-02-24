巴塞罗那季前测试次日：莱克勒克最快，周冠宇完成71圈

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在上午的阶段里，承担迈凯伦第二天驾车任务的丹尼尔·里卡多用C3配方轮胎做出最快时间1分20.355秒，领先法拉利的卡洛斯·塞恩斯0.2秒不到。

转入下午的阶段后，莱克勒克接手了F1-75赛车，并且在接近最后一个小时的节点时开始加速。他先用C3配方轮胎做出了新的标杆1分19.804秒。而距离全天结束不到30分钟时，摩纳哥人再一次提高了时间，最终做出1分19.689秒。尽管这个单圈时间相差兰多·诺里斯前一天的标杆0.1秒左右，但足够在第二天让法拉利占据榜首。

为AlphaTauri驾驶赛车的皮埃尔·加斯利也在最后阶段取得进步，成为今天第二个打破1分20秒大关的车手。1分19.918秒让他排名第二，落后莱克勒克0.229秒，但他用到的是C4配方轮胎。不过，法国人以145圈，成为第二个工作日的“劳模”。

里卡多也在下午阶段里换上C4配方后提高了自己的时间，不过还是定格在1分28.288秒，位列第三位。澳大利亚人全天总共跑了126圈，在里程数排在第二。

全场第四快的时间由梅赛德斯的乔治·拉塞尔做出。下午出场的他在大多数时候用C2配方轮胎进行数据收集工作，但随后还上C3配方，跑出了1分20.537秒。上午驾驶W13赛车的刘易斯·汉密尔顿，基本上只用了C2配方。他个人最快的时间最终在当天滑落到最后一位。而相比于拉塞尔收获了65圈，汉密尔顿只有40圈的记录，尽管这在前4个小时里并不算少。

塞恩斯和阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔分列第五六名，而俩人分别完成了71圈和74圈。卫冕冠军马克斯·维斯塔潘在第二天休息，由队友塞尔吉奥·佩雷兹负责RB18赛车的驾驶工作。墨西哥人排名当天第七，在他身后的是哈斯车手尼基塔·马兹平。这位俄罗斯人在下午的阶段接近2个半小时的时候，在9号晚附近停下赛车，引发了2022年季前测试里的第一面红旗。不过重返赛道后，他提升排名到第八，但只比第九位的威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本快了0.019秒，俩人都用的是C3配方轮胎。

在旁观了第一天的测试后，周冠宇终于在第二天下午，接替阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯，坐进了他将参加2022赛季F1世界锦标赛的C42赛车。在起初用C2配方轮胎工作之后，中国小将在最后一个多小时里换上C3配方，开始在时间榜上取得进步。在还剩22分钟时，他跑出一圈1分21.855秒，一度升到了第八，但后来掉落两位，最终在自己的第一个季前测试阶段里，排名时间榜第十。不过在下午遇到红旗的情况下，周冠宇还是跑了71圈，超过了一场西班牙大奖赛的总里程数。

周冠宇提高个人时间后，把威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲挤到了第11位，但俩人的差距只有0.009秒。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔在上午驾驶了AMR22赛车，在全天结束时排名第12位。在他身后的则是另一名哈斯车手米克·舒马赫。

埃斯特班·奥康从Alpine队友费尔南多·阿隆索手里接手了第二天的测试工作。法国人驾驶A522，虽然个人最快时间在16名车手中落在倒数第三，但他全天共收集了125圈数据。

原梅赛德斯组合瓦尔特利·博塔斯和刘易斯·汉密尔顿一不小心在今天垫底。芬兰人在上午为阿尔法·罗密欧工作时遇到问题，只跑了21圈就没有再出场过，尽管他排名稍高于前队友。

第一轮季前测试已经过去了一半，明天将是第三个也是最后一个工作日。周冠宇将在上午出场，然后由博塔斯接管赛车。