尼克·霍肯博格参与竞争2023赛季哈斯车手席位

载入语音播放

虽然尚未正式确认舒马赫是否会被留下，但车队老板刚瑟尔·斯泰纳最近几周一直在积极与其他候选人交谈。

上周末在蒙扎FP1中代表车队出场的安东尼奥·吉奥维纳兹，有一段时间是最热门人选。他是哈斯引擎供应商法拉利倾向于选择的车手，尽管斯泰纳表示法拉利在这件事上没有决定权，只能提供建议。

霍肯博格作为阿斯顿·马丁的替补车手参加了本赛季的前两场比赛，而他也在Alpine车队的候选人名单上。

这位德国车手2017年和2018年在恩斯顿的团队效力，而且Alpine车队领队奥马尔·萨弗诺尔在印度力量和Racing Point时期对他非常了解。然而，消息人士称F2明星杰克·杜安更接近Alpine车队的车手席位。

斯泰纳承认霍肯博格是哈斯车队的候选人，但坚称他是许多仍在考虑中的车手之一。

“所有拥有超级驾照的人都在名单上，”他在接受Motorsport.com的采访时说到。“我认为他和所有其他候选人一样都是候选人，因为他有超级驾照，参加过F1，也有经验。我的意思是，如果你想改变车手阵容，你没法从当前比赛的车手中做出选择。我们只能看看选谁是最好的决定。”

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

吉奥维纳兹几天前在菲奥拉诺赛道驾驶了去年的法拉利赛车进行热身，他在蒙扎的FP1中表现良好，没有给赛车带来任何损坏。尽管他在最好的一圈里犯了一个错误，但只比常规车手凯文·马格努森差0.3秒。

吉奥维纳兹将在奥斯汀再次参加FP1，但斯泰纳继续淡化他出场的重要性，他声称这么做只是向法拉利领队马蒂亚·比诺托伸出援手，因为后者希望他的替补车手获得一些里程。

“人们想得太多了，”关于吉奥维纳兹，斯泰纳表示，“更多的是，法拉利要我们用一下他们的替补车手，这不是‘我们需要测试他并得出结论’。他来到后做得很出色，他从未驾驶过这辆新规则赛车。他马上就上手了，做得非常好。很高兴看到这辆赛车很好，因为如果一个已经一年没驾驶赛车的车手做出这样的单圈时间，说明这辆赛车不太糟糕。”

吉奥维纳兹已经明确表示，他希望在2023年重返赛道。

“我们看到今年车手市场的很多绯闻和各种事情，我不知道结果会是什么，”意大利人说。“我肯定想明年来比赛，这不是秘密，但它不掌握在我手中。因此，让我们看看我们能做些什么，目前我关心的是好好完成这两个阶段的工作。一个阶段已经完成，现在我们还有一个。”

哈斯替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂仍然是2023年席位的另一位候选人，有消息来源表明他可能会作为赞助协议的一部分而上位。

哈斯尚未使用专门指派给新秀车手的FP1时间。菲迪帕尔蒂参加了2020赛季最后两场比赛，但他仍然有资格在FP1出场，并且是车队目前对这项工作的人选。

翻译/Holiday