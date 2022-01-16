山本雅史承认本田退出F1过早

2020年10月，本田宣布将在2021赛季后退出F1，其曾先后为迈凯伦、AlphaTauri和红牛提供了7年的混合动力引擎。

本田的退出促使红牛将引擎的研发工作转移到了车队位于米尔顿·凯恩斯的工厂，并募集了来自日本制造商和不同竞争对手团队的员工来牵头新成立的红牛动力系统部门。

在与迈凯伦苦苦挣扎了多年后，本田最终对其引擎进行了重大改进。这使得红牛足以和占统治地位的梅赛德斯势均力敌，并在去年帮助马克斯·维斯塔潘在与刘易斯·汉密尔顿戏剧性的冠军决战中胜出，最终锁定了该赛季的冠军。

当被Autosport问及本田是否退出F1过早，因为刚开始收获劳动成果，山本表示自己同意这一观点。

“就个人而言，我同意，” 山本表示，“但这显然是公司的决定，我理解公司想走哪条路，所以最终我们必须接受这一点。但我们总是有想象力，所以我们希望有朝一日本田能重返F1。”

虽然山本承认，他对本田的离开感到难过，但他也表示能与维斯塔潘一起获得车手总冠军，“与其说是解脱，更是一种极大的满足”。这意味着本田最终实现了目标，而并非带着未完成的事业黯然离场。

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“这当然令人难过，但我们从前年10月就知道了这一点，因此我们知道我们必须在2021年推动实现这一目标，”山本解释道。“我们采取了一种不同的心态，以不同的方式看待这个决定，我们试图在剩余的时间里竭尽全力去表现。”

“在我们的最后一年，我们专注于赢得冠军，现在我认为我们已经完成了在F1的任务。我们已经实现了我们的目标，甚至是在我们为自己设定的时间范围内。”

“首先，我们和Toro Rosso建立了合作关系，一年后红牛加入了我们。我们的目标和他们的都是在三年内赢得冠军。这在2021年就已经实现了，所以这是一个伟大的故事，尤其是我们为此付出了巨大的努力。”

此外山本补充表示，本田仍将为红牛尝试自主开发引擎的“挑战“提供支持。而2022年的引擎规格是最后一台由位于樱的本田研发中心所设计的产品。

“这将是红牛动力系统（负责维护），我们将支持他们与AlphaTauri取得良好的表现。但这肯定会是一种不同的合作关系，”山本说道。

“这很有挑战性，但他们确实希望一切都能自产自营，从而成为一支更强大、更综合性的车队。作为本田，我们希望可以用我们的资源尽可能地支持他们，帮助这一项目取得成功。”

翻译/小飞侠