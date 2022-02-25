巴塞罗那季前测试收官日：汉密尔顿“抢”走最快圈，周冠次遇波折

载入语音播放

在相对平静的前两个工作日后，最后一天的前四个小时状况不断，一共出现了5面红旗。

先是费尔南多·阿隆索在早期做出当时最快的单圈时间后，赛车尾部窜出了火苗，让他不得不在13号弯之后停下赛车，就此导致了今天的第一面红旗。事后Alpine车队确认这次意外是液压系统引起，随后又在下午的阶段开始之前确认A522赛车无法重回赛道，所以提前结束今年第一轮的测试工作。

第二面红旗因AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利而起，他在5号弯冲出赛道，AT03赛车陷进了砂石区。

眼看上午的阶段即将进入最后一个小时，在巴塞罗那最后一次驾驶赛车的周冠宇在经过10号弯时打滑，然后在上了砂石区后无法动弹，触发了上午的第三面红旗。中国小将平安无恙，而阿尔法·罗密欧C42赛车很快被送回维修区。并且，车队设法让周冠宇能够在午休前回到赛道上。只是24号赛车在主看台直道上又停了下来，赛道方在上午第四次出示红旗。

不过就在两次红旗之间赛道重新开放时，此前用C4配方做出最快时间（1分19.608秒）的拉塞尔驾驶梅赛德斯W13换上最软的C5配方轮胎后，把时间提高到1分19.233秒，成为上午的标杆，还超过前两天兰多·诺里斯和查尔斯·莱克勒克的成果。

上午测试的完结，意味着年轻的英国车手结束了自己在巴塞罗那的任务，把W13交给七届世界冠军队友在下午为梅赛德斯收集数据

卫冕冠军马克斯·维斯塔潘在上午的时间榜上落后拉塞尔0.5秒之多，但他只用到C3配方轮胎。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔以0.068秒的微弱劣势排在维斯塔潘之后，但他用到的是C5配方轮胎。

然而就在上午的阶段进入倒计时几分钟时，德国人的赛车突然冒烟后停下，并且迅速加入赛道抢险员协助扑灭了火焰。赛会在打出红旗后，也确认不会再恢复上午的阶段。

午休时间里，三辆洒水车驶上赛道进行浇灌，为了尽可能模拟出雨地比赛的效果。

距离全天也是第一轮测试的计时器归零只有45分钟左右时，模拟出的雨地赛道已经逐渐变干。汉密尔顿和塞尔吉奥·佩雷兹都提高了自己的单圈时间，前者一度从靠后的位置上升到第六，而在都是用了C2轮胎的情况下，墨西哥人仅仅相差0.031秒。

但是“单圈较量”没有就此停止。分列来自梅赛德斯和红牛的两位车手带着C4配方轮胎回到赛道上。佩雷兹进步到1分19.556秒，上升到第二，而汉密尔顿的1分19.674只能排在第三。不过进入最后10分钟时，英国人换上C5配方轮胎，并且做出一圈1分19.138秒，而佩雷兹则没有继续。就此，汉密尔顿在第一轮季前测试结束前，上升到了时间榜第一位，而梅赛德斯则占据了本轮测试总时间榜的前二名。

汉密尔顿与佩雷兹在尾声阶段提高时间后，维斯塔潘和维特尔因此跌落到第四五名。而前一个工作日最快的查尔斯·莱克勒克，用C3配方轮胎做出的1分19.831秒，位列第六。随后是今年作为威廉姆斯车手重返F1的亚历山大·阿尔本。

另一位威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲位居第九，排在迈凯伦的丹尼尔·里卡多身前。澳大利亚人的队友诺里斯则刚好位居第十。当下午出场的车手中，有不少提高了个人时间后，原本上午名列第九的周冠宇滑落到第13位，落在两位西班牙车手——阿隆索和卡洛斯·卡洛斯和阿隆索——之后。

加斯利的时间则滑落到第14位，仅仅在哈斯的尼基塔·马兹平和阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯之前。俩人都因为一些一些缘故而里程数严重不足。

至此本轮巴塞罗那季前测试全部结束，车队将带着赛车和数据返回基地，为两个星期后的巴林测试做最后的准备。