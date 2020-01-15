尼萨尼将在2020年参加三次FP1

2019赛季结束后的阿布扎比测试期间，尼萨尼在两个半天里驾驶了威廉姆斯FW42赛车出场。当时他透露自己今年会在这支老牌英国车队里出任“更多”橘色，而且计划参加新赛季的F2锦标赛。

在距离新赛季的季前测试还有一个月左右时，威廉姆斯宣布了尼萨尼将担任试车手的决定，他将参与模拟器工作，并且在三个第一节自由练习阶段驾驶2020年赛车出场。

“这是以色列汽车运动的里程碑，”尼萨尼说，“12月我为车队测试的时候，我立即对赛车感到舒服并且感到是车队的一份子。今年我通过与威廉姆斯合作而收获的经验将是无法估量的，我非常期待在赛道上和赛道下开始（工作）。”

2018年，尼萨尼参加了F2，但是仅仅收获了一个积分，年度排名第22位。由于手腕受伤，他在2019赛季没有参加这项系列赛。不过2014年，他曾在瓦伦西亚驾驶过索伯赛车进行测试。

威廉姆斯车队代理领队克莱尔·威廉姆斯称尼萨尼在阿布扎比测试中“展现了他的能力”，而他在如此短时间内完成的工作给车队“留下了深刻印象”，因此车队对今年与他一起工作“感到兴奋”。

值得一提的是，尼萨尼的父亲查诺克·尼萨尼（Chanoch Nissany）曾在2015年匈牙利大奖赛的自由练习阶段，驾驶米纳尔迪赛车出场。

作为与威廉姆斯协议的一部分，以色利Start-Up公司的标识将在他驾驶赛车出场的大奖赛周末，出现在2020年威廉姆斯FW43赛车的车身上。

新赛季，威廉姆斯扶正了去年“板凳”席上的尼古拉斯·拉蒂菲。这意味着乔治·拉塞尔成为了车队里经验最多的车手，尽管他也只在去年完成了自己的新秀赛季，虽然他全年没有拿分，但是稳定的表现让车队感到满意。

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