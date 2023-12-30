尼尔森即将离任，国际汽联F1结构面临重组
国际汽联将在2024赛季开始前面临重组，因为运动总监史蒂夫·尼尔森即将离职。
备受尊敬的尼尔森曾在莲花、提利尔、贝纳通、威廉姆斯和AlphaTauri等多支车队度过了漫长的大奖赛职业生涯，随后进入F1管理层工作。今年年初，他刚刚被任命为运动总监。
上任后，他与F1赛事总监尼尔斯·维蒂奇合作密切，并在国际汽联负责F1所有的运动事务，包括比赛控制和远程操作中心的发展，以及未来运动规则的修改。
然而，对于国际汽联来说，今年充满坎坷的一年，其面临着一系列问题的审查，包括赛道界限和主席穆罕默德·本·苏拉耶姆的领导风格。有高层消息人士表示尼尔森已经决定离职。有迹象表明，尼尔森对F1运作的方式和其发展方向感到沮丧。
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Mohammed Ben Sulayem, FIA President
虽然有消息称尼尔森的离开已成定局，但国际汽联还没有就此事发表官方声明，也没有任何迹象表明国际汽联将在F1运作中做出任何潜在的改变。
Motorsport.com已经向国际汽联寻求对此事做出回应。
尼尔森的离开一旦得到证实，将是国际汽联的重大损失。因为英国人的丰富经验对于帮助该管理机构做出改进具有重要价值，而且他在围场中备受车队的尊敬。
尼尔森的加入是国际汽联扩大其F1团队的重要举措之一。该团队在单座主管尼古拉斯·汤姆巴兹的领导下运作，团队还包括技术总监蒂姆·高斯、财务总监费德里科·洛迪以及运营总监弗朗索瓦·西卡德。
在尼尔森被任命时，本•苏拉耶姆表示他的上任对于帮助国际汽联向前发展具有重要意义。
“我们投入了大量的时间和精力来对我们的F1团队进行重大、明智的改变，以建立一个合适的结构，由合适的人来监督这项运动的未来监管，”他当时说。“通过培养我们组织内的人才并赋予其权力，以及从外部引入专业知识和经验，我相信我们正处于与FOM和F1车队的合作伙伴共同前进的最佳位置。”
今年年初本·苏拉耶姆曾表示，随着他的F1团队逐步到位，他希望能退出大奖赛的日常工作。
一位国际汽联发言人针对这一决定表示：“国际汽联主席的职权范围很广，涵盖了全球汽车运动和机动性的广度，现在F1的结构重组已经完成，这是自然而然的下一步。”
作为决定不再密切参与F1的一部分，本·苏拉耶姆最近任命曾做过记者的迪特尔·伦肯为F1专员，以帮助监督未来规则的发展，并协助讨论下一个《协和协议》。
翻译/小飞侠
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