诺里斯在奥地利”每个弯几乎都要撞车”

上周末，迈凯轮终于为诺里斯的赛车引入了2023赛季的第一次真正的性能升级，并因此帮助他在周六的冲刺赛和周日的正赛中都跻进前四。

虽然迈凯伦的成绩一定程度得益于梅赛德斯和阿斯顿·马丁双双表现不济，但诺里斯奋勇夺得第五的表现仍然可圈可点，并在法拉利的卡洛斯·塞恩斯受到额外的赛道限制处罚后上升至第四名。

赛后，诺里斯对于比赛结果和迈凯伦的比赛速度提升感到高兴，尽管让MCL60一直留在赛道上是一项艰巨的工作。

“比赛开始时我有点紧张，担心今天的比赛速度会让我们失望，但实际上它比我预期的要好，这是一个不错的惊喜，”诺里斯说道。

“但它仍然不是很出彩，费尔南多（阿隆索）显然每一圈都更快，我几乎在每个弯角都险些撞车。但取得第五证明我们已经向前迈出了一大步，所以我很高兴。”

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

诺里斯解释表示，迈凯伦对底盘、侧箱以及引擎盖的升级增加了赛车的下压力，但仍没有解决赛车固有的操控特性。这使得他和自己的新秀队友奥斯卡·皮亚斯特里仍然很难驾驭赛车。

“赛车在每个弯角都跑得更快，但前提是你必须以完全相同的方式驾驶，这是我们下一个要解决的问题，”英国人补充道。

“我们一整年都在抱怨的问题仍然存在，但只有在更高的水平上，解决这些问题才能真的让我感到我有信心。现在我感到这些问题令我们很失望，所以这不仅仅是下压力的问题，而是操控和你如何操控赛车的问题。我们需要解决和理解更多的技术问题。当我们做到这一点时，我相信我们可以与前面更快的赛车竞争。”

不过，红牛环的比赛仍然让诺里斯在迎来银石的主场比赛前信心倍增，并且沃金车队还在全力以赴地推出更多升级。

但是在强调对迈凯伦的升级工作感到非常满意的同时，他也提醒车队不要兴奋过头。

当被问及去到主场银石前，奥地利的比赛是否提升了车队的信心时，诺里斯回答道：“绝对的。赛车更快了，比在任何地方都更快。但现在赛车仍然很难驾驭。如果我们拥有一辆更好驾驶，或者一辆更容易驾驶，又或者工作范围更广的赛车，那么我认为我们可以再向前迈出一大步。”

“有很多工作要做，我认为我们还有更多的事情要做，所以我不想过于超前。我认为这是我们今年最好的比赛，所以我一定会让车队的每个人都清楚这一点。但是在下周末之前，我们还是要保持低调，保持冷静。”

翻译/小飞侠